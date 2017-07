Interviu EXCLUSIV cu preotul Dan Damaschin din Iași. Dan Damaschin este preot misionar la Biserica „Naşterea Domnului” de la Maternitatea „Cuza-Vodă” din Iaşi și, recent, cu ajutorul enoriaşilor şi al sponsorilor, din țară și din afară, a reușit să adune fondurile necesare pentru a organiza o excursie la Marea Neagră pentru 120 de copii nevoiaşi.

Acțiunea s-a desfășurat prin intermediul Asociației „Glasul Vieții”, iar minorii provin din familii foarte sărace, așadar cu posibilități financiare limitate.

Cei mai mulţi dintre ei au văzut pentru prima dată marea, în tabăra organizată în perioada 2-9 iulie 2017, care a costat aproximativ 18.000 de euro. Totuși, copiii au fost selectaţi în funcţie de rezultatele de la școală, fapt ce i-a stimulat să învețe și mai bine.

Dan Damaschin, preotul care de 12 ani ajută familiile nevoiașe din Iași

Dar acesta nu este singurul proiect umanitar al preotului, al cărui gest a impresionat o țară întreagă. Părintele Damaschin, care le-a schimbat viața enoriașilor, derulează mai multe activități pentru familiile nevoiaşe, cu mulţi copii, din comunele judeţului Iaşi.

De exemplu, peste 1.000 de copii primesc lunar ajutoare de la oameni din ţară, impresionaţi de iniţiativa preotului. Sunt trimiși la școală, primesc haine și rechizite, iar părinții lor primesc chiar și animale care să le ofere hrana de zi cu zi.

Unii copii sunt chiar bursieri, unii voluntari care l-au ajutat pe părinte să ducă acești copii la mare fiind, la rândul lor, foști bursieri.

Mai mult, familiile ale căror case sunt distruse de fenomenele meteo extreme primesc ajutor necondiționat din partea preotului.

Părintele Damaschin ne-a povestit, în EXCLUSIVITATE, cum i-a venit dorința de a-i ajuta pe copiii din familii cu probleme financiare, dar și pe părinții acestora, cine donează bani pentru desăvârșirea acțiunilor sale, dar și cum a salvat de la moarte mai mulți prunci, reușind să le convingă pe mamele lor să renunțe la avort.

LIBERTATEA: Pentru început, spuneți-ne cum a fost la mare? Cum v-ați descurcat cu 120 de copii?

DAN DAMASCHIN: Vă spun ca urăsc marea, nu că nu mi-ar plăcea apa și soarele, dar îmi place muntele și să fie răcoare. Înainte, mergeam cu cei patru copii ai mei, fiind predispuși la boli asmatice, deci am făcut ani mulți la mare. Acum, știind că sunt și printre cei 120 de copii cazuri de astm și boli de oase… am zis că merită să facem o astfel de activitate. Pentru aerosoli, soare, nămol. Dar nu se compară, au apărut alte multe provocări, nu poți să spui că ai fost în vacanță. A fost muncă, în adevăratul sens al cuvântului. În șapte zile, am făcut doar două băi, când mă duceam după copiii care se îndepărtau de mal, în total o jumătate de oră în apă. Când copiii erau în cameră, eu mergeam la cumpărături. Și când cumperi un pepene, doi sau trei, termini în 10 minute, dar când iei o sută de kilograme… se schimbă raporturile.

Interviu EXCLUSIV cu preotul Dan Damaschin din Iași. Părintele oferă burse elevilor silitori

Cine vă ajută în acțiunile dumneavoastră? Cu cine ați lucrat, acum, la mare?

Lucrez cu niște voluntari foarte drăguți și harnici, foști bursieri ai mei, unii fiind chiar frații mai mari ai actualilor bursieri, care se află printre cei 120 de copii. În total, pe Litoral, au fost 10 voluntari, printre care soția mea și un bun prieten.

Spuneați că voluntarii sunt foști bursieri ai dumneavoastră! Oferiți burse?

Exact! Biserica noastră oferă bani pentru copiii care au crescut și au ajuns la liceu și la facultate, chiar și pentru cei de la școlile profesionale. Au nevoie de bani pentru cazare și masă, pentru că primesc prea puțin de la stat. Astfel, studenții primesc 400 de lei, pentru că ei nu primesc altă finanțare, elevii de la profesională primesc 200 de lei, pe lângă cei 200 de la stat, iar cei de la liceu primesc 250 de lei, pentru că ei primesc doar 150 de lei de la stat. Rezultatele sunt foarte bune, printre foștii bursieri se află și studenți la Medicină.

Interviu EXCLUSIV cu preotul Dan Damaschin din Iași. Povestea tristă a lui Aurel, copilul care a dat numele taberei de la mare

Recenta tabără de la mare se numește „Visul lui Aurel”! Cine este Aurel și care e povestea sa de viață?

Aurel este un băiețel din comuna Dagâța, județul Iasi, acum în vârstă de opt ani, care a fost cât pe ce să fie ucis de mama sa. Mai precis, pe când era însărcinată în patru luni cu el, femeia a vrut să facă avort. Suferise o depresie, pentru că mai avea mulți copii acasă și nu avea bani sau alte posibilități de a-l crește. Am reușit să o conving să renunțe la gestul său și apoi s-o ajutăm cu fapte, nu cu vorbe. Visul lui era să vadă marea și acum dorința i s-a îndeplinit. Din nefericire, săptămâna trecută, o furtună puternică le-a distrus acoperișul casei… În total, sunt 11 frați, dar toți sunt foarte harnici, au gospodărie, au oi, au vaci. Acum, cu ajutorul lui Dumnezeu, se va face și casa.

Cum a pornit totul și când? Are legătură cu faptul că biserica se află în incinta unei maternități?

Da, bineînțeles! Mă aflu aici din 2005, sunt 12 ani de atunci. Locul acesta e unul minunat, se nasc mulți copii, vezi mame fericite, dar zilnic – statistic vorbind – din 30 de femei… cel puțin cinci sunt foarte necăjite, foarte sărace. Au nevoie de haine, de alimente când ajung acasă și nu poți să le ajuți doar cu vorbe. Așa s-a creat totul. Persoanele care ne ajută… fie donează bani, fie intră în legătură directă cu mamele nevoiașe și le oferă cele necesare. Urmărim cazurile, iar mamele revin la noi când au probleme. Stabilim nevoile fiecăreia și, astfel, am ajuns să avem 20 de asemenea familii, cărora le oferim pamperși, haine și alimente sau chiar burse pentru copiii mai mari. Definiția bisericii noastre este susținerea educației, nu pușcăria sau cerșetoria, pentru că se poate ajunge la asta, în familiile cu mulți copii, cu probleme financiare. Vrem să ținem familiile unite, chiar dacă au unele greutăți acasă. De când am preluat partea socială a spitalului, credincioșii care mă sprijină sunt conștienți că ‘trebuie să fie și un nebun care face lucrul acesta.

Cum vă sprijină Biserica Ortodoxă Română (BOR)? Dar autoritățile locale?

Înalt Preasfințitul Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, ne sprijină foarte mult. N-au fost situații să nu apelăm și să nu ne sprijine. Mitropolia are și ea programele ei similare, chiar a preluat unele sarcini ale mele. De exemplu, iarna trecută, ne-a oferit lemne de foc pentru familiile nevoiașe. Ar fi necesare și materiale de construcții, dar până acum ne-a ajutat o singură firmă de specialitate, care are capital românesc și care îi sprijină și pe sportivii din țara noastră. Cât privește marile companii din Iași, inițiativele aparțin mai mult angajaților, nu directorilor sau patronilor. Strâng bani, pachețele, ajută copiii cu probleme. Mai sunt mici companii, care – din micul lor profit – lasă bănuți în Cutia Milei. Avem familii, prieteni și cunoscuți sau medici plecați peste graniță, foști colegi ai mei, pentru că am absolvit Liceul Sanitar, care s-au solidarizat încă de la început cauzei mele. Au preluat copii și i-au ajutat de la distanță. Am profitat un pic și de Facebook, pentru că a fost o oportunitate și a fost benevol, avem oameni minunați în presă, în toată țara, care au reacționat foarte frumos, când am avut un mesaj de transmis. Autoritățile locale, în schimb, ar putea să se implice mai bine, să ne ajute mai mult. De exemplu, am avea nevoie de un spațiu adecvat pentru un after-school, un centru de meditații, unde copiii să primească o masă caldă și sprijin pentru temele zilnice de la școală. Dar, în speranța unei colaborări fructuoase, încă așteptăm o soluționare favorabilă a problemei noastre, care să reducă numărul cazurilor sociale majore din județ…

Interviu EXCLUSIV cu preotul Dan Damaschin din Iași. Cum se pot face donații

