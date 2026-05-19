Cine investește în cultura orașelor mici? Azuga ca punct de plecare

Între Sinaia și Predeal, la câțiva kilometri de fosta graniță imperială, Azuga este un oraș prins într-un echilibru fragil între trecut și prezent. Cunoscută cândva drept „cel mai industrial orășel din țară” și parte a domeniului regal, Azuga este astăzi mai degrabă un loc de trecere sau o destinație turistică de o zi, în care straturile de istorie rămân puțin vizibile.

Într-un context în care majoritatea inițiativelor culturale se concentrează în marile orașe, Azuga devine punctul de plecare pentru o întrebare mai amplă: ce se întâmplă cu identitatea culturală a orașelor mici, aflate între istorie și tranziție?

Proiectul „Azuga între regalitate și industrie: istorie și cultură în mișcare”, inițiat de Asociația Lala-Land, singurul ONG activ în oraș, propune un răspuns concret: o intervenție culturală care tratează orașul ca spațiu de cercetare, creație și reinterpretare contemporană.

Despre proiect

Pe parcursul verii, proiectul aduce în Azuga o serie de cercetări de teren, întâlniri și intervenții artistice care implică direct comunitatea locală. Artiști, cercetători și locuitori lucrează împreună pentru a documenta și reinterpreta patrimoniul orașului, de la urmele industriale la memoria regală și poveștile mai puțin vizibile ale comunității.

Procesul începe în perioada aprilie – mai 2026, cu o etapă de cercetare pe teren și mapare culturală, realizată prin interviuri, întâlniri și ateliere cu comunitatea locală. Între 21 și 29 mai, orașul găzduiește o rezidență artistică care aduce laolaltă echipa proiectului și elevii Liceului Teoretic Azuga, pentru a lua parte la ateliere interactive și explorări ale memoriei locale. Lunile iunie și iulie sunt dedicate producției artistice, iar pe 29 august proiectul culminează cu un eveniment public de prezentare a rezultatelor, care vor lua forma unor expoziții, lucrări multimedia, texte documentare și a unei platforme online, gândită ca o arhivă contemporană a orașului.

Proiectul include o importantă componentă educațională realizată în parteneriat cu Liceul Teoretic Azuga, ai cărui elevi sunt invitați să exploreze propriul oraș ca resursă culturală. Rezultatele acestei colaborări vor fi integrate în expoziția finală și în arhiva digitală.

Oamenii din spatele proiectului

Echipa proiectului reunește profesioniști din domenii diverse, care aduc perspective complementare asupra orașului.

Istoricul și scriitorul Dorin Stănescu aduce în prim-plan povești mai puțin cunoscute despre evoluția orașului, cu un interes special pentru trecutul său industrial, fiind și autorul volumului „Șampania regilor. O istorie a primei fabrici de șampanie din România, Pivnițele Rhein & Cie”. Arhitectele Ilinca Păun Constantinescu și Andreea Istrate analizează relația dintre spațiul construit și memoria urbană, urmărind modul în care structura orașului reflectă transformările sale istorice. Jurnalistul cultural Ionuț Dulămiță documentează poveștile orașului prin interviuri și investigații, contribuind la contextualizarea socială și culturală a acestuia.

Componenta artistică reunește intervenții care traduc cercetarea în forme vizuale și sonore.

Ilustratoarea Sorina Vazelina dezvoltă o serie de imagini inspirate de arhitectura și poveștile locale. Artista multimedia Andreea Săsăran construiește o documentare vizuală și sonoră a vieții cotidiene în relație cu patrimoniul natural. Muzicianul și sound artistul K-lu transformă materialele colectate într-o compoziție sonoră originală, care va însoți prezentarea finală.

De la intervenție punctuală la viitoare strategie culturală

Proiectul funcționează ca un prim pas către o posibilă strategie culturală pe termen lung pentru Azuga, într-un moment în care orașele mici au nevoie de instrumente reale de activare culturală și de recunoaștere a propriei identități.

În spatele acestui demers se află Asociația Lala-Land, ai cărei fondatori, Ela Crețu și Alexandru Duma, își asumă dezvoltarea comunității locale prin proiecte culturale, educaționale și sportive. Prin inițiativele desfășurate în cadrul Popasului Uriașilor – Gol Alpin Sorica și prin colaborări cu parteneri instituționali și independenți, asociația contribuie la construirea unui cadru în care cultura devine parte din viața cotidiană a orașului Azuga. O direcție importantă o reprezintă integrarea patrimoniului, a naturii și a practicilor sportive în proiecte care răspund unui context post-industrial și propun noi forme de utilizare și înțelegere a spațiului. Voluntariatul rămâne o componentă centrală a acestor inițiative, susținând dezvoltarea unei comunități active și implicate în Azuga.

Organizator: Asociația Lala-Land

Parteneri: Primăria Azuga, Liceul Teoretic Azuga, ACIA – Asociația Culturală pentru Intervenție Artistică

Parteneri media: Black Rhino Radio, Scena9

Partener strategic & sponsor: Pivnițele Rhein & CIE

Proiect cultural co-finanțat prin Administrația Fondului Cultural Național.

