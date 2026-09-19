Cine este Gami de la „Power Couple România”. Și-a ținut iubita ascunsă doi ani

„Power Couple” revine cu sezonul 4, iar printre cuplurile care intră în competiție se numără Gami și Erika Aylin. Pentru cei doi, participarea la emisiune vine și cu o schimbare importantă în ceea ce privește viața personală: relația lor devine publică.

Gami, pe numele său Andrei, este creator de conținut și are o comunitate de peste 2,5 milioane de urmăritori în mediul online. Deși activitatea sa este urmărită de numeroși oameni, acesta a preferat să păstreze discreția în privința vieții sentimentale.

De aproximativ doi ani, Gami formează un cuplu cu Erika Aylin, o studentă în vârstă de 22 de ani.

Erika Aylin: „Îmi place să ies din zona de confort”

Participarea la „Power Couple” reprezintă pentru Erika o ocazie de a-și testa limitele și de a vedea cum reacționează în situații diferite de cele cu care este obișnuită.

„Mi s-a părut o oportunitate unică să îmi testez limitele, pentru că îmi place să ies din zona de confort și să încerc cât mai multe provocări noi. Iar faptul că trec prin toate astea alături de Andrei face experiența și mai specială pentru mine”, spune Erika.

Tânăra consideră că asemănările dintre ea și Gami îi pot ajuta în timpul competiției. Cei doi spun că au moduri asemănătoare de a gândi și de a reacționa, însă recunosc și existența unor diferențe.

În cadrul probelor, aceste diferențe ar putea deveni importante, mai ales în situațiile în care cei doi vor trebui să se completeze și să ia decizii împreună. Erika spune că are încredere în relația lor, dar este conștientă că emisiunea le va aduce și momente dificile.

Gami și Erika își fac relația publică

Pentru Gami, participarea la „Power Couple” nu înseamnă doar o nouă provocare, ci și ieșirea din rutina în care s-a obișnuit să trăiască în ultimii ani. Creatorul de conținut spune că a acceptat participarea pentru a-și testa limitele și pentru a le arăta celor care îl urmăresc o altă latură a sa.

„Pentru mine, participarea la Power Couple este o oportunitate să mă provoc să nu mai fiu atât de comod și să ies din rutina cu care m-am obișnuit în ultimii ani”, mărturisește el.

Un element important pentru cei doi este că, prin participarea la emisiune, își fac pentru prima dată relația cunoscută public.

„Faptul că particip împreună cu Erika face experiența cu atât mai diferită pentru mine, mai ales pentru că este prima dată când ne facem relația publică și oamenii vor avea ocazia să vadă cum suntem noi, de fapt, împreună”, explică Andrei.

Ce îi așteaptă în competiție

Gami și Erika știu că participarea la „Power Couple” îi va pune în situații pe care nu le pot controla. Probele le vor testa răbdarea, comunicarea și capacitatea de a lucra împreună.

Gami se așteaptă inclusiv la momente în care tensiunea va crește și nervii le vor fi puși la încercare, însă spune că are încredere că vor putea trece peste astfel de situații.