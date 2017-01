La începutul lunii ianuarie, Oana Roman declara că relația ei cu Marius Elisei nu este una tocmai roz și că se gândește la o separare. „Divorțul” nu a durat prea mult și imediat au revenit la relații mai bune. Mai mult, planurile Oanei Roman după ce s-a reîmpăcat cu tatăl fiicei sale sunt unele mari și pe termen lung.

În momentul de față, cea mai mare preocupare a Oanei Roman este aceea ca fiica ei, Izabela, să crească într-un mediu armonios și să fie fericită. Așa că a ales să treacă peste problemele cu soțul ei și să se dedice familiei. Oana ne-a declarat că în această perioadă toată lumea este împăcată și că toți, cu copil, cu cățel, sunt mai fericiți ca niciodată.

„Eu am avut trei generații de buldogi. Primul l-am avut de la Anamaria Prodan, că la ea am descoperit rasa asta, apoi și-n Franța când am stat. Am avut-o pe Maya, apoi am avut-o pe Tasha, iar la un moment dat a intervenit și Bubble, care are cinci ani și care este cel mai bun prieten al Izabelei. Se iubesc, se pupă, se iau în brațe, dorm după masă, când mai doarme Iza acasă, atunci mai doarme și lângă ea, dar se joacă, se iubesc foarte tare și sunt foarte buni prieteni”, ne-a declarat fiica fostului premier.