Prezentă la inugurarea unei clinici de fertilizare în vitro, care de astăzi și-a deschis porțile și în București, primarul Gabriela Firea a vorbit, aparent emoționată, despre fertilizarea în vitro pe care a fost nevoită să o facă pentru a-i dărui primul copil lui Florentin Pandele.

Lume multă, personalități politice și medici renumiți s-au adunat astăzi la inaugurarea uneia dintre cele mai renumite clinici de fertilizare in vitro care și-a deschis porțile și în București. Printre invitații de onoare a fost prezentă și Gabi Firea, atât în calitate de primar al Capitalei, cât și în calitate de mamă care a apelat la fertilizarea în vitro pentru a putea aduce pe lume un copil.

Edilul a povestit că după ce a reușit să facă primul copil pe cale naturală, cel de-al doilea a întârziat să apară. Fiind prospăt căsătorită cu primarul orașului Voluntari, Florentin Pandele, Firea își dorea foarte mult să-i dăruiască acestuia un copil. Văzând că pe cale naturală nu este posibil, primarul Capitalei a apelat la cei mai buni specialiști care au sfătuit-o să recurgă la această metodă de reproducere umană asistată.

Gabi Firea a recurs și la fertilizarea în vitro

”Am trei copii, iar ce-l de-al doilea născut, băiețelul de 4 ani și jumătate, s-a născut în această clinică. De fapt aici s-a produs minunea, împreună cu domnul profesor Poiană și asociații domniei sale, aici de față. Pentru mine nu a fost nici un motiv de jenă, de rușine de a ascunde acest subiect. Am realizat că sunt multe femei care ascund faptul că urmează un tratament de fertilitate, cărora le este teamă de implicațiile unui astfel de tratament pentru organismul lor sau pentru viața copiilor. David Petru, băiețelul meu (n.r.- venit pe lume în urma unei fertilizări în vitro) este un copil normal, chiar foarte năzdrăvan”, a povestit edilul.

Aceasta a mai adăugat că, de câte ori are ocazia, încearcă să explice oamenilor că tratamentul de fertilizare în vitro nu este traumatizant nici pentru mama, nici pentru copil, că infertilitatea parțială, de moment – așa cum i s-a întâmplar chiar ei – poate să fie tratată și nu este un motiv de a avea idei preconcepute. ”Am transmis româncelor, de câte ori am avut ocazia, să aibă încredere în aceste proceduri care nu le afectează în nici un fel viața sau sănătatea, să se lase pe mâna medicilor, atât a celor din sistemul privat, cât și a celor din sistemul de stat”, a mai adăugat Firea.

Primarul Capitalei, mamă de trei ori

Legat de ideile preconcepute ale oamenilor că procedurile științifice sunt interzise de credință, de religie, de biblie și că femeile trebuie să se ferească de ele, edilul a povestit că în ziua în care a mers să facă procedura de fertilizarea, clopotele bisericii situate în apropierea clinicii au început să bată. A fost momentul în care a crezut că a primit un semn și că nu trebuie să facă așa ceva.

”Nu am renunțat pentru că am considerat că cea mai importantă menire a unei femei pe acest pământ, dacă îi este îngăduit de către Dumnezeu, este să fie mama măcar o dată în viață. Eu am reușit de trei ori. Iar motivul pentru care nu am fugit în acea zi din clinică este că în sala de intervenții era o icoană a Maicii Domnului și m-am dat seamă că numai prin o îmbinare a cuceririlor științei și prin puterea rugăciunii, minunile se adeveresc și sunt aici, în fața noastră”, a conchis primarul Capitalei.

700 de fertilizări în vitro pe lună

În fiecare lună, în clinica mama din Atena care s-a deschis astăzi și la București, se fac in jur de 700 de fertilizari in vitro, cifra care o plaseaza pe primul loc in Europa. Procentul ridicat de reușită, dar și faptul că țara noastră este codașă în Europa la capitolul susținere a cuplurilor nefertile, au făcut ca un număr din ce în ce mai mare de români să ia drumul Greciei. Numai in ultimii doi ani si jumatate, peste 1.600 de cupluri din România au apelat la ajutorul specialiștilor de la clinica din Atena și mai mult de jumătate dintre aceștia au reușit să-și vadă visul împlinit.