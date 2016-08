GEST IMPRESIONANT! Un pensionar de 86 de ani a donat aparatură de 21.000 de euro Spitalului din Slatina

Ion Mihai Giuran, un pensionar în vârstă de 86 de ani, a donat Secţiei de Neonatologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina două incubatoare pentru nou-născuţii aduşi pe lume înainte de termen.

Olteanul are o poveste impresionantă de viață, în care se combină cuvinte precum suferinţă, exil şi nobleţe. Mihai Ion Giuran s-a născut la Piatra-Olt în 1930, dar a urmat cursurile Universității din Iași, fiind apoi, la terminarea studiilor, încadrat profesor la Liceul „Radu Greceanu” Slatina, notează Gazeta Nouă. A avut însă o viaţă grea, trecând timp de 14 ani prin puşcăriile comuniste, reușind cu greu, și cu sprijinul prietenilor săi englezi şi americani, să plece la Londra.

„În 1977 eram în pericol să fiu rearestat. Eu am ţinut corespondenţa cu un englez şi cu alţi prieteni americani care m-au ajutat să plec din ţară. Securitatea a aprobat în cele din urmă plecarea mea la Londra, unde am lucrat 18 ani, o perioadă foarte lungă am predat engleza. De aici îmi vine pensia”, spune profesorul de engleză.