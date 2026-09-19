Lady Gaga ar fi apelat la o mamă surogat. Ce nume a ales pentru fiica ei și ce semnificație are

Lady Gaga și logodnicul ei, Michael Polansky, au devenit părinți pentru prima dată. Fiica lor s-a născut pe 9 iunie, la Los Angeles, iar numele ales pentru micuță are legătură cu una dintre piesele importante din cariera artistei.

Lady Gaga și Michael Polansky au devenit părinții unei fetițe. Potrivit certificatului de naștere obținut de TMZ, Rose Bean Polansky s-a născut pe 9 iunie 2026, la ora 23:19, la Cedars-Sinai Medical Center din Los Angeles.

Informația privind nașterea copilului a fost confirmată anterior de PEOPLE, care a relatat pe 11 septembrie că artista și logodnicul ei au devenit părinți. Sexul și numele copilului nu fuseseră însă confirmate oficial de reprezentanții cuplului.

Potrivit surselor citate, Lady Gaga se simte foarte bine și se bucură de perioada petrecută departe de atenția publică. Artista ar fi apelat la o mamă surogat.

De unde vine numele Rose

Numele ales pentru fetiță ar avea o semnificație specială pentru Lady Gaga. O sursă a declarat pentru PEOPLE că prenumele Rose este inspirat de piesa „La Vie En Rose”, interpretată de artistă în filmul „A Star Is Born”, lansat în 2018.

Legătura cu acest cântec este cu atât mai puternică datorită unui tatuaj pe care Lady Gaga îl are pe coloana vertebrală. Artista și-a tatuat un trandafir cu tulpină lungă, alături de cuvintele „la vie en rose”.

Potrivit aceleiași surse, numele de Bean ar fi inspirat de activistul Carl Bean, care a reprezentat o sursă de inspirație pentru piesa „Born This Way”, lansată de Lady Gaga.

Lady Gaga și Michael Polansky, primele zile în rolul de părinți

„Lady Gaga este foarte fericită. Și-a dorit întotdeauna să fie mamă. Acesta a fost un lucru foarte important pentru ea”, a declarat pentru PEOPLE o sursă apropiată artistei.

Aceeași sursă a precizat că Gaga era pregătită să își reducă ritmul de lucru după încheierea turneului, care s-a terminat în aprilie.

„În acest moment, se bucură că este departe de atenția publică și că are parte de acest timp special alături de copil. Michael se descurcă foarte bine cu bebelușul. Descoperă împreună toate aceste lucruri. Nu vrea să piardă nimic din această perioadă.”

De când sunt împreună Lady Gaga și Michael Polansky

Lady Gaga și Michael Polansky au fost fotografiați pentru prima dată sărutându-se la o petrecere de Revelion din Las Vegas, în 2020. Cei doi și-au făcut apoi publică relația, la scurt timp după Super Bowl-ul din 2020, organizat la Miami. Polansky este antreprenor și absolvent al Universității Harvard. În timpul pandemiei de COVID-19, acesta a stat împreună cu Lady Gaga în casa artistei din Malibu.

În iulie 2024, Lady Gaga a confirmat că ea și Michael Polansky s-au logodit. Artista l-a prezentat atunci drept „logodnicul” ei în timp ce vorbea cu premierul francez Gabriel Attal la Jocurile Olimpice de la Paris.

Michael Polansky a colaborat și cu Lady Gaga din punct de vedere profesional. El a fost implicat în realizarea albumului Mayhem, lansat în 2025, contribuind la producția materialului și la compunerea mai multor piese.

Lady Gaga vorbea de ani buni despre dorința de a avea copii

Artista a vorbit în repetate rânduri despre dorința de a deveni mamă. Într-un videoclip publicat pe YouTube în decembrie 2019, în cadrul unei discuții cu NikkieTutorials, Lady Gaga vorbea despre planurile sale pentru următorii zece ani. „Vreau să fac mai multe filme”, spunea artista la acea vreme. „Vreau să am copii.”