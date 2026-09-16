I s-a făcut foame și a intrat peste vecin în casă: ce a pățit un bărbat din Brăila prins cu plasa plină la frigider

Un bărbat din Făurei, județul Brăila, a ajuns în spatele gratiilor pentru următoarele 30 de zile, după ce a fost surprins în flagrant chiar de proprietarul unei case în timp ce-i fura mâncarea din frigider, relatează News.ro.

Incidentul s-a petrecut în mijlocul zilei, iar bunurile au fost recuperate integral de la suspect înainte ca acesta să părăsească gospodăria.

Cum a pătruns hoțul în locuință în amiaza mare

Potrivit datelor transmise miercuri, 16 septembrie 2026, de Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila, fapta a avut loc duminică, 13 septembrie, în jurul orei 12.30.

Suspectul a profitat de o gaură din gardul împrejmuitor al proprietății, unde lipsea o placă din beton, și a intrat nepoftit în curtea persoanei vătămate.

Odată ajuns în curte, bărbatul s-a îndreptat spre ușa de acces a locuinței. Pentru a pătrunde în casă, el a rupt sfoara cu care ușa era asigurată de proprietar.

După ce a intrat în bucătărie, suspectul a mers direct la frigider, de unde a început să scoată mai multe produse alimentare și să le îndese într-o plasă.

Planul i-a fost însă dat peste cap de proprietar, care s-a întors mai repede acasă și l-a prins pe bărbat cu plasa plină, reușind să își recupereze toate alimentele.

Decizia instanței: 30 de zile de arest preventiv

Polițiștii din Făurei au întocmit un proces-verbal de constatare a infracțiunii flagrante, iar procurorii au dispus începerea urmăririi penale și punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva bărbatului pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

În cursul zilei de marți, 15 septembrie, suspectul a fost reținut inițial pentru 24 de ore.

Miercuri, 16 septembrie, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Făurei a prezentat dosarul în fața judecătorului de drepturi și libertăți cu propunere de arestare preventivă.