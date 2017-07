La Cauaceu, un sat din județul Bihor, funcţionează singura fabrică autorizată care produce lapte de măgăriţă.

Doi bihoreni, Călin Nistor, economist de profesie, și Francisc Simon au pus bazele, la Cauaceu, primei ferme din România care deține autorizație pentru producerea laptelui de măgăriță.

„În domeniul acesta nu există manuale. Am dezvoltat ferma experimentând”, spune Călin Nistor, care a ajuns vicepreşedinte al Asociaţiei Crescătorilor de Măgari din Transilvania.

Astfel, după investiţii de zeci de mii de euro, exploataţia a ajuns la un efectiv de 120 de măgăriţe şi 60 de pui, şi este singura care produce lapte de asină ecologic în ţară, ba chiar una dintre puţinele existente în Europa, certificarea fiind acordată luna trecută după 3 ani de monitorizare, notează Bihoreanul.

Totul a plecat de la o necesitate a lui Francisc Simon care a făcut în urmă cu câţiva ani o alergie, iar după mai multe tratamente medicamentoase care doar ameliorau puțin simptomele, dar nu rezolvau problema, a hotărât să-şi încerce norocul şi cu leacuri naturiste.

„Bătrânii ziceau că tusea măgărească se tratează cu lapte de măgăriţă. Am zis să încerc, că n-are ce să strice. Am cumpărat două asine cu pui pentru ferma proprie și am băut zilnic lapte de măgăriţă. E mai dulce şi mai puţin gras decât cel de vacă şi miroase a lucernă. Treptat, mi-au trecut baiurile, iar în câteva luni nici n-am mai simţit că vine sezonul alergiilor”, povesteşte el.