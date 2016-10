Scandal uriaș în județul Dolj. O fetiță ar fi fost bătută de educatoarea de la gridiniță. Motivul este unul uluitor: copila n-a știut să coloreze un copac. Părinții au luat foc, după ce au văzut că fiica lor, în vârstă de patru ani, era plină de sânge și avea răni în zona feței și a urechii. Revoltați, oamenii au depus o plângere la Poliție și la Inspectoratul Școlar.

Cazul scandalos a avut loc la grădinița din comuna Cetate, județul Dolj. O educatoare este acuzată că ar fi lovit o fetiță de patru ani. Părinții au înlemnit când au aflat ce s-a întâmplat.

„ Noi, când am ajuns acasă cu fetița, am văzut că era lovită la față și la ureche. Mi-a zis că doamna educatoare a bătut-o pentru că nu a știut să coloreze un copac. Când m-am uitat mai bine era plină de sânge, iar acest lucru nu este absolut deloc normal. Eu i-am mai atras atența doamnei educatoare să nu îmi mai bată fetița. Georgiana mi-a mai spus că a mai fost lovită, dar nu am zis nimic până în momentul de față. Când am văzut că avea sânge la ureche și era neagră pe față am simțit că mor. Vreau să se facă dreptate în acest caz, iar doamna educatoare să fie trasă la răspundere. Nu este normal să ridici mâna la un copil de 4 ani pentru că nu a știut să coloreze un copac”, a povestit revoltat Toni Chițu, tatăl fetiței.