Primele imagini cu dispozitivul improvizat folosit în atentatul de la Manchester Arena au ajuns în presă. Pozele au fost publicate de The New York Times, după ce ministrul britanic de interne a avertizat autoritățile americane să nu dea detalii presei despre atacul terorist, relatează The Independent.

Teroristul Salman Abedi ar fi transportat dispozitivul improvizat folosit în atacul de la Manchester Arena într-o cutie metalică ușoară, ascunsă fie într-o vestă neagră, fie într-un rucsac de culoare albastră.

Totodată, Abedi ar fi ținut detonatorul în mâna sa stângă, potrivit primelor informații obținute de autoritățile britanice. The New York Times a publicat mai multe fotografii cu detonatorul, care are urme de sânge, precum și mai mlte fire la un capăt.

“Detonatorul, care a fost ținut în mâna stângă, este neobișnuit pentru un detonator manual la un dispozitiv sinucigaș. Pare să fi avut un circuit mic, lipit la un capăt”, scriu cei de la The New York Times.

Totodată, la locul exploziei a mai fost găsit un acumulator plub-acid Yuasa 12V, o baterie mai puternică față de cea folosită de obicei de teroriști.

Potrivit The New York Times, teroriștii au folosit șuruburi și șrapnel pe post de șrapnel. Totodată, explozia arată că a fost atât de puternică, încât șrapnelul a penetrat uși metalice și a lăsat urme adânci în zidurile de cărămidă.

Aceste detalii au ajuns în presă după ce ministrul britanic de interne a avertizat autoritățile americane să nu ofere informații despre atacul de la Manchester înaintea britanicilor.

„Am fost foarte clară cu prietenii noștri că acest lucru nu trebuie să se mai întâmple”, a spus Amber Rudd, ministrul britanic de interne.

