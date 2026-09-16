Porturile militare din Constanţa, Mangalia, Tulcea şi Brăila vor fi protejate de drone cu un sistem avansat, dezvoltat de Marina SUA. Sistemul „Black Talon” include radar 3D, senzori, echipamente electro-optice şi capacitate de bruiaj.

Sistemul creat de Marina SUA va proteja porturile militare românești de drone

Anunţul a fost făcut miercuri de contraamiralul de flotilă Ciprian Mandachi, comandantul Flotilei 56, potrivit News.ro.

„Este un program în derulare de câţiva ani, în cooperare cu Marina Statelor Unite ale Americii, care acum a ajuns la maturitate. Noi îl operaţionalizăm. În acest moment, avem operatori la instruire cu producătorul.

Acest echipament va dota porturile militare ale Forţelor Navale, în principiu Mangalia, Constanţa, Tulcea şi Brăila. Echipamentul se numeşte Black Talon şi este un echipament care protejează obiectivele de infrastructură critică de dronele aeriene”, a explicat Mandachi.

Ce este sistemul „Black Talon”

Sistemul, denumit „Black Talon”, include senzori, un radar 3D performant, echipamente electro-optice, precum şi un sistem pasiv pentru detectarea emisiilor electromagnetice.

„Are o rază de observare omnidirecţională, 360 de grade, şi acţionează direcţional pe 20 de grade, exact pe ţinta pe care o descoperă. (...) Are capacitatea de a bruia legătura dintre operator şi dronă”, a detaliat contraamiralul.

În paralel, se desfăşoară procesul de operaţionalizare a unui alt sistem, numit „Sentinel”, dedicat detectării dronelor de suprafaţă. Acesta poate fi integrat cu echipamentul destinat dronelor aeriene, conform sursei citate mai sus. MApN a detaliat recent și Planul de Înzestrare al Armatei 2027–2036.

Cum funcționează sistemul Black Talon împotriva dronelor

Sistemul funcționează ca un scut defensiv bazat pe război electronic, funcționarea sa fiind structurată în trei etape principale:

Detectare și identificare timpurie: Cu ajutorul unei suite de senzori electro-optici, infraroșu și radar, Black Talon scanează continuu spațiul aerian din proximitate, clasificând automat tipul de amenințare.

Neutralizare prin război electronic (EW): Spre deosebire de sistemele de rachete tradiționale, Black Talon folosește tehnologii non-kinetice. Acesta emite semnale de bruiaj de înaltă intensitate care blochează frecvențele de radiocomandă ale dronei și legătura acesteia cu sateliții GPS.

Eliminarea amenințării: Odată ce legătura dintre operator și dronă este întreruptă, vehiculul aerian este forțat să aterizeze de urgență, să inițieze o procedură de întoarcere la bază sau să se prăbușească din lipsă de ghidaj.

Specialiștii militari subliniază că Black Talon poate fi integrat în rețele de apărare mai vaste, interoperabile cu alți senzori maritimi și aerieni ai US Navy, oferind o imagine tactică completă a spațiului de luptă.