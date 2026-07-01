Pisica a rămas blocat în tunelul de metrou din București, la Politehnica

Un pui de pisică a rămas blocat în zona șinelor de metrou de la stația Politehnica. Pisica a mobilizat zeci de voluntari, asociații pentru protecția animalelor și echipe de intervenție ale Metrorex, după cum arată postările de pe grupurile de Facebook din Capitală, destinate animalelor de companie.

Deși primele tentative de capturare nu au avut succes, o nouă operațiune de amploare este programată să aibă loc în noaptea dinspre miercuri spre joi, imediat după ce circulația trenurilor va fi oprită, pentru ca riscurile să fie minime, iar salvatorii să poată acționa în siguranță.

„Update: în cursul nopții anterioare, au fost montate cuști-capcană de către echipele de Salvatori de la Metrorex, în colaborare cu Asociatia Sache Vet.

Având în vedere că pisicuța nu a intrat în cuștile-capcană, se va interveni în această noapte, de către Asociatia Sache Vet, împreună cu domnul I. D. (pro bono) si un echipaj de Salvatori din cadrul Metrorex, pentru a se încerca prinderea ei”, a transmis pe Facebook Asociația Sache Vet.

Salvatorii încearcă de trei nopți să scoată pisica de la metrou

În cursul nopții anterioare, o echipă formată din salvatori Metrorex și voluntari de la Asociația Sache Vet a montat mai multe cuști-capcană în zona stației Politehnica.

Din păcate, felina, fiind extrem de speriată din cauza zgomotului și a fluxului de călători, nu a intrat în dispozitivele de prindere, iar prima tentativă de salvare a eșuat. Voluntarii au dat asigurări că pisica este monitorizată și că eforturile vor continua până când aceasta va fi în siguranță.

Pisica blocată de la metrou a devenit virală și a generat un val de reacții

Cazul a generat un val uriaș de reacții în mediul online în ultimele 24 de ore, după ce călătorii au observat animalul speriat în subteran și au cerut ajutor pe rețelele de socializare.

„Biata de ea! Probabil este extrem de speriată și slăbită. Vă rog să ne țineți la curent”, a scris unul dintre utilizatori în comentarii.

„Când văd atâția oameni mobilizați pentru o pisicuță mă gândesc ca poate nu suntem pierduți de tot !Doamne ajută să primim vești bune”, a mai fost unul dintre comentariile din mediul online.

„Doamne ajută să fie prinsă! Riscă să fie tăiată de tren”, a mai spus cineva, într-un comentariu pe Facebook.

„De atâtea zile nu a mâncat și nu a băut apă, cum o știi sărăcuța să se ferească de atâtea metrouri, unul dupa altul…”, a mai spus o persoană la postarea de pe Facebook.

Asociațiile pentru protecția animalelor au făcut apel la bucureșteni să nu mai hrănească sau să sperie pisica

Pentru ca intervenția din această noapte să aibă șanse maxime de reușită, asociațiile implicate au lansat un apel public ferm către toți cetățenii care trec prin stația Politehnica și observă animalul.

Oamenii sunt rugați să nu îi mai arunce mâncare și să nu încerce să o cheme sau să o fotografieze de aproape. Dacă pisica este hrănită, ea nu va mai fi atrasă de momeala din cuștile-capcană, iar agitația din jur o determină să se ascundă și mai adânc în galeriile subterane.

„Facem apel, pe aceasta cale, ca pisicuța să nu mai fie hrănită sau agitată de către cetățenii prezenți la fața locului, pentru a putea să o prindem”, au mai transmis reprezentanții Asociației Seche Vet, în mediul online.

În cursul zilei de miercuri, autoritățile au intervenit și pentru remedierea dezastrului lăsat de furtună în București. În cursul nopții dinspre marți spre miercuri, în timpul Codului Roșu de furtună, stația Piața Victoriei 2 a fost inundată. Momentan, stația rămâne închisă, iar circulația trenurilor ar putea fi reluată în cursul zilei de joi.

Vezi subiectele la matematică de la Bac 2026 și subiectele la istorie de la Bacalaureat!