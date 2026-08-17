INSP și-a întemeiat decizia pe o alertă apărută în cursul anului 2025, cu mai bine de un an înaintea anulării certificatelor, în sistemul european RASFF (Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente și Furaje). Această alertă, potrivit căreia albastrul de metilen nu ar fi fost autorizat ca ingredient alimentar în UE, fusese transmisă de Belgia, fără nicio referire la produsele Terapia S.A. și era singura de acest fel, în cei peste 20 de ani de funcționare a sistemului RASFF. INSP și-a fundamentat intervenția pe Legea nr. 56/2021, act normativ care însă exclude expres din domeniul său de aplicare suplimentele alimentare pe bază de plante medicinale, adică exact tipul de produs vizat de măsura anulării. 

Dragoș Bogdan: ”Absurditatea măsurii anulării – luată după mai mult de 1 an de la apariția alertei – rezultă dintr-un cumul de elemente care denotă, sper eu, doar o abordare excesiv de birocratică, iar nu o intervenție voluntară a autorității pentru distorsionarea pieței. Pe de o parte, potrivit reglementării europene incidente în speță sunt supuse autorizării doar substanțele care nu au fost consumate semnificativ de populația UE înainte de data de 15 mai 1997. Or, albastrul de metilen, este documentat ca fiind utilizat în scopuri medicale, terapeutice și ca supliment încă din secolul XIX. Țin minte cum îmi dădea mama în gât cu albastru de metilen când eram mic…  

Pe de altă parte, și asta mi se pare strigător la cer, deși INSP a anulat certificatele produselor lider de piață, eu pot să cumpăr acum din farmacie albastru de metilen fără nicio prescripție, la liber, sub o multitudine de forme (inclusiv ca substanța pură). În plus, alte 40 de suplimente care conțin albastrul de metilen, produse de alte companii, sunt bine-mersi, nu sunt afectate în niciun fel de nicio măsură dispusă de nicio autoritate.

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Foto: STOICA & ASOCIAȚII

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