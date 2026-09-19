FCSB, umilită în Bănie: Universitatea Craiova a câștigat cu 5-0 și se apropie la un punct de liderul Dinamo

Universitatea Craiova a oferit o demonstrație de forță pe teren propriu în etapa a 10-a din Superligă, unde s-a impus categoric în fața celor de la FCSB, scor 5-0. Echipa antrenată de Filipe Coelho a dominat meciul de la un capăt la altul pe stadionul Ion Oblemenco.

Pentru bucureșteni, partida a început sub semne de ezitare, singurul care a menținut scorul strâns în primele minute fiind portarul Ștefan Târnovanu. Acesta a intervenit salvator încă din minutul 3 la șutul lui Al-Hamlawi. FCSB a încercat să replice prin Denis Drăguș, titularizat în linia de atac, care a cerut un penalty în minutul 7, însă arbitrul a lăsat jocul să continue, iar zece minute mai târziu Korenica a trimis peste poartă dintr-o lovitură liberă.

Oltenii au preluat definitiv controlul partidei la jumătatea primei reprize. După un gol anulat pentru offside la Etim în minutul 27, presiunea gazdelor a dat roade două minute mai târziu, când Al-Hamlawi a deschis seria golurilor după o minge respinsă de Târnovanu.

Pe lângă problemele din joc, FCSB a primit și o altă lovitură grea. Denis Drăguș a acuzat dureri mari în două rânduri și a fost înlocuit înainte de pauză, existând suspiciunea unei accidentări grave care l-ar lăsa indisponibil la următoarele meciuri ale echipei naționale conduse de Gheorghe Hagi, din Liga Națiunilor.

Defensiva oaspeților s-a prăbușit iar în prelungirile primei reprize. Al-Hamlawi a speculat din nou în minutul 45+3, reușind dubla și stabilind scorul la pauză, 2-0 pentru Universitatea Craiova.

Repriza a doua a adus o dominare la fel de autoritară din partea craiovenilor. Alexandru Cicâldău a făcut 3-0 în minutul 57, din centrarea lui Nicușor Bancu, iar nou-intratul Simon Elisor și-a trecut numele pe tabela de marcaj în două rânduri, în minutele 69 și 87.

În urma acestui rezultat, Universitatea Craiova acumulează 20 de puncte și urcă pe locul secund în clasamentul Superligii, la doar un punct în spatele liderului Dinamo. De cealaltă parte, FCSB rămâne pe poziția a 10-a, cu 12 puncte adunate după primele zece runde.

UNIVERSITATEA CRAIOVA: L. Popescu – Romanchuk, Stevanovic, Screciu – Carlos Mora, T. Băluţă, Cicâldău (Joao Lameira 84), Bancu (Tavares 84) – D. Matei (Băsceanu 83), Al-Hamlawi (Elisor 62), Etim (Baiaram 65). ANTRENOR: Filipe Coelho

FCSB: Târnovanu – Labonne (V. Creţu 46), Dawa, Batubinsika, Pădurariu – Muhar, Arad (Joao Paulo 46) – Cisotti (M. Toma 72), Drăguş (Boutoutaou 42), Korenica – Garita (Stoian 64). ANTRENOR: Marius Baciu

Cartonaşe galbene:- / Joao Paulo 80

Arbitri: Valentin Avram – Alexandru Cerei, George Roman