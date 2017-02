Populaţia României a scăzut, în 2016, cu 66.718 de locuitori din cauza declinului demografic. În plus, numărul căsătoriilor a fost cu 1143 mai mare decât anul precedent și s‐au pronunţat cu 141 divorţuri mai puţine decât în 2015. Datele au fost publicate, vineri, de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Astfel, potrivit datelor INS, în 2015, sporul natural negativ a fost de 60.674 persoane (comparativ cu 73.625 persoane în tabelele publicate anterior), astfel că, în 2016, sporul natural negativ a crescut cu 10%.

În 2015 s-au născut circa 201.023 de copii în România, iar numărul de decese a fost de 261.697, arată datele revizuite ale INS. În decembrie 2016, diferenţa dintre numărul de decese şi numărul de naşteri a fost în de 9.782, reprezentând spor natural negativ.

Spre comparaţie, în decembrie 2015, sporul natural negativ a fost de doar 6.776 persoane.

În luna decembrie 2016 s-au născut 15.284 copii, cu 542 (3,4%) mai puţini comparativ cu decembrie 2015, şi au decedat 25.066 persoane, în creştere cu 2.464 (10,9%) faţă de ultima lună a anului 2015. În total, în 2016, în România s-au născut 189.783 copii, cu 11.240 mai puţini faţă de anul anterior, în timp ce numărul deceselor a scăzut cu 5.196 (2%), la 256.501.

Mortalitatea infantilă din România a crescut semnificativ – cu 40% – în decembrie 2016, când au decedat 120 de copii cu vârsta de sub un an, comparativ cu 86 de decese în ultima lună din 2015. În întregul an 2016, în România au murit 1.381 copii cu vârsta sub un an, comparativ cu 1.503 în 2015. Potrivit ultimelor statistici internaţionale, România are cea mai mare rată a mortalităţii infantile din Uniunea Europeană.

Datele oficiale mai arată că, în luna decembrie 2016, s-au înregistrat 6.130 căsătorii şi 2.439 divorţuri. Comparativ cu ultima lună din 2015, numărul de căsătorii a crescut cu 23%, iar cel al divorţurilor a scăzut cu 5,5%.

AEP: În februarie 2017, numărul total al cetățenilor cu drept de vot era 18.871.639, cu 5.549 mai mulţi faţă de luna ianuarie

Numărul total de cetăţeni cu drept de vot înscrişi în Registrul electoral la data de 10 februarie este de 18.871.639, cu 5.549 mai mulţi faţă de ultima informare din ianuarie, precizează Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), prin intermediul unui comunicat.

„Numărul total de cetăţeni cu drept de vot înscrişi în Registrul electoral la data de 10 februarie 2017 este de 18.871.639, cu 5.549 mai mulţi faţă de ultima informare publică realizată de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) pe această temă în data de 10 ianuarie 2017, când erau înregistraţi 18.866.090 de alegători români. Precizăm că diferenţele apar ca urmare a operaţiunilor curente efectuate de primari în Registrul electoral aferent unităţilor administrativ-teritoriale conduse de aceştia, a importului de date de la Direcţia Generală de Paşapoarte şi de la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date”, arată AEP.

Din totalul de alegători români care figurează în Registrul electoral, 18.258.636 au domiciliul sau reşedinţa în ţară, iar 613.003 au domiciliul în străinătate şi sunt posesori de paşaport CRDS.