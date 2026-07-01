Plan premeditat privind ruperea PNL

Dragoș Pîslaru a lansat o ipoteză incendiară, susținând că a existat un plan premeditat care viza destabilizarea și ruperea din interior a Partidului Național Liberal. Conform acestuia, miza întregii operațiuni politice era izolarea conducerii liberale și formarea unei noi majorități guvernamentale.

Strategia din spatele ușilor închise se baza pe izolarea elementelor reformiste și atragerea unei întregi grupări din PNL de către social-democrați. Această facțiune dizidentă ar fi urmat să asigure voturile necesare în Parlament pentru învestirea unui nou Executiv, controlat dintr-o singură direcție politică.

Elementul surpriză adus în discuție de Pîslaru se referă la implicarea președintelui României în acest scenariu complex.

Nicușor Dan ar fi fost atras „strategic” în capcană

Politicianul susține că Nicușor Dan ar fi fost, la rândul său, atras în mod strategic în această capcană politică, fiind folosit pentru a legitima sau pentru a facilita mutările de pe tabla de șah a puterii de la nivel central. Dragoş Pîslaru a oferit o serie de detalii importante despre mizele reale din spatele demersului opoziției.

Invitat la televiziunea Digi24, acesta a explicat că întreaga strategie din jurul moțiunii de cenzură nu a vizat neapărat o simplă schimbare de guvern, ci a avut la bază un plan mult mai cinic: ruperea Partidului Național Liberal (PNL) și îndepărtarea premierului Ilie Bolojan de la Palatul Victoria, cu scopul direct de a-l trimite înapoi la Oradea.

„Cred că era un plan premeditat mult înainte, în care probabil i s-a spus şi preşedintelui că «rezolvăm noi», atrăgându-l în această capcană”, a explicat Dragoş Pîslaru.

„Adrian Veştea? Da, cred că a fost în acea treabă”

Totodată, el a spus că Adrian Veştea era pregătit pentru acest scenariu: „Acum, după ce punem elementele de puzzle împreună, cred că se conturează foarte clar că a existat un demers premeditat de rupere a PNL şi de alipire înapoi într-o alianţă cu PSD. Asta a fost, de fapt, calculul politic foarte greşit. Adrian Veştea? Da, cred că a fost în acea treabă”.

Pîslaru s-a arătat convins că o grupare din PNL a dorit să continue la guvernare cu PSD, dar fără Bolojan şi fără ca reformele să le afecteze interesele.

„Iată că acel calcul s-a demonstrat a fi extrem de nociv. Pe de o parte prost politic, deci dezastruos politic, pe de altă parte, punând România într-o situaţie de instabilitate”, a afirmat Dragoş Pîslaru.

Scenariul neașteptat lansat de Ilie Bolojan

Ilie Bolojan a declarat, în cadrul podcastului „Friendly Fire”, că Sorin Grindeanu ar urmări să devină premier nu doar pentru a-și avansa cariera politică, dar și pentru a proteja interesele unor primari și ale persoanelor din conducerea companiilor de stat, relatează Biziday. Potrivit liderului liberal, Grindeanu, care inițial respingea ideea unei rotative guvernamentale, și-a modificat recent poziția, fiind acum deschis și la „o propunere de guverne succesive”.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, 1 iulie, că social-democrații acceptă varianta rotativei la guvernare, dar au o cerință de la care nu se abat.

„Eu am spus că sunt de acord cu această rotativă atât timp cât începe cu PSD. Asta este ceea ce am spus și nu mi-am schimbat punctul de vedere. Adică, n-am nimic cu domnul Mureșan (n.red. Siegfried Mureșan, propunerea de premier a PNL, USR și UDMR). E treaba lor pe cine propun ca și candidat de prim-ministru, nu e o chestiune pe care să o transform într-o bătălie personală și nu mă interesează să fac acest lucru. Ceea ce mă interesează și ceea ce interesează Partidul Social Democrat este să găsim rapid o soluție”, a afirmat Grindeanu la Parlament, conform Agerpres.

Miercuri, 1 iulie, Tribunalul București a suspendat provizoriu efectele Hotărârii Consiliului Național Extraordinar al PNL, care a stat la baza organizării Congresului Extraordinar din 21 iunie 2026. Hotărârea instanței are un caracter provizoriu, iar PNL are la dispoziție cinci zile pentru a depune apel. Partidul Național Liberal a transmis o reacție la scurt timp și anunță că vor folosi „toate căile de atac” în instanță.







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