Donald Trump va deveni vineri cel de-al 45-lea Preşedinte al Statelor Unite ale Americii, după ceremonia de învestire, și va prelua toate atribuțiile oficiale de la Barack Obama. El va depune mâine jurământul în cadrul unei ceremonii tradiţionale care va avea loc la Washington, în faţa clădirii Capitoliului, tradiție ce datează încă de pe vremea lui George Washington, iar festivitățile de învestire încep încă de astăzi.

UPDATE 23.15: Donald Trump și familia sa se află la Monumentul lui Lincoln din capitala SUA, unde miliardarul este așteptat să susțină un scurt discurs, primul pe care acesta îl rostește de la Washington.

UPDATE 22.40: Donald Trump a participat alături de vicepreşedintele-ales Mike Pence la ceremonia tradiţională a depunerii de coroane la monumentul ostaşului necunoscut din cimitirul Naţional Arlington.

Republicanul a fost însoţit la ceremonie de membrii familiei sale, inclusiv de trei dintre nepoţii săi. Marele absent a fost mezinul familiei, Barron Trump. Viitoarea Primă Doamnă, Melania Trump, şi-a făcut intrarea pe scările de la monumentul ostaşului necunoscut cu o pereche de ochelari fumuri, pe care i-a purtat de-a lungul ceremoniei de depunere a coroanei.

Acum, Donald Trump se îndreaptă către Monumentul lui Lincoln, unde va rosti un scurt discurs. În cadrul evenimentului, vor concerta mai multe treupe.

UPDATE 21.00: Liviu Dragnea s-a întâlnit cu Donald Trump, după cum a anunțat chiar politicianul român pe pagina sa de Facebook. Acolo, Liviu Dragnea a publicat mai multe fotografii, însoțite de următorul mesaj:

„Aseară am avut onoarea de a participa, împreună cu premierul Sorin Grindeanu, la o cină în format restrâns alături de Președintele ales al Statelor Unite ale Americii, domnul Donald Trump.

I-am transmis președintelui dorința noastră de a duce parteneriatul strategic dintre România și SUA la un alt nivel. Președintele Donald Trump mi-a răspuns: „We will make it happen! Romania is important for us!”

A fost un dialog cald și deschis.”

UPDATE 20.00: Donald Trump și Melania Trump au ajuns la Washington, cu 24 de ore înainte să fie învestit în funcție. Preşedintele-ales a zburat la bordul unui avion guvernamental şi a aterizat pe pista bazei militare Andrews, situată în apropiere de metropola Washington.

Donald Trump este însoțit de Melania, dar și de copiii săi – Donald Jr, Eric și Ivanka, care au venit împreună cu familiile lor.

Arriving in Washington DC with my family. A very special moment! #MAGA #Inauguration2017 A photo posted by Ivanka Trump (@ivankatrump) on Jan 19, 2017 at 10:29am PST

Cu doar câteva ore înainte să ajungă în capitala SUA, Donald Trump a scris într-un mesaj pe Twitter: „Călătoria mea începe aici, voi munci şi mă voi lupta extrem de greu pentru a mă asigura că este o etapă minunată şi pentru naţiunea americană. Nu am nicio îndoială că împreună vom face America măreață din nou”.

Pentru învestirea președintelui în funcție, conform cutumei, festivitățile încep de joi și se vor încheia abia sâmbătă. Ziarul New York Times notează că primul eveniment programat pentru învestirea preşedintelui constă în ceremonia tradiţională de depunere a coroanelor de flori la cimitirul naţional Arlington, în memoria soldaților căzuți la datorie. Aceasta va avea loc în intervalul orar 15.00-16.00 (22.00-23.00 ora României).

Preşedintele Donald Trump va participa apoi împreună cu vicepreşedintele Mike Pence la concertul de bun venit de la Monumentul lui Lincoln din Washinton D.C, “Make America Great Again!”, în cursul căruia va rosti un scurt discurs. De asemenea, mai multe trupe vor concerta în timpul acestui eveniment, inclusiv coruri şcolare, grupuri militare şi vedete, precum Toby Keith, 3 Doors Down, Lee Greenwood și The Piano Guys. Va exista şi o paradă militară în cadrul evenimentului, care este programată în intervalul orar 16.00-18.00 (23.00-01.00 ora României). Vizitatorii vor avea nevoie de bilete pentru a intra în anumite zone din apropierea Monumentului Lincoln.

Lista vedetelor de la concertul lui Trump nu este nici foarte lungă si nici una care să cuprindă vedete de talia celor care au cântat în cinstea lui Obama. La concertul de dinainte de învestirea a lui Obama au urcat pe scena Bruce Springsteen, Stevie Wonder și Beyonce.

Trump și Obama se vor întâlni vineri dimineața la o cafea

La ora 19.30 (02.30 -ora României), Donald Trump şi Mike Pence, împreună cu familiile lor, vor lua parte la o cină la lumina lumânărilor la Union Station din Washington, pentru a le mulţumi donatorilor.

Vineri dimineaţă, familia Trump şi invitaţii lor vor lua un mic dejun privat la Blair House. Apoi, la 8.30 (15.30 ora României), preşedintele-ales va participa la o slujbă la Biserica Episcopală St John, din apropiere de Blair House. De aici va pleca spre Casa Albă, să se întâlnească cu președintele în exercițiu, Barack Obama la o cafea, la 9.30 (16.30- ora României), timp de jumătate de oră, iar apoi aceștia vor pleca împreună spre Capitoliu.

Când are loc ceremonia de învestire?

Ceremonia de învestire va avea loc în faţa aripii vestice a Capitoliului și va începe la ora 11.30 (18.30 ora României), unde vor participa aproximativ 700.000-800.000 de persoane. Începând cu ora 12.00 (19.00- ora României), preşedintele-ales şi vicepreşedintele ales vor depune jurământul. Ceremonia va fi condusă de John Roberts, preşedintele Curţii Supreme de Justiţie.

Jurământul, care este consemnat în Articolul II al Constituției, va suna astfel: „ Eu, Donald J Trump, jur solemn că voi îndeplini cu credință funcția de Președinte al Statelor Unite, și voi păstra, voi proteja și voi apăra, cu toată priceperea mea, Constituția Statelor Unite, așa să mă ajute Dumnezeu”. Mike Pence, vice-preşedintele ales, va depune și el jurământul, cu puțin timp înaintea lui Trump.

Trump depune jurământul pe două biblii

Donald Trump va depune jurământul, la învestirea în funcţia de preşedinte al SUA, pe două Biblii, una pe care a primit-o de la mama lui , iar cealaltă e cea care a fost folosită de Abraham Lincoln, în urmă cu un secol şi jumătate.

“Preşedintele-ales este onorat să îşi pună mâna pe Biblii care au o semnificaţie deosebită atât pentru familia sa, cât şi pentru ţară”, se arată într-un anunț al echipei preşedintelui-ales. Biblia lui Donald Trump i-a fost oferită acestuia de mama sa, în 1955.

În 2013, pentru al doilea său mandat, Barack Obama a jurat de asemenea pe două Biblii: cea folosită de Abraham Lincoln la învestirea sa, în 1861, şi cea a lui Martin Luther King, liderul luptei pentru drepturi civile în anii ’50 şi ’60.

Discursul va dura în jur de 20 de minute

Imediat, tot pe treptele Capitoliului, Donald Trump va ţine primul său discurs. Discursurile de inaugurare sunt cele mai aşteptate, întrucât fiecare capitol din istoria preşedinţilor Statelor Unite începe cu unul. În privinţa duratei discursului, cel mai scurt discurs a fost cel al lui Abraham Lincoln, din martie 1865. Însă, dacă Trump va urma exemplul lui Barack Obama, discursul va avea 20 de minute. JFK a rămas în istorie cu cel mai memorabil discurs, pe carel-a ţinut pe 20 ianuarie 1961: “Nu întrebaţi ce poate face ţara pentru voi, ci ce puteţi face voi pentru ţară”.

Aproximativ 250.000 de persoane dețin bilete, distribuite în mod gratuit de către congresmeni în circumscripții. Biletele oferă acces la porțiunea aferentă de pe marea peluză National Mall, situată cel mai aproape de Capitoliu și de podium.

Alte câteva sute de mii de persoane sunt așteptate în restul parcului, unde accesul este permis fără bilet, și unde au fost instalate ecrane uriașe.

Familia Obama își ia rămas-bun, pe treptele Capitoliului

La ceremonia de învestire se obişnuieşte ca fostul preşedinte să participe, dar nu este obligatoriu. Însă, în ciuda relaţiilor tensionate dintre cei doi, Obama și-a anunțat deja participarea, iar dacă nu ar fi acceptat invitaţia, ar fi fost primul preşedinte din ultimii 96 de ani care ar fi făcut acest lucru. După discurs, va urma o ceremonie de rămas bun a familiei Obama, care va pleca din faţa aripii estice a Capitoliului, cu un elicopter. Apoi, va avea loc parada de pe Pennsylvania Avenue, de la Capitoliu la Casa Albă, unde noul Preşedinte va participa la prânzul tradiţional al Congresului, Capitol Rotunda.

Peste 8.000 de persoane sunt aşteptate să mărşăluiască pe bulevardul Pennsyvlania în cadrul paradei de învestire conduse de Trump, ce va începe la ora locală 15.00 (22.00- ora României). Parada, la care vor lua parte reprezentanţi ai tuturor forţelor armate din ţară îi va conduce pe preşedinte şi vicepreşedinte de la Capitoliu la Casa Albă.

Donald Trump vrea ca aceasta să dureze cel mult 90 de minute. Cea mai amplă paradă a avut loc în 1953, la ceremonia de învestire a lui Dwight Eisenhower. Atunci, au defilat 73 de trupe și 59 care alegorice, iar totul a durat mai bine de patru ore și jumătate.

Jackie Evancho va cânta imnul SUA la ceremonia de învestire a lui Trump

Totodată, ceremonia de învestire a lui Donald Trump va fi lipsită de nume mari, spre deosebire deceremoniile de învestire ale lui Barack Obama.

Numeroase vedete de prim-rang au refuzat să cânte pentru viitorul lider al SUA. Prin comparație, în 2013, Beyonce a cântat imnul național la cea de-a doua ceremonie de învestire în funcție a lui Barack Obama. În 2009, Aretha Franklin a fost cea care a interpretat imnul SUA.

Echipa lui Donald Trump a anunțat că la ceremonia acestuia vor susține momente artistice cântăreața Jackie Evancho, Corul mormon Mormon Tabernacle Choir şi The Radio City Rockettes, o formaţie celebră de dansatoare care a participat și la cele două ceremonii de învestire ale lui George W. Bush

Jackie Evancho, în vârstă de 16 ani, va cânta imnul SUA la ceremonia de învestire a lui Donald. Ea a devenit cunoscută după ce a participat la emisiunea-concurs ”America’s Got Talent” și a terminat pe locul al doilea finala ediției din 2010. Jackie a cântat de mai multe ori la evenimente oficiale, iar acum s-a declarat ”încântată” de faptul că a fost invitată să cânte la ceremonia de pe 20 ianuarie.

Cine va participa la ceremonia de învestire?

Foștii președinți George W Bush, Bill Clinton și Jimmy Carter vor participa la ceremonia de învestire a lui Trump, alături de soțiile lor, foste prime doamne, Laura Bush, Hillary Clinton și Rosalynn Carter.

Trump și Hillary Clinton vor sta față în față pentru prima dată după ce democrata a pierdut alegerile.

George HW Bush, cel de-al 41-lea președinte SUA, nu va participa la eveniment, întrucât el și soția sa, Barbara, sunt internați într-un spital din Houstan pentru pneumonie.

Donald și Melania Trump vor participa la trei baluri inaugurale

Noii lideri de la Casa Albă participă în noaptea de după ceremonia de învestire la mai multe baluri de inaugurare în Washington D.C. Așadar, Bill Clinton și Hillary au participat la 14, iar Barack și Michelle Obama la 10 baluri, în 2008, iar Beyonce a cântat la unul dintre balurile lui Obama. Donald Trump va fi însă ceva mai rezervat și va participa doar la trei.

Între orele 19.00-21.00 (2.00-4.00 ora României) vor avea loc cele două baluri oficiale de învestire, la Centrul de Convenţie Walter E. Washington, iar apoi Balul Forţelor Armate, la National Building Museum. Donald şi Melania Trump vor dansa la fiecare dintre aceste baluri, iar preşedintele-ales ar urma să rostească discursuri.

De ce durează așa mult învestirea în funcție după alegeri?

Toată lumea s-a întrebat de ce este distanţa atât de mare de la finalul alegerilor şi până la învestirea în funcţie propriu-zisă. Până în 1933, noul preşedinte avea să îşi preia atribuţiile abia pe data de 4 martie, la patru luni după alegeri. Această perioadă a fost scurtată la două luni, prin ratificarea Amendamentului 20. În toată această perioadă albă, fostul preşedinte poate lua ultimele decizii, iar viitorul preşedinte are timp să realizeze un plan cu priorităţi şi, bineînţeles, să hotărască membrii cabinetului.

Festivitățile de învestire se vor încheia sâmbătă, pe 21 ianuarie. La ora locală 10.00 (17.00-ora României), când familia Trump va participa la slujba naţională de la Catedrala Naţională Washington. Această slujbă religioasă a avut loc în Catedrala Naţională Washington încă de la învestirea din 1933 a lui Franklin Delano Roosevelt. Sunt așteptați mii de participanţii, care se roagă pentru preşedinte, pentru cabinetul său, precum şi pentru liderii americani.

Festivitățile de învestire se vor încheia sâmbătă

Potrivit tradiţiei, ceremonia religioasă le permite noului preşedinte şi vicepreşedinte să îşi înceapă mandatul cu rugăciuni şi cu un moment de reflecţie. Această slujbă marchează sfârșitul programului oficial de inaugurare.

Tot sâmbătă se așteaptă să aibă loc mai multe proteste, cel mai important și cel mai mare fiind „Marșul femeilor. La ora 13.15 (20.15- ora României), mii de femei ar urma să ia parte la un marş de protest, care va începe de la Capitoliu.

Donald Trump a reușit să strângă o sumă record pentru ceremonia de învestire, care va avea loc pe 20 ianuarie. Donațiile private intrate în contul comitetului care a pregătit ceremonia se ridică la 90 de milioane de dolari, o sumă cu mult mai mare decât cea strânsă de Barack Obama.

Barack Obama a strâns 55 de milioane de dolari pentru ceremonia de învestire din 2009 și 43 de milioane de dolari pentru cea din 2013.

Printre marile companii care au donat sume uriaşe de bani pentru a susţine ceremonia de învestire se numără gigantul Chevrom, de unde a plecat jumătate de milion de dolari pentru ceremonia lui Donald Trump. Donaţii importante pentru ceremonia de învestire au venit şi de la Boeing, Sheldon şi Miriam Adelson, giganţi din industria jocurilor de noroc a Statelor Unite.

Au fost luate măsuri de securitate sporite

Autorităţile americane au anunţat că au luat deja măsuri de securitate suplimentare pentru ceremonia de învestire, iar câteva zeci de mii de poliţişti şi trupe ale Gărzii Naţionale vor fi desfăşurate în Washington D.C. Secretarul pentru Securitate Internă, Jeh Johnson, a explicat că aproximativ 700.000-800.000 de persoane ar urma să participe la învestirea preşedintelui Donald Trump de la Capitoliu.

Autorităţile americane au dat asigurări că nu există informaţii despre o ameninţare care ar viza în mod direct ceremonia de învestire a preşedintelui-ales, însă nimeni nu vrea să îşi asume vreun risc cu un peisaj al terorismului global cu mult diferit decât în urmă cu opt ani pentru Statele Unite.

”Trebuie să fim vigilenţi, trebuie să avem un plan, trebuie să ne pregătim”, a explicat Jeh Johnson.

De asemenea, se pare că numărul poliţiştilor desfăşuraţi cu ocazia ceremoniei de inaugurare va ajunge la 28.000 de persoane.

Republicanul este succesorul președintelui Barack Obama după victoria sa neașteptată la alegerile din 8 noiembrie. El a obținut 304 electori în fața rivalei sale, democrata Hillary Clinton care a avut doar 227 de electori.