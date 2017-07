NEVERSEA 2017 are loc în perioada 7-9 iulie, la Constanţa, iar pe scenele festivalului vor urca peste 150 de artiști internaționali. Străzile din proximitatea festivalului NEVERSEA vor avea restricții de circulație auto.

Primaria Constanța a anunțat ieri că a primit acordul proprietarilor fostei baze RATC, unde pot fi parcate masinile celor care participă la festivalul Neversea. Totodată, toti agentii economici din zona peninsulata vor avea un program exact in care pot face aprovizionarea in perioada celor trei zile de festival.

Organizatorii, se aşteaptă la un trafic de 150.000 de persoane in cele trei zile de festival, recomandă însă folosirea transportului în comun, care va funcționa 24 din 24 de ore.

În intervalul 7 iulie, ora 8.00 și până în 10 iulie, ora 9.00, programul de transport în comun care deservește festivalul NEVERSEA va fi non-stop. Începând din 05 iulie 2017 și până în 10 iulie 2017, Regia Autonomă de Transport în Comun Constanţa va suplimenta transportul cu încă două linii SHUTTLE BUS:

NEVERSEA 1 cu plecare de la Gară spre Portul Tomis

NEVERSEA 2 cu plecare din Mamaia spre Portul Tomis

600 de jandarmi vor asigura ordinea

600 de jandarmi vor asigura ordinea în perimetrul desfăşurării festivalului. Vor fi câte 200 de jandarmi pe zi în interiorul şi în perimetrul desfăşurării festivalului. Totodată, nu va fi neglijată nici ordinea publica din restul municipiului Constanţa. Toti participanţii la festival trebuie să respecte anumite regului în ceea ce priveşte aflarea lor în perimetrul desfăşurării celor trei zile de festival.

ISU Dobrogea va fi prezent la eveniment, asigurand inclusiv intervenţia pe mare, iar pe mal vor fi prezenți polițiștii locali. Primarul Decebal Făgădău a declarat ieri că festivalul are toate avizele necesare desfăşurării.

Cine cântă la Neversea 2017

Peste 150 de artiști internaționali vor urca pe scena festivalului Neversea 2017 în perioada 7-9 iulie. Printre aceștia: Tiesto, Afrojack, Fatboy Slim, Jason Derulo, Rita Ora, Year&Years, Nicky Romero, Fedde Le Grand și Dua Lipa.

Reguli de acces în zona de festival

La intrare, participantii la festival vor fi perchezitionati. Nu se va permite accesul cu bagaje, alcool, droguri. Participanţii la festival pot avea asupra lor doar o geanta mică în care sa puna actele.

De asemenea, minorii sub 14 ani vor veni insotiti obligatoriu de un adult la festival. Brațara de acess a participantilor permite intrarea in festival, dar si plata cu care vor achita ceea ce vor dori sa consume. In bratara va fi incorporat un card care poate fi incarcat cu bani.

Foarte multi tineri au donat sange pentru a putea merge la festival, aceştia fiind recompensaţi cu bilete gratuite la festival.

„Clanul babelor” care închiriază locuințe pentru „sărbătoarea Neversea”

Dacă ajungeți în Constanța și mergeți „la plesneală” cu cazarea, atunci s-ar putea să picați în plasa constituită de „Clanul babelor”, care pândesc mușterii ca voi chiar la gară. Este imposibil să nu le remarcați pentru că stau împărțite pe bisericuțe și discută între ele în așa fel încât să aibă un câmp vizual de 360 de grade. CITEȘTE AICI UN REPORTAJ DESPRE SPECULANȚII DE CAZARE LA NEVERSEA