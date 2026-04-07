Turismul de Paște, afectat de tensiunile globale

De la Venezuela la Orientul Mijlociu, anul a debutat cu vești care au influențat direct și într-o măsură tot mai mare turismul la nivel global. Deși, în mod obișnuit, perioada sărbătorilor pascale încurajează călătoriile, anul acesta turiștii par să fi fost mai rezervați, din cauza conflictelor globale care afectează sectorul turistic, inclusiv marile companii aeriene și lanțurile hoteliere, arată Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România.

Liniile aeriene au stat în prima linie a efectelor economice. Modul de funcționare al Emirates sau Qatar Airways presupunea legarea destinațiilor europene, africane și americane de cele asiatice prin intermediul aeroporturilor proprii din Dubai și Doha. Pe lângă anularea zborurilor, creșterea costurilor de combustibil și scăderea apetitului pentru călătorii internaționale, turismul cu destinație finală Dubai sau călătoriile de afaceri în și dinspre Emirate a fost afectat, iar volumul de activitate a frânat abrupt.

Chiar dacă Emirates a reluat unele zboruri după restricțiile de la începutul lunii martie, multe rute rămân închise, numărul zborurilor este redus, iar numărul destinațiilor operate este în prezent de 125, față de 140 în mod normal. Timpul de zbor a crescut cu până la 50 de minute, și chiar peste o oră în anumite rute, majorând și costul combustibilului. Qatar operează, de asemenea, pe rute restrânse, fiind forțată să anuleze sau să reducă frecvența unor zboruri. Cu toate acestea, Emirates plănuiește o revenire la normal relativ curând, iar Qatar Airways întrevede jumătatea lunii mai pentru restaurarea operațiunilor în mare parte din rețeaua sa.

Efecte economice „în lanț” pentru economia globală

Într-un sistem interconectat, efectele se transmit în lanț. Economiile din Orientul Mijlociu se află în fața unui an de contracție severă. La rândul lor, sectoare care exportau bunuri și servicii către regiune au de suferit. Cererea pentru haine și bijuterii, automobile, servicii de arhitectură, inginerie sau consultanță furnizate de Europa este afectată. Angajații acestor sectoare pot fi mai reticenți în a călători, la rândul lor.

Pentru călătorii care își regândesc planurile de vacanță se întrevăd două opțiuni: alte destinații, la un buget echivalent, sau mai puțin cash cheltuit, adică păstrarea unor rezerve în vremuri incerte. Alegerea va depinde de circumstanțe individuale, dar în mod agregat pare că perspectivele turismului sunt mai înnorate, pentru o vreme, precizează Claudiu Cazacu.

Industria hotelieră are de suferit

Acțiunile lanțului Hilton au un avans de 4,7% anul acesta, în revenire ușoară după un episod de scădere la începutul lui martie, în timp ce titlurile Marriott International sunt cu 7,9% mai sus după un parcurs similar în martie. Totuși, unii investitori par a avea în vedere un scenariu optimist, al încetării relativ rapide a conflictului din Orientul Mijlociu.

Pe de altă parte, Airbnb este cu 6,2% mai jos de la începutul războiului din Iran și pe minus 4,7% de la începutul anului. La rândul său, compania care deține site-ul Booking.com a pierdut 17,3% anul acesta. În cazul platformelor de rezervări, scăderile oglindesc atât perspectivele negative pentru turism, cât și mediul de reglementare mai restrictiv și preocupări referitoare la AI.

Care sunt opțiunile turiștilor?

În România, perspectivele economiei au fost într-un proces de ajustare pronunțată în primele trei luni. Unele scenarii includ un risc tot mai ridicat de recesiune. Ascensiunea prețurilor, erodarea încrederii consumatorilor și înclinarea spre prudență au ramificații în zona de cheltuieli discreționare, timp liber, călătorii. Dacă sărbătorile petrecute în interiorul familiei sunt deseori ne-negociabile, vacanța petrecută în destinații exotice este opțională, explică consultantul de strategie XTB România.

O resetare a planurilor poate fi un rezultat al evenimentelor recente. Beneficiarii ar putea fi destinații mai apropiate din Europa sau insule din zona coastei vestice a Africii, în condițiile în care Orientul Mijlociu este în plin conflict, iar rutele către Asia și cele spre Pacific sunt mai puțin accesibile ca preț și capacitate.

Deși situația se poate schimba rapid, cu planuri de pace sau armistițiu discutate între SUA și Iran, o parte din efecte vor persista, atât din motive logistice, cât și psihologice, în rândul consumatorilor. Opțiunile interne, în unele regiuni din România, ar putea avea de asemenea de câștigat, însă aceasta ar însemna o schimbare a tendințelor recente în care străinii descoperă tot mai mult țara noastră, dar turiștii români se reorientează spre străinătate.

Potrivit INS, sosirile au coborât cu 3,7% în februarie față de anul trecut, trase în jos de scăderea cu 5,8% ale turiștilor români, în timp ce străinii au fost cu 7% mai mulți.

În viziunea booking, trendurile pentru călătorii au scopul căutării unei experiențe proprii, individualizate, aproape de natură, uneori de nișă, și includ vacanțe pentru testarea compatibilității în cuplu sau funcționarea unui grup de prieteni. În creștere este segmentul orientat pe sănătate, sport și sărbătorirea unor reușite personale.

În perspectiva AirDNA, care studiază datele Airbnb, în SUA cererea pentru găzduire va scădea anul acesta, cu excepția categoriilor munte/lacuri și zonelor suburbane ale marilor orașe. Datele sunt aliniate cu tendința de creștere a vacanțelor care aduc apropierea de natură. Destinațiile de munte, relaxare, în general mai puțin aglomerate sau mai apropiate de natură din diferite regiuni au șanse de a atrage un interes în creștere inclusiv în România. Delta, cu proximitatea conflictului, deși cu un potențial major pe termen lung, rămâne supusă unor limitări pentru moment. În ansamblu, însă, sărbătorile de Paște nu se anunță foarte fericite în turism anul acesta, mai adaugă Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România.

Foto: XTB



