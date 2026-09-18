George Clooney, Robin Sharma, Duncan Wardle, Pascal Coppens, Therese Huston și Mihnea Gheorghiu se numără printre speakerii care vor urca pe scena BRAND MINDS 2027, pe 21 si 22 septembrie, la București.

Cea de-a 13-a ediție BRAND MINDS aduce împreună șase perspective asupra întrebărilor care influențează direct viitorul organizațiilor: cum se construiesc idei care schimbă industrii, cum se conduce fără autoritatea unei funcții, cum influențează ascensiunea Chinei competiția globală, cum luăm decizii mai bune și cum poate creativitatea să transforme cultura și performanța unui business.

BRAND MINDS 2027 - Geroge Clooney

George Clooney, actor și regizor premiat și activist umanitar de renume mondial, va aduce pe scena BRAND MINDS o perspectivă rară asupra responsabilității de a-ți folosi influența și vizibilitatea publică pentru a contribui la schimbarea lumii. Realizările sale ca actor și regizor i-au adus două premii Oscar, cinci Globuri de Aur, inclusiv Premiul Cecil B. DeMille, patru premii SAG, un premiu BAFTA, două premii Critics’ Choice, un premiu Emmy și patru premii National Board of Review. Odată cu cea de-a opta nominalizare la Premiile Oscar, Clooney a stabilit un record aparte: a fost nominalizat la mai multe categorii decât orice altă persoană din istoria premiilor Oscar.

Dincolo de activitatea sa cinematografică, Clooney este un susținător ferm al libertății de exprimare și este profund implicat în cauze umanitare. În 2015, a fondat organizația The Sentry, care folosește expertiza contabililor criminaliști pentru a urmări fondurile sustrase cetățenilor din Sudan și Sudanul de Sud de către guvernele acestora. În 2016, împreună cu soția sa, Amal, a lansat Clooney Foundation for Justice, care oferă asistență juridică gratuită pentru apărarea libertății de exprimare și a drepturilor femeilor în peste 40 de țări.

Alături de el, BRAND MINDS 2027 va reuni voci care au schimbat felul în care organizațiile înțeleg leadershipul, inovația, competiția și performanța umană:

Robin Sharma, unul dintre cei mai cunoscuți experți internaționali în leadership și performanță, va vorbi despre disciplina personală și practicile prin care oamenii pot conduce fără să aștepte un titlu formal. Autor al bestsellerurilor „Clubul 5 AM”, „Călugărul care și-a vândut Ferrari-ul” și „The Wealth Money Can’t Buy”, Sharma a vândut peste 25 de milioane de cărți în 92 de limbi și a lucrat cu lideri și organizații precum NASA, Microsoft, Nike, Unilever, General Electric, FedEx și Starbucks.

Duncan Wardle, fost Head of Innovation and Creativity la Disney, va arăta cum poate fi transformată creativitatea dintr-un talent atribuit câtorva oameni într-o competență practicată de întreaga organizație. În cei 30 de ani petrecuți la Disney, a lucrat cu echipe din Imagineering, Lucasfilm, Marvel, Pixar și Disney Parks. Astăzi, instrumentele sale de Design Thinking sunt folosite pentru a elimina blocajele care împiedică ideile originale să apară și să ajungă pe piață. Este speaker TED și susține masterclass-uri de inovație la Yale, Harvard și University of Edinburgh.

Pascal Coppens, expert în China, antreprenor și autor, va explica ce pot învăța companiile europene din noul model chinez de inovație și din viteza cu care acesta redesenează competiția globală. A locuit 20 de ani în China, unde a construit companii și echipe, iar experiența sa în tehnologie include atât piața chineză, cât și Silicon Valley. Este autorul volumelor „China’s New Normal”, „Can We Trust China?” și „China’s Next Miracle” și consiliază boarduri și echipe de management care au nevoie să înțeleagă China dincolo de clișee și statistici.

Therese Huston, PhD, expertă în neuroștiință cognitivă și psihologie, va traduce cercetarea despre creier în instrumente aplicabile pentru concentrare, decizii și performanță în condiții de presiune. Autoare a cărților „Sharp”, „Let’s Talk” și „How Women Decide”, Huston analizează inclusiv felul în care feedbackul, stresul și stereotipurile influențează deciziile profesionale. Articolele sale au fost publicate de Harvard Business Review, The New York Times și Fast Company.

Mihnea Gheorghiu, Global Chief Creative Officer al Le Pub Network, va aduce perspectiva unuia dintre cei mai premiați lideri creativi români la nivel mondial asupra ideilor care reușesc să devină relevante cultural și eficiente pentru business. Campaniile create și coordonate de el au câștigat 186 de Cannes Lions, inclusiv 4 Grand Prix și un Titanium Lion. În 2026, a fost clasat al șaselea cel mai premiat Chief Creative Officer din lume, iar Le Pub Milan a fost desemnată Agency of the Year la Cannes Lions.

Împreună, cei șase speakeri conturează o ediție despre avantajele pe care tehnologia nu le poate produce singură: judecată, imaginație, încredere, disciplină și capacitatea de a transforma o idee într-o schimbare care rezistă.

BRAND MINDS Summit

BRAND MINDS 2027 va reuni la București CEOs, directori și echipe din companii de top, investitori si oameni de business din peste 50 de țări, într-un cadru dedicat învățării aplicate, schimbului de idei și conectării cu lideri și experți recunoscuți la nivel global. Informațiile despre eveniment și acces sunt disponibile pe site-ul brandminds.com

Despre BRAND MINDS