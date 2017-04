Un camion a intrat în mulțime la Stockholm. Autoritățile suedeze sunt în alertă, vorbind de un posibil atac terorist. Bilanțul oficial arată că trei persoane și-au pierdut viața și mai multe sunt rănite.

UPDATE ora 19.10: Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a transmis regelui Suediei un mesaj de condoleanțe. „În țara noastră, oamenii știu, și nu din auzite, despre atrocitățile terorismului internațional. În acest moment dificil, rușii sunt alături de suedezi”, a declarat Vladimir Putin, într-un mesaj de susținere adresat regelui Suediei, Carl al XVI-lea Gustaf.

Totodată, primarul Parisului, Anne Hidalgo, a declarat că luminile se vor stinge la turnul Eiffel, la miezul nopții, în semn de doliu pentru pierderile suferite de suedezi în atacul de vineri.

UPDATE ora 19.03: Șeful Poliției din Stockholm, Dan Eliasson, a susținut o conferință de presă în cadrul căreia a declarat că nu au nici o informație cu privire la identitatea principalului suspect.

Acesta a adăugat că deși săptămâna trecută au efectuat un exercițiu asemănător, nu existau informații privind iminența unui atac terorist în Suedia.

Polițiștii au insistat ca populația să stea departe de zona centrală a orașului.

UPDATE ora 18.40: Potrivit jurnaliștilor suedezi, autoritățile urmăresc un suspect îmbrăcat într-o jachetă verde, un hanorac gri și încălțăminte albă.

În urmă cu doar câteva minute poliția a publicat o fotografie a principalului suspect.

#BREAKING #stockholmattack #Sweden Police releases picture of the man wanted over #StockholmAttack . pic.twitter.com/wiEFTsEx8t

Unele informații susțin că polițiștii îl urmăresc pe suspect prin rețeaua subterană a orașului , după ce acesta s-ar fi ascuns într-o stație de metrou.

SÄPO police want to talk to this man #Stockholmattack pic.twitter.com/LYlgv5qsdu

— Åsk Dabitch Wäppling (@dabitch) April 7, 2017