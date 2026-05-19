Între Sinaia și Predeal, la câțiva kilometri de fosta graniță imperială, Azuga este un oraș prins într-un echilibru fragil între trecut și prezent. Cunoscută cândva drept „cel mai industrial orășel din țară” și parte a domeniului regal, Azuga este astăzi mai degrabă un loc de trecere sau o destinație turistică de o zi, în care straturile de istorie rămân puțin vizibile.

Cine investește în cultura orașelor mici? Azuga ca punct de plecare

Într-un context în care majoritatea inițiativelor culturale se concentrează în marile orașe, Azuga devine punctul de plecare pentru o întrebare mai amplă: ce se întâmplă cu identitatea culturală a orașelor mici, aflate între istorie și tranziție?

Proiectul „Azuga între regalitate și industrie: istorie și cultură în mișcare”, inițiat de Asociația Lala-Land, singurul ONG activ în oraș, propune un răspuns concret: o intervenție culturală care tratează orașul ca spațiu de cercetare, creație și reinterpretare contemporană.

Despre proiect

Pe parcursul verii, proiectul aduce în Azuga o serie de cercetări de teren, întâlniri și intervenții artistice care implică direct comunitatea locală. Artiști, cercetători și locuitori lucrează împreună pentru a documenta și reinterpreta patrimoniul orașului, de la urmele industriale la memoria regală și poveștile mai puțin vizibile ale comunității. 

Procesul începe în perioada aprilie – mai 2026, cu o etapă de cercetare pe teren și mapare culturală, realizată prin interviuri, întâlniri și ateliere cu comunitatea locală. Între 21 și 29 mai, orașul găzduiește o rezidență artistică care aduce laolaltă echipa proiectului și elevii Liceului Teoretic Azuga, pentru a lua parte la ateliere interactive și explorări ale memoriei locale. Lunile iunie și iulie sunt dedicate producției artistice, iar pe 29 august proiectul culminează cu un eveniment public de prezentare a rezultatelor, care vor lua forma unor expoziții, lucrări multimedia, texte documentare și a unei platforme online, gândită ca o arhivă contemporană a orașului.

Proiectul include o importantă componentă educațională realizată în parteneriat cu Liceul Teoretic Azuga, ai cărui elevi sunt invitați să exploreze propriul oraș ca resursă culturală.  Rezultatele acestei colaborări vor fi integrate în expoziția finală și în arhiva digitală.

Oamenii din spatele proiectului

Echipa proiectului reunește profesioniști din domenii diverse, care aduc perspective complementare asupra orașului.

Cine investește în cultura orașelor mici? Azuga ca punct de plecare

Istoricul și scriitorul Dorin Stănescu aduce în prim-plan povești mai puțin cunoscute despre evoluția orașului, cu un interes special pentru trecutul său industrial, fiind și autorul volumului „Șampania regilor. O istorie a primei fabrici de șampanie din România, Pivnițele Rhein & Cie”. Arhitectele Ilinca Păun Constantinescu și Andreea Istrate analizează relația dintre spațiul construit și memoria urbană, urmărind modul în care structura orașului reflectă transformările sale istorice. Jurnalistul cultural Ionuț Dulămiță documentează poveștile orașului prin interviuri și investigații, contribuind la contextualizarea socială și culturală a acestuia. 

Componenta artistică reunește intervenții care traduc cercetarea în forme vizuale și sonore.

Ilustratoarea Sorina Vazelina dezvoltă o serie de imagini inspirate de arhitectura și poveștile locale. Artista multimedia Andreea Săsăran construiește o documentare vizuală și sonoră a vieții cotidiene în relație cu patrimoniul natural. Muzicianul și sound artistul K-lu transformă materialele colectate într-o compoziție sonoră originală, care va însoți prezentarea finală.

De la intervenție punctuală la viitoare strategie culturală

Proiectul funcționează ca un prim pas către o posibilă strategie culturală pe termen lung pentru Azuga, într-un moment în care orașele mici au nevoie de instrumente reale de activare culturală și de recunoaștere a propriei identități.

Cine investește în cultura orașelor mici? Azuga ca punct de plecare

În spatele acestui demers se află Asociația Lala-Land, ai cărei fondatori, Ela Crețu și Alexandru Duma, își asumă dezvoltarea comunității locale prin proiecte culturale, educaționale și sportive. Prin inițiativele desfășurate în cadrul Popasului Uriașilor – Gol Alpin Sorica și prin colaborări cu parteneri instituționali și independenți, asociația contribuie la construirea unui cadru în care cultura devine parte din viața cotidiană a orașului Azuga. O direcție importantă o reprezintă integrarea patrimoniului, a naturii și a practicilor sportive în proiecte care răspund unui context post-industrial și propun noi forme de utilizare și înțelegere a spațiului. Voluntariatul rămâne o componentă centrală a acestor inițiative, susținând dezvoltarea unei comunități active și implicate în Azuga.

Organizator: Asociația Lala-Land

Parteneri: Primăria Azuga, Liceul Teoretic Azuga, ACIA – Asociația Culturală pentru Intervenție Artistică

Parteneri media: Black Rhino Radio, Scena9

Partener strategic & sponsor: Pivnițele Rhein & CIE

Proiect cultural co-finanțat prin Administrația Fondului Cultural Național.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Surprize, surprize! Cine este, de fapt, soția superbă a lui Dan Dungaciu de la AUR! Este o vedetă de televiziune populară în România, iar un detaliu despre viața ei îi lasă mască pe toți
Viva.ro
Surprize, surprize! Cine este, de fapt, soția superbă a lui Dan Dungaciu de la AUR! Este o vedetă de televiziune populară în România, iar un detaliu despre viața ei îi lasă mască pe toți
Încălțată cu un pantof de-un fel și altul de alt fel, în fustă mini, prea scurtă, și cu un decolteu care a lăsat aproape totul la vedere, vedeta i-a lăsat mască pe trecători! Așa a ieșit pe stradă!
Unica.ro
Încălțată cu un pantof de-un fel și altul de alt fel, în fustă mini, prea scurtă, și cu un decolteu care a lăsat aproape totul la vedere, vedeta i-a lăsat mască pe trecători! Așa a ieșit pe stradă!
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
Elle.ro
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
gsp
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.RO
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
A fost căsătorită cu Timofte, s-a iubit cu Cristea, acum face afaceri în SUA: „Vorbim despre miliardari din toate colțurile lumii”
GSP.RO
A fost căsătorită cu Timofte, s-a iubit cu Cristea, acum face afaceri în SUA: „Vorbim despre miliardari din toate colțurile lumii”
Parteneri
Imagini virale! Supervedeta, surprinsă fără sutien pe balcon! Fotografii “hot”, tandrețe și dolce far niente alături de soțul ei
Libertateapentrufemei.ro
Imagini virale! Supervedeta, surprinsă fără sutien pe balcon! Fotografii “hot”, tandrețe și dolce far niente alături de soțul ei
Ultima oră! Știrea care a aruncat showbiz-ul în aer! E, fără dubiu, Bomba anului la PRO TV, ultimul lucru la care ne așteptam vreodată! Au anunțat acum
Avantaje.ro
Ultima oră! Știrea care a aruncat showbiz-ul în aer! E, fără dubiu, Bomba anului la PRO TV, ultimul lucru la care ne așteptam vreodată! Au anunțat acum
Răsturnare de situație la PRO TV! Ce a făcut Dumbo cu cei 150.000 € imediat după ce a câștigat finala „Desafio”
Tvmania.ro
Răsturnare de situație la PRO TV! Ce a făcut Dumbo cu cei 150.000 € imediat după ce a câștigat finala „Desafio”

Alte știri

Actorul Sebastian Stan spune că America lui Donald Trump a ajuns într-o „zonă foarte rea” cu cenzură și procese interminabile | VIDEO
Știri România 20:09
Actorul Sebastian Stan spune că America lui Donald Trump a ajuns într-o „zonă foarte rea” cu cenzură și procese interminabile | VIDEO
Două persoane, omorâte de tren în Voluntari, Ilfov. Cum s-a produs accidentul
Știri România 19:36
Două persoane, omorâte de tren în Voluntari, Ilfov. Cum s-a produs accidentul
Parteneri
Primele disensiuni în USR. Nu tot partidul vrea cu Bolojan în Opoziție - SURSE
Adevarul.ro
Primele disensiuni în USR. Nu tot partidul vrea cu Bolojan în Opoziție - SURSE
Mama Denisei, tânăra ucisă de ”Șacalul” acum aproape doi ani, confesiuni tulburătoare. Copilașul ei o visează mereu: „Mi-a spus că îngerașii nu vorbesc”. Ce se întâmplă cu dosarul
Fanatik.ro
Mama Denisei, tânăra ucisă de ”Șacalul” acum aproape doi ani, confesiuni tulburătoare. Copilașul ei o visează mereu: „Mi-a spus că îngerașii nu vorbesc”. Ce se întâmplă cu dosarul
Parteneri
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

Monden

5 Știri by Libertatea- Monden. A sabotat sau nu Republica Moldova România la Eurovision 2026?/ Care au fost marii absenți de la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea?
Exclusiv
Stiri Mondene 19:00
5 Știri by Libertatea- Monden. A sabotat sau nu Republica Moldova România la Eurovision 2026?/ Care au fost marii absenți de la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea?
Câți bani a primit Vladimir Drăghia de la PRO TV pentru participarea la „Desafio: Aventura”. Sumă mai mare decât a lui Valentin Tănase
Stiri Mondene 17:04
Câți bani a primit Vladimir Drăghia de la PRO TV pentru participarea la „Desafio: Aventura”. Sumă mai mare decât a lui Valentin Tănase
Parteneri
Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
TVMania.ro
Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Tinerii români și-ar putea lua locuințe cu fonduri de la UE. Buget uriaș pus la dispoziție
ObservatorNews.ro
Tinerii români și-ar putea lua locuințe cu fonduri de la UE. Buget uriaș pus la dispoziție
Ultima oră! Despărțire șocantă în showbizul românesc, după 23 de ani. După Andreea și Cabral, și ea a anunțat acum: “Am stat până când am simțit eu că nu mai pot face nimic…”
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Despărțire șocantă în showbizul românesc, după 23 de ani. După Andreea și Cabral, și ea a anunțat acum: “Am stat până când am simțit eu că nu mai pot face nimic…”
Parteneri
Un fost fotbalist român este judecat în Anglia, după ce a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului!
GSP.ro
Un fost fotbalist român este judecat în Anglia, după ce a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului!
Îl mai știți pe „Bam Bam”? A spălat geamuri în „Petroșani”, apoi a ajuns la Real Madrid, iar recordul său de goluri a fost bătut abia acum, de Mbappe!
GSP.ro
Îl mai știți pe „Bam Bam”? A spălat geamuri în „Petroșani”, apoi a ajuns la Real Madrid, iar recordul său de goluri a fost bătut abia acum, de Mbappe!
Parteneri
Băsescu anunță revenirea PSD: „O să-i iasă”
Mediafax.ro
Băsescu anunță revenirea PSD: „O să-i iasă”
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
S-a aflat abia acum! Cine a venit la înmormântarea Alisiei, tânăra ucisă fără milă în Bihor! Tatăl vitreg al fetei în vârstă de 18 ani a spus totul: „Nu i-am interzis să vorbească cu el”
Wowbiz.ro
S-a aflat abia acum! Cine a venit la înmormântarea Alisiei, tânăra ucisă fără milă în Bihor! Tatăl vitreg al fetei în vârstă de 18 ani a spus totul: „Nu i-am interzis să vorbească cu el”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Cazul morții medicului Cristian Staicu ia o turnură neașteptată. Ce au descoperit anchetatorii
Wowbiz.ro
Cazul morții medicului Cristian Staicu ia o turnură neașteptată. Ce au descoperit anchetatorii
The Guardian a dat „nota 4” filmului lui Cristian Mungiu
Mediafax.ro
The Guardian a dat „nota 4” filmului lui Cristian Mungiu
Octav, un tată și cunoscut om de afaceri din Galați, s-a stins la doar 39 de ani: „Timpul nu a fost de partea ta”
KanalD.ro
Octav, un tată și cunoscut om de afaceri din Galați, s-a stins la doar 39 de ani: „Timpul nu a fost de partea ta”

Politic

Traian Băsescu știe soluția pentru viitorul guvern: „Va face majoritatea în Parlament”. A râs de varianta premierului tehnocrat: „Vai mama lui”
Politică 20:14
Traian Băsescu știe soluția pentru viitorul guvern: „Va face majoritatea în Parlament”. A râs de varianta premierului tehnocrat: „Vai mama lui”
Un deputat ales pe listele partidului Dianei Șoșoacă a trecut din grupul PSD la PNL. Cine e Iosif Jianu
Politică 17:52
Un deputat ales pe listele partidului Dianei Șoșoacă a trecut din grupul PSD la PNL. Cine e Iosif Jianu
Parteneri
Iașul imobiliar, prins între prețuri tot mai mari și cumpărători tot mai prudenți. Cum arată piața rezidențială în 2026?
ZiaruldeIasi.ro
Iașul imobiliar, prins între prețuri tot mai mari și cumpărători tot mai prudenți. Cum arată piața rezidențială în 2026?
„Un om foarte bogat!”. El este afaceristul cu care Gigi Becali a negociat pentru Marius Baciu! Antrenorul nu a vrut să vină la FCSB fără OK-ul său. Exclusiv
Fanatik.ro
„Un om foarte bogat!”. El este afaceristul cu care Gigi Becali a negociat pentru Marius Baciu! Antrenorul nu a vrut să vină la FCSB fără OK-ul său. Exclusiv
Trump spune că noua sală de bal de la Casa Albă va fi rezistentă la drone și rachete: Toate acestea au fost plătite de mine. E un cadou pentru SUA (Foto&Video)
Spotmedia.ro
Trump spune că noua sală de bal de la Casa Albă va fi rezistentă la drone și rachete: Toate acestea au fost plătite de mine. E un cadou pentru SUA (Foto&Video)