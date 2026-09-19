Un angajat al unui magazin de telefoane din Irlanda a fost concediat la scurt timp după ce a semnalat nereguli ale managerului său. Comisia pentru Relații la Locul de Muncă (Workplace Relations Commission - WRC), instanța de dreptul muncii dinaceastă țară, i-a dat dreptate și i-a acordat la un an distanță despăgubiri de 11.000 de euro.

Angajat concediat la câteva zile după ce a raportat neregulile managerului său

Instanța de dreptul muncii din Irlanda a stabilit că avertismentul transmis de angajat reprezintă o dezvăluire protejată de lege, iar concedierea sa a fost ilegală, potrivit publicației The Irish Times. Este vorba de Denes Jorge, fost angajat al unui magazin de telefoane, care a observat că managerul său utiliza o schemă incorectă pentru a-și crește artificial comisioanele.

Mai exact, acesta înregistra vânzările de huse de protecție pentru telefoane ca fiind servicii de reparații. Această tactică îi aducea șefului de magazin un punctaj mai mare în sistemul de evaluare a performanței și, implicit, prime financiare necuvenite.

După ce a observat neregula, angajatul a decis să își informeze superiorii ierarhici și să atragă atenția asupra conduitei managerului. În loc să fie investigată problema semnalată, la doar trei zile distanță, conducerea companiei l-a anunțat pe angajat că postul său a fost desființat din motive economice și că va fi concediat.

În scrisoarea de concediere din 28 august 2025, compania a invocat o „criză financiară continuă” și a menționat că trebuie să restructureze afacerea și să reducă cheltuielile cu personalul.

A primit despăgubiri de aproape 11.000 de euro

Magistrații WRC au analizat cazul și au constatat că procesul de restructurare invocat de angajator a fost doar un pretext pentru a scăpa de angajatul care a acționat ca avertizor de integritate.

Instanța a concluzionat că decizia de concediere a fost luată ca o reacție directă la raportarea făcută de Denes Jorge.

În urma deliberărilor, WRC a decis, în septembrie 2026, acordarea unei sume de 10.800 de euro drept compensație pentru pierderile salariale înregistrate de fostul angajat pe o perioadă de 20 de săptămâni.