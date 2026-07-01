Autostrăzile spre litoral, DN1 și rutele critice spre vestul țării sunt complet acoperite de un nou sistem inteligent de camere video, capabil să taxeze instantaneu orice depășire a limitelor legale de viteză.

Pentru cei care plănuiesc concediul în această perioadă, ignorarea noilor amplasamente nu mai înseamnă doar riscul unei simple amenzi primite prin poștă, ci pericolul real de a rămâne fără permis de conducere direct în timpul călătoriei. Schimbările majore din ultimele 12 luni au transformat vechea hartă a punctelor de control într-o rețea interconectată, activă 24 de ore din 24.

Ce s-a schimbat față de anul trecut? Trecerea la sistemul de monitorizare dinamică

Marea diferență față de sezonul estival precedent constă în tehnologia folosită de autorități. Spre deosebire de vechile dispozitive fixe pe care șoferii le învățau pe de rost sau le identificau rapid prin aplicațiile de navigație, noua rețea din 2026 folosește camere cu inteligență artificială capabile să calculeze inclusiv viteza medie dintre două puncte de control. Această metodă elimină complet tactica frânării bruște chiar în fața radarului, o practică extrem de utilizată în trecut de conducătorii auto.

O altă modificare majoră vizează integrarea directă a acestor sisteme cu baza de date a Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor. În momentul în care o cameră a înregistrat depășirea vitezei, procesul-verbal este generat automat digital, iar notificarea ajunge în aplicațiile guvernamentale și în spațiul privat virtual al cetățeanului în doar câteva ore, scurtând drastic timpul de procesare care înainte dura luni de zile.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Traseele roșii din 2026: Unde sunt amplasate cele mai stricte camere de viteză

Autostrada Soarelui (A2) și Autostrada A1 reprezintă principalele zone fierbinți în acest sezon, fiind monitorizate pe aproape întreaga lor lungime. Pe porțiunea București – Constanța au fost adăugate porți de măsurare a vitezei medii în special în zonele podurilor de peste Dunăre, acolo unde limitările de viteză erau cel mai des încălcate de turiști.

Pe DN1, tronsonul critic dintre Comarnic și Brașov a fost dotat cu dispozitive de ultimă generație care nu detectează doar viteza, ci și comportamentul agresiv în trafic sau depășirile neregulamentare. De asemenea, DN6 și DN7 (Valea Oltului) beneficiază de o atenție sporită din partea autorităților, noile puncte de control fiind amplasate strategic la intrările și ieșirile din localitățile unde se produceau cele mai multe accidente grave.

Lista celor mai monitorizate șosele în această vară

Autostrada A2 (București – Constanța): Monitorizare extinsă pe sectoarele cu risc și la stațiile de taxare.

DN1 (București – Ploiești – Brașov): Camere active în peste zece localități cheie și pe sectoarele de munte.

Autostrada A1 (București – Pitești și Sibiu – Nădlac): Noi radare fixe de viteză medie instalate la nodurile rutiere principale.

DN7 (Valea Oltului): Dispozitive amplasate în punctele negre cu istoric ridicat de accidente.

Cum să eviți amenzile uriașe pe baza noilor reguli de trafic

În contextul acestor rigori digitale, specialiștii în siguranță rutieră recomandă o schimbare radicală a comportamentului la volan. Dincolo de respectarea evidentă a indicatoarelor rutiere, este esențial ca șoferii să înțeleagă că sistemele actuale nu mai oferă marjele mari de toleranță din anii trecuți.

Actualizarea hărților din aplicațiile de navigație înainte de a pleca la drum lung a devenit o obligație, nu doar o opțiune confortabilă, deoarece modificările din teren sunt extrem de dinamice.

Totuși, cea mai sigură metodă de a rula fără stres rămâne menținerea unei viteze constante, adaptate permanent fluxului de trafic și condițiilor meteo, transformând călătoria dintr-o cursă contra cronometru într-o experiență sigură de vacanță.

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