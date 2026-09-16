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Porturile militare din Constanţa, Mangalia, Tulcea şi Brăila vor fi protejate de drone cu un sistem avansat, dezvoltat de Marina SUA. Sistemul „Black Talon” include radar 3D, senzori, echipamente electro-optice şi capacitate de bruiaj.
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Anunţul a fost făcut miercuri de contraamiralul de flotilă Ciprian Mandachi, comandantul Flotilei 56, potrivit News.ro.
„Este un program în derulare de câţiva ani, în cooperare cu Marina Statelor Unite ale Americii, care acum a ajuns la maturitate. Noi îl operaţionalizăm. În acest moment, avem operatori la instruire cu producătorul.
Acest echipament va dota porturile militare ale Forţelor Navale, în principiu Mangalia, Constanţa, Tulcea şi Brăila. Echipamentul se numeşte Black Talon şi este un echipament care protejează obiectivele de infrastructură critică de dronele aeriene”, a explicat Mandachi.
Sistemul, denumit „Black Talon”, include senzori, un radar 3D performant, echipamente electro-optice, precum şi un sistem pasiv pentru detectarea emisiilor electromagnetice.
„Are o rază de observare omnidirecţională, 360 de grade, şi acţionează direcţional pe 20 de grade, exact pe ţinta pe care o descoperă. (...) Are capacitatea de a bruia legătura dintre operator şi dronă”, a detaliat contraamiralul.
În paralel, se desfăşoară procesul de operaţionalizare a unui alt sistem, numit „Sentinel”, dedicat detectării dronelor de suprafaţă. Acesta poate fi integrat cu echipamentul destinat dronelor aeriene, conform sursei citate mai sus. MApN a detaliat recent și Planul de Înzestrare al Armatei 2027–2036.
Sistemul funcționează ca un scut defensiv bazat pe război electronic, funcționarea sa fiind structurată în trei etape principale:
Specialiștii militari subliniază că Black Talon poate fi integrat în rețele de apărare mai vaste, interoperabile cu alți senzori maritimi și aerieni ai US Navy, oferind o imagine tactică completă a spațiului de luptă.
În paralel, Ucraina testează o nouă armă anti-drone. Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că noul sistem a reușit să doboare prima dronă Shahed.