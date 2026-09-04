În zona dedicată sporturilor, copiii și părinții lor au posibilitatea să își demonstreze talentul la cross, tenis de masă și baschet 3×3, în funcție de categoria de vârstă. Pe parcursul întregii zile, a loc competiții sportive care sunt premiate cu ajutorul partenerilor Cosmopolis. Publicul se va bucura, de asemenea, și de o demonstrație susținută de Federația Română de Scrimă.

În zona dedicată educației pentru situații de urgență se oferă gratuit cursuri de prim ajutor și resuscitare, aceste module reprezentând un mod practic de pregătire a familiilor pentru intervenții rapide, atât cu ocazia începerii noului an școlar, dar și pentru situații din viața de zi cu zi. 

Intervențiile umanitare, pe înțelesul tuturor 

Crucea Roșie Română a pregătit pentru vizitatori una dintre cele mai ample desfășurări de forțe, alături de instituțiile partenere. În zona dedicată acestora, copiii și părinții pot vedea de aproape autospeciale, echipamente medicale și tehnică de intervenție, printre care unități canine și echipamente de depistare a explozibililor, și pot interacționa cu reprezentanți ai Ministerului Apărării Naționale, ISU București-Ilfov, Serviciului de Ambulanță București-Ilfov, Autorității Vamale Române, Jandarmeriei Române și Poliției Locale Ștefăneștii de Jos

Mai mult, Crucea Roșie Română susține, pe lângă demonstrații de prim ajutor, și workshopuri de pregătire pentru dezastre. Vizitatorii pot afla cum funcționează serviciile de restabilire a legăturilor familiale pentru persoanele afectate de migrație. Zona Băncii de Alimente oferă educație nutrițională și un punct de colectare pentru alimente neperisabile, Caravana de Sănătate asigură măsurători de bază și consultații de pediatrie și dermatologie, iar familiile se pot relaxa în Zona Zen, un spațiu cu muzică, mandale de colorat și beanbag-uri. 

Un adevărat festival, cu activități pentru întreaga familie

Cosmopolis Move&Care Festival oferă activități pentru toate categoriile de vârstă și pentru toți membrii familiei. Cei mici se pot bucura de dans, jocuri ale copilăriei, ateliere creative și provocări în familie, în zona After Cool. Copiii pot participa gratuit și la atelierele de pictură și modelaj organizate de Mark Twain International School, în Discovery Hub și în zona scenei.

Scena principală de la Cosmopolis Plaza găzduiește momentele de premiere ale competițiilor sportive, alături de un program de concerte susținut de artiști precum Ligia și Joanna, dar și de un ansamblu de copii al Centrului Cultural Alecu Ivănescu al Primăriei comunei Ștefăneștii de Jos și Școlii Gimnaziale nr. 1 Ștefăneștii de Jos.

Festival gratuit în Cosmopolis pentru copii și familiile lor. Sport, cursuri de prim ajutor gratuite, distracție și expoziție a instituțiilor militare și protecție la Cosmopolis Move&Care Festival

„Cosmopolis Move&Care Festival este mai mult decât un eveniment de weekend,  este o demonstrație vie a felului în care ne dorim să arate viața de cartier: activă, sigură și conectată la comunitate. Ne bucurăm să oferim familiilor din Cosmopolis și din zonele învecinate un spațiu în care sportul, educația pentru siguranță și distracția se întâlnesc”, a declarat Ozan Tuncer, CEO Cosmopolis.

„Educația pentru situații de urgență începe cu momente ca acesta, în care familiile pot învăța, într-un cadru relaxat, gesturi care pot salva vieți. Cursurile gratuite de prim ajutor și resuscitare, alături de expoziția de tehnică de intervenție, le oferă copiilor și părinților o înțelegere practică a modului în care instituțiile abilitate acționează în situații de urgență și îi pregătesc să reacționeze corect atunci când contează cel mai mult”, a completat  Andrei Bazavan, fondatorul Crucii Roșii Cosmopolis și co-organizator al Cosmopolis Move & Care Festival.

Aflat la a doua ediție, Cosmopolis Move & Care Festival este organizat în Cosmopolis Plaza, de Cosmopolis împreună cu Crucea Roșie Cosmopolis, cu sprijinul partenerilor și instituțiilor participante, printre care se numără ISU București-Ilfov, SABIF, Jandarmeria Română, Ministerul Apărării Naționale, Autoritatea Vamală Română, Crucea Roșie Ilfov și Crucea Roșie Română. Evenimentul este realizat cu sprijinul Radio Guerrilla, Freshful, Rock & Roll Fun City, ING, World Class, Mark Twain International School, After Cool, Packeta România, Supermercato Italia Uno, Miniprix, Shake Zone, Yolo Cafe, Butterfly, Farmacia Art Care, Dogtors, Exotic Vet, Shooting Stars, Crisia Farm și alții.

Despre Cosmopolis 

Cosmopolis este cea mai amplă investiție rezidențială integrată realizată în România în ultimele trei decenii.

Cu cei peste 17.000 de locuitori, comunitatea cartierului Cosmopolis este comparabilă cu populația orașelor Râșnov sau Vatra Dornei și cuprinde un număr de rezidenți mai mare decât al orașelor Otopeni, Sinaia sau Gura Humorului. Planurile de extindere ale Cosmopolis continuă și în anii următori. Până în 2035, dezvoltatorul estimează un total de peste 12.000 de locuinţe și o comunitate de peste 35.000 de persoane.  

Investițiile în Cosmopolis au ajuns până acum la peste 455 de milioane de Euro. Cartierul beneficiază de peste 60 de piscine exterioare, bazin de înot acoperit de dimensiuni semi-olimpice (în cadrul WorldClass), parcuri și locuri de joacă pentru copii, centru medical (Affidea Cosmopolis) și cel mai mare retail park din Nordul Capitalei (Cosmopolis Plaza) care găzduiește peste 70 comercianți, branduri naționale și internaționale.

De asemenea, printre facilitățile din Cosmopolis se numără: plajă privată pe malul lacului natural din apropiere, terenuri de sport, servicii de pază și supraveghere cartier 24/24h – atât prin intermediul echipelor de pază, cât și al camerelor fixe de supraveghere, transport pe ruta Pipera și retur, birou pentru impozite și taxe locale.

Despre Crucea Roșie – Filiala Ilfov, subfiliala Cosmopolis

Sediul Crucii Roșii din Cosmopolis face parte din Filiala Ilfov a Societății Naționale de Cruce Roșie din România, organizație umanitară cu o tradiție de peste 150 de ani, recunoscută prin lege ca auxiliar al autorităților publice în domeniul umanitar. Crucea Roșie Română este membră a Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie, cea mai mare rețea umanitară din lume.

Filiala Ilfov coordonează activități de asistență în situații de dezastre și crize, programe sociale pentru persoanele vulnerabile, cursuri de prim ajutor, educație pentru sănătate și colectă de fonduri pentru cauze umanitare, prin intermediul unei rețele de voluntari activi în județ.

Sediul din Cosmopolis își propune să devină un punct de referință pentru pregătirea în prim ajutor în zona de nord a Bucureștiului. La sediu se desfășoară regulat cursuri de prim ajutor, deschise atât rezidenților complexului, cât și persoanelor din afara acestuia. Rețeaua de voluntari este în creștere continuă, iar persoanele interesate de înscrierea ca voluntari, de cursurile de prim ajutor sau de programele sociale derulate pot urmări activitatea organizației pe pagina oficială de Facebook.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Mărturia zguduitoare a unicului nepot al Ancăi Pandrea dă totul peste cap! Ce a vorbit cu marea actriță: "Avea inima sfâșiată..." Toți au rămas înmărmuriți să afle abia acum ceva despre văduva lui Iurie Darie
Viva.ro
Mărturia zguduitoare a unicului nepot al Ancăi Pandrea dă totul peste cap! Ce a vorbit cu marea actriță: "Avea inima sfâșiată..." Toți au rămas înmărmuriți să afle abia acum ceva despre văduva lui Iurie Darie
„Nu-mi vine să mai deschid gura despre lucruri groaznice, căci se împlinesc”. Cristian Tudor Popescu, mesaj viral despre eliberarea lui Horațiu Potra și Nicușor Dan. Peste 10.000 de oameni au reacționat deja! Ce a spus gazetarul despre Președintele României
Unica.ro
„Nu-mi vine să mai deschid gura despre lucruri groaznice, căci se împlinesc”. Cristian Tudor Popescu, mesaj viral despre eliberarea lui Horațiu Potra și Nicușor Dan. Peste 10.000 de oameni au reacționat deja! Ce a spus gazetarul despre Președintele României
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
Elle.ro
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
gsp
Mărturie tulburătoare! Fostul golgeter brazilian a ajuns pe străzi, fiind victima dependenței de crack
GSP.RO
Mărturie tulburătoare! Fostul golgeter brazilian a ajuns pe străzi, fiind victima dependenței de crack
Marea campioană a României s-a recăsătorit. A făcut publice imaginile, însoțite de un mesaj emoționant
GSP.RO
Marea campioană a României s-a recăsătorit. A făcut publice imaginile, însoțite de un mesaj emoționant
Parteneri
“Nu mă așteptam să mă îndrăgostesc de o femeie”. Celebra actriță și soția ei au sărbătorit 14 ani de căsnicie și cresc 3 copii. Pe ea o știe toată lumea, din serialul de la Prima TV, dar cine e femeia care i-a schimbat viața.
Libertateapentrufemei.ro
“Nu mă așteptam să mă îndrăgostesc de o femeie”. Celebra actriță și soția ei au sărbătorit 14 ani de căsnicie și cresc 3 copii. Pe ea o știe toată lumea, din serialul de la Prima TV, dar cine e femeia care i-a schimbat viața.
ULTIMA ORĂ! DA, e oficial! Vedeta care pleacă de la Vocea României a confirmat, iar acum avem și primele declarații: Este foarte serios, dacă vreți vă zic și motivul…"
Avantaje.ro
ULTIMA ORĂ! DA, e oficial! Vedeta care pleacă de la Vocea României a confirmat, iar acum avem și primele declarații: Este foarte serios, dacă vreți vă zic și motivul…"
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Tvmania.ro
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut

Știri România

Parteneri
De la erou de război la dictator. Filmul transformării lui Antonescu din disident în „Conducător” și motivul dușmăniei dintre mareșal și Carol al II lea
Adevarul.ro
De la erou de război la dictator. Filmul transformării lui Antonescu din disident în „Conducător” și motivul dușmăniei dintre mareșal și Carol al II lea
Denis Drăguş, salariu istoric la FCSB: “Nu s-a mai văzut aşa ceva în fotbalul românesc!” Care este topul celor mai bine plătiţi jucători din SuperLiga
Fanatik.ro
Denis Drăguş, salariu istoric la FCSB: “Nu s-a mai văzut aşa ceva în fotbalul românesc!” Care este topul celor mai bine plătiţi jucători din SuperLiga
Tichetele de masă de 45 de lei pe zi ajung 36,45 lei net pe card. Impozitul pe venit și CASS reduc suma în 2026 pentru angajați
Financiarul.ro
Tichetele de masă de 45 de lei pe zi ajung 36,45 lei net pe card. Impozitul pe venit și CASS reduc suma în 2026 pentru angajați
Parteneri
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Elle.ro
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”
Viva.ro
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”

Monden

Parteneri
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
TVMania.ro
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
O profesoară din Marea Britanie şi-a notat un elev în telefon drept "Numărul 8". Ce au descoperit anchetatorii
ObservatorNews.ro
O profesoară din Marea Britanie şi-a notat un elev în telefon drept "Numărul 8". Ce au descoperit anchetatorii
Sora Ancăi Pandrea, în scaun cu rotile la cimitir. Parcă sunt gemene, nimeni nu a știut cât de bine seamănă. Imaginile durerii din ziua marelui adio. Mulți au uitat-o, dar cine e singura vedetă care a venit la înmormântare
Libertateapentrufemei.ro
Sora Ancăi Pandrea, în scaun cu rotile la cimitir. Parcă sunt gemene, nimeni nu a știut cât de bine seamănă. Imaginile durerii din ziua marelui adio. Mulți au uitat-o, dar cine e singura vedetă care a venit la înmormântare
Parteneri
Martor la episodul ȘOCANT din vestiarul FCSB: „I-a dat un pumn lui Tănase! N-am fost de acord cu ce s-a întâmplat după”
GSP.ro
Martor la episodul ȘOCANT din vestiarul FCSB: „I-a dat un pumn lui Tănase! N-am fost de acord cu ce s-a întâmplat după”
Suma imensă primită de Denis Drăguș pentru a rezilia cu Trabzonspor
GSP.ro
Suma imensă primită de Denis Drăguș pentru a rezilia cu Trabzonspor
Parteneri
„Când va avea 18 ani, trecem pe turbo”. STENOGRAME explozive despre metoda prin care Andrew Tate ar fi atras minore
Mediafax.ro
„Când va avea 18 ani, trecem pe turbo”. STENOGRAME explozive despre metoda prin care Andrew Tate ar fi atras minore
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor
StirileKanalD.ro
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor
EXCLUSIV | Anca Pandrea s-a întors la marea ei iubire. Actrița își va dormi somnul de veci alături de Iurie Darie. Imagini de la înmormântare
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Anca Pandrea s-a întors la marea ei iubire. Actrița își va dormi somnul de veci alături de Iurie Darie. Imagini de la înmormântare
Promo
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Advertorial
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
EXCLUSIV | Primele imagini de la priveghiul Ancăi Pandrea. Sicriul cu trupul actriței a fost depus la capelă
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Primele imagini de la priveghiul Ancăi Pandrea. Sicriul cu trupul actriței a fost depus la capelă
S-a stins din viață Tony Gatlif! A fost regizorul filmului „Gadjo dilo”, cu Rona Hartner în rol principal
KanalD.ro
S-a stins din viață Tony Gatlif! A fost regizorul filmului „Gadjo dilo”, cu Rona Hartner în rol principal

Politic

Parteneri
Cum va arăta Palas în 2029: parc cu apă, magazine sub Esplanada Luceafărul și un atrium deschis spre Palatul Culturii
ZiaruldeIasi.ro
Cum va arăta Palas în 2029: parc cu apă, magazine sub Esplanada Luceafărul și un atrium deschis spre Palatul Culturii
Meriton Korenica, transfer la FCSB! Cât plăteşte Gigi Becali celor de la CFR Cluj. Anunţ oficial. Update exclusiv
Fanatik.ro
Meriton Korenica, transfer la FCSB! Cât plăteşte Gigi Becali celor de la CFR Cluj. Anunţ oficial. Update exclusiv
Femeia care a dezvăluit legăturile unui agent special FBI cu un oligarh rus a fost găsită moartă
Spotmedia.ro
Femeia care a dezvăluit legăturile unui agent special FBI cu un oligarh rus a fost găsită moartă