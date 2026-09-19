Oana Zara a făcut anunțul înainte de plecarea la Power Couple: „Trebuie să las totul în ordine”

Oana Zara și partenerul ei de viață, Bogdan Medvedi, se află pe ultima sută de metri cu pregătirile înainte de a începe una dintre cele mai mari provocări din viața lor de cuplu: competiția Power Couple.

Cu câteva zile înainte de decolarea spre Malta, unde vor avea loc filmările la Power Couple,actrița le-a arătat urmăritorilor din mediul online cum decurg ultimele pregătirile și cât de aglomerat este programul ei.

Când pleacă Oana Zara și Bogdan Medvedi la Power Couple

După zilele petrecute peste ocean, unde s-a bucurat de visul american prin prisma unor proiecte, Oana Zara se preocupă de următoarea escapadă tot în scop profesional.

Oana Zara a publicat pe rețelele de socializare o imagine realizată chiar în mijlocul pregătirilor, în care apare pe canapea, printre haine și materiale de lucru.

„Don't ask, printre bagaje și audiții și campanii. Au mai rămas 2 zile până plecăm și trebuie să las totul în ordine”, le-a explicat Oana Zara fanilor care îi urmăresc activitatea în spațiul public.

Pe lângă agitația firească adusă de organizarea bagajelor, Oana Zara privește participarea la emisiunea Power Couple cu entuziasm. Actrița este convinsă că toate provocările pe care le va trece alături de Bogdan Medvedi vor consolida legătura lor și vor rămâne o amintire de neprețuit peste ani.

Oana Zara: „O sa fie cea mai tare aventură pentru noi"