De asemenea, în urmă cu ceva timp, fiul lui a fost ucis într-o altercație.

Scriitorul Robert Pirsig a murit. Romanul „Zen and the Art of Motorcycle Maintenance” a fost un best seller al anilor 1970, perioada hippie a Americii, pentru că se încadra perfect în filosofia acestei mişcări: căutarea unui sens în viaţă în timp ce traversezi America ăe două roţi, potrivit România tv.

Cartea a plecat de la o experienţă personală, o călătorie pe motocicletă pe care Pirsig a făcut-o la sfârşitul anilor 1960 cu fiul spu de 12 ani, Chris, din Minnesota până în Dakota. Călătoria lor a plină de discuţii filosofice. Lui Pirsig i-a luat patru ani să scrie cartea şi a fost respunsă de 121 de ori de diverse edituri, până să fie tipărită. După publicare, s-a vândut în jilioane de exemplare.