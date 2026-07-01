Cu toate acestea, Aura Călătorește a stârnit o dezbatere extrem de aprinsă printre iubitorii de călătorii, după ce aceasta a prezentat o serie de dezamăgiri majore legate de experiența trăită pe insulă.

Recenzia, distribuită masiv pe rețelele sociale, ridică o întrebare esențială pentru cei care au deja bagajele făcute: mai merită Lefkada efortul și banii în sezonul estival? Dincolo de fotografiile perfecte promovate pe Instagram sau TikTok, realitatea din teren vine la pachet cu o serie de neajunsuri administrative, aglomerație și costuri ascunse care pot transforma un concediu de vis într-o sursă constantă de stres și oboseală.

Infrastructura rutieră și traficul de coșmar din Lefkada

Cea mai mare sursă de stres pentru vloggeri pe parcursul șederii lor a fost calitatea drumurilor și dificultatea extremă a condusului. Aceștia au remarcat că rețeaua rutieră este deficitară, drumurile fiind foarte înguste, periculoase și pline de serpentine. Situația este agravată semnificativ și de comportamentul complet iresponsabil al celorlalți șoferi aflați în trafic.

„Traficul în Lefkada e cel mai rău din ce am văzut noi în Grecia până acum. Drumurile sunt mai rele decât alea din Thassos. Mai multe serpentine, mai mult urcuș, mai mult coborâș, mai multe zone în care intri foarte greu”, au explicat Aura și soțul său, Dan, în materialul video.

Problemele nu se opresc însă la relieful dificil al insulei. Șoferii locali și turiștii deopotrivă par să ignore regulile de bază ale circulației rutiere, creând situații la limita accidentului pe traseele zilnice spre plajă. Vloggerii au subliniat că oamenii nu respectă sensul de mers, circulând mai mult pe banda opusă și obligându-i pe ceilalți participanți la trafic să tragă de volan în decor pentru a evita un impact frontal.

Taxele de parcare pretutindeni și șezlongurile scumpe

Spre deosebire de alte destinații grecești extrem de iubite de români, precum insula Thassos sau brațul Halkidiki, Lefkada s-a transformat într-o destinație mult mai scumpă și excesiv de comercială. Turiștii se văd puși în situația de a plăti sume importante pentru facilități care în alte părți ale Greciei erau oferite în mod gratuit.

Parcările cu plată au devenit o regulă generală pe întreaga insulă, fiind aproape imposibil să găsești un spațiu liber fără taxă în apropierea punctelor de interes. Aceeași strategie comercială agresivă se aplică și pe plajă, unde majoritatea șezlongurilor sunt disponibile exclusiv contra cost, spre deosebire de Thassos, unde acestea erau oferite gratuit în schimbul unei simple consumații la bar.

„Dacă tu trebuie să plătești 10 euro pe parcare, practic nu poți vizita sau nu te poți duce la mai mult de o plajă pe zi”, avertizează creatorii de conținut.

Lăcomia comercială a atins cote absurde în unele stabilimente locale, unde clienții sunt taxați suplimentar în funcție de locul în care aleg să își consume produsele. Vloggerii au oferit exemplul unei gelaterii unde o simplă înghețată costă 3 euro dacă este luată la pachet, dar prețul urcă la 3,50 euro dacă turistul alege să se așeze la o masă din incintă pentru a o savura.

Atitudinea deranjantă a comercianților și experiențele neplăcute

Unul dintre momentele culminante ale dezamăgirii a avut loc la Amente Restaurant, un local renumit de pe insulă. Deși parcarea unității era complet goală, vizitatorii care veneau doar pentru a consuma o băutură erau obligați de personal fie să își lase mașinile pe marginea periculoasă a drumului, fie să achite o taxă abuzivă de parcare pentru a li se permite accesul în curte.

„Tu vii la restaurant, ei au parcarea goală, și să plătești 5 euro ca să le faci lor consumație, mi se pare nu știu… deci așa ceva! Ți se cer bani pentru toate chestiile și nu-s 10 RON sau așa. Sunt 5 euro, 10 euro”, au povestit revoltați influencerii.

O altă experiență neplăcută a fost înregistrată în zona celebrei plaje Egremni. Acolo, vloggerii au fost întâmpinați de localnici care le-au cerut o taxă de parcare de 10 euro, oferindu-le rapid o „reducere” la 7 euro în momentul în care au sesizat ezitarea turiștilor. Scenariul a lăsat impresia unei posibile „țepe” organizate, în condițiile în care, la doar câțiva metri mai sus pe drum, parcarea era complet gratuită.

Accesibilitatea redusă a plajelor și pericolul supradezvoltării haotice

Deși plajele emblematice din vestul insulei, precum Egremni sau Porto Katsiki, sunt recunoscute la nivel mondial pentru frumusețea lor sălbatică și apele turcoaz, efortul fizic necesar pentru a ajunge efectiv la malul mării este unul uriaș. Coborârea și urcarea a sute de trepte abrupte sub un soare arzător s-au dovedit a fi descurajatoare pentru cei care au plecat de acasă cu dorința de a avea o vacanță relaxantă.

„Știu că este mult, foarte mult de coborât și este foarte cald și nu vreau să urc atâtea scări înapoi. Adică de coborât le cobor, dar de urcat nu le mai urc”, a recunoscut vloggerul.

Pe lângă barierele fizice și geografice, viitorul turistic al insulei pare pus sub semnul întrebării din cauza dezvoltării haotice și a numărului excesiv de vizitatori. Influencerii și-au exprimat îngrijorarea profundă cu privire la faptul că infrastructura actuală din Lefkada nu este deloc pregătită să susțină un volum masiv de turiști, iar ritmul alert în care se construiește riscă să distrugă farmecul locului, făcând ca în plin sezon estival situația să devină de-a dreptul insuportabilă.

Concluzia vloggerilor de travel: realitatea din teren trebuie asumată

În urma acestor recenzii aspre, creatorii de conținut s-au confruntat cu un val de critici din partea unor urmăritori, care i-au acuzat că sunt mult prea „plângăcioși” sau greu de mulțumit. Vloggerii s-au apărat ferm, explicând că rolul lor în comunitate nu este de a masca problemele, ci de a prezenta publicului realitatea nefardată și corectă a destinațiilor vizitate.

Scopul acestor avertismente nu este de a boicota turismul din Grecia, ci de a ajuta viitorii turiști români să își planifice concediile cu așteptări corecte, fiind conștienți atât de frumusețea peisajelor, cât și de neajunsurile logistice. Prezentarea unei lumi în care totul este roz nu face decât să creeze false așteptări, iar asumarea unei perspective realiste este singura cale prin care călătorii pot evita capcanele comerciale și își pot salva bugetul de vacanță.

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