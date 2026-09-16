I s-a făcut foame și a intrat peste vecin în casă: ce a pățit un bărbat din Brăila prins cu plasa plină la frigider

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Un bărbat din Făurei, județul Brăila, a ajuns în spatele gratiilor pentru următoarele 30 de zile, după ce a fost surprins în flagrant chiar de proprietarul unei case în timp ce-i fura mâncarea din frigider, relatează News.ro.
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Incidentul s-a petrecut în mijlocul zilei, iar bunurile au fost recuperate integral de la suspect înainte ca acesta să părăsească gospodăria.
Potrivit datelor transmise miercuri, 16 septembrie 2026, de Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila, fapta a avut loc duminică, 13 septembrie, în jurul orei 12.30.
Suspectul a profitat de o gaură din gardul împrejmuitor al proprietății, unde lipsea o placă din beton, și a intrat nepoftit în curtea persoanei vătămate.
Odată ajuns în curte, bărbatul s-a îndreptat spre ușa de acces a locuinței. Pentru a pătrunde în casă, el a rupt sfoara cu care ușa era asigurată de proprietar.
După ce a intrat în bucătărie, suspectul a mers direct la frigider, de unde a început să scoată mai multe produse alimentare și să le îndese într-o plasă.
Planul i-a fost însă dat peste cap de proprietar, care s-a întors mai repede acasă și l-a prins pe bărbat cu plasa plină, reușind să își recupereze toate alimentele.
Polițiștii din Făurei au întocmit un proces-verbal de constatare a infracțiunii flagrante, iar procurorii au dispus începerea urmăririi penale și punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva bărbatului pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.
În cursul zilei de marți, 15 septembrie, suspectul a fost reținut inițial pentru 24 de ore.
Miercuri, 16 septembrie, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Făurei a prezentat dosarul în fața judecătorului de drepturi și libertăți cu propunere de arestare preventivă.
Instanța a admis cererea anchetatorilor, emițând pe numele inculpatului un mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.