Explozii pe Manchester Arena. Mai multe persoane care asistau la un concert al Arianei Grande au fugit curpinşi de panică. Oamenii au povestit că au auzit două bubuituri, asemănătoare exploziilor unor bombe. Poliţia a confirmat mai multe decese.



SUMAR

UPDATE 2.30: O echipă de geniști a sosit la fața locului, însă tot nu este clar ce anume a provocat exploziile.

A bomb disposal unit has just arrived outside the Manchester Arena. Can also hear sniffer dogs being brought out of the vans pic.twitter.com/SgTPZxMLyg

— Chris Slater (@chrisslaterMEN) May 22, 2017