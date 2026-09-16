Cum se spală corect afinele, murele și zmeura. Metoda prin care elimini mucegaiul și pesticidele

Afinele, murele și zmeura sunt unele dintre cele mai îndrăgite fructe de pădure, sunt gustoase și pline de nutrienți. Și pentru că adesea sunt tratate cu diferite pesticide, este important să știm cum se spală corect, mai ales zmeura și murele, care sunt mai sensibile și mai ușor de strivit decât afinele.

De ce este important cum spălăm afinele, zmeura și murele

Știm cu toții că trebuie să spălăm fructele înainte de a le consuma, dar de ce este important și cum facem asta? Ei bine, afinele suportă o spălare ceva mai temeinică, în timp ce zmeura și murele se zdrobesc ușor și absorb repede umezeala. Dacă le ții prea mult în apă sau le speli cu mult timp înainte de consum, riști să obții exact efectul pe care voiai să-l eviți, adică fructe moi, apoase, care mucegăiesc mai repede.

Afinele, zmeura și murele arată adesea impecabil în caserolă, dar se pot strica de la o zi la alta. Și pentru că pesticidele sunt frecvent folosite, de multe ori ne întrebăm dacă este suficient să le clătești cu apă sau ar trebui să folosești oțet, bicarbonat ori o altă soluție.

În plus, pesticidele și mucegaiul sunt două probleme diferite. Spălarea corectă poate îndepărta murdăria și poate reduce o parte dintre microorganismele și reziduurile rămase la suprafață. În schimb, un fruct pe care mucegaiul este deja vizibil nu mai poate fi recuperat integral printr-o spălare, fie ea cu oțet sau bicarbonat. În cazul acesta, selecția atentă și păstrarea corectă contează mai mult decât trucurile virale de pe internet.

Cum speli fructele - metoda corectă, în șapte pași

Cum se spală corect zmeura

Spălarea sub jet de apă rece este cea mai eficientă și mai simplă metodă pe care o poți folosi acasă pentru curățarea afinelor, a zmeurei și a murelor. Jetul de apă desprinde praful, pământul, o parte dintre microorganisme și o parte dintre reziduurile de pesticide aflate la suprafața fructelor, apoi le îndepărtează odată cu scurgerea, arată FDA.

Spală-te pe mâini cu apă și săpun timp de aproximativ 20 de secunde. Apoi, folosește o strecurătoare și un blat curate. Sortează fructele înainte de spălare. Îndepărtează fructele mucegăite sau fermentate. Spală numai cantitatea de fructe pe care urmează să o mănânci sau să o folosești. Fructele păstrate umede se strică mai repede. Pune fructele într-o strecurătoare, într-un strat cât mai lejer. Nu le înghesui într-un bol adânc. Clătește-le sub un jet de apă rece, rotind ușor strecurătoarea, astfel încât apa să ajungă la toate fructele. Nu le lăsa la înmuiat. Lasă-le să se scurgă bine, apoi răstoarnă-le cu grijă pe un prosop de hârtie sau pe un prosop textil foarte curat. Tamponează încet, nu le freca. Consumă-le cât mai curând. Dacă trebuie păstrate după spălare, lasă-le să se usuce complet înainte de a le pune la frigider.

Cum se spală fiecare tip de fruct

În mod obișnuit, cel mai bine este să speli afinele, zmeura și murele chiar înainte de a le mânca ori de a le folosi într-o rețetă. Umezeala rămasă între fructe favorizează dezvoltarea mucegaiului.

Afinele

Afinele sunt ceva mai rezistente decât zmeura și murele, dar tot trebuie tratate cu atenție. Așază-le într-o strecurătoare, clătește-le cu apă rece și mișcă ușor recipientul, fără să strivești fructele între degete.

Pelicula albăstruie, ușor prăfoasă, observată frecvent pe afine este de regulă stratul natural ceros al fructului, nu o dovadă că acesta este acoperit cu pesticide, așa cum s-ar putea crede. O parte din acest strat se poate diminua la spălare, ceea ce este normal.

Zmeura

Zmeura este foarte fragilă și poate rămâne apă în ea după spălare. Pune puține fructe odată în strecurătoare și folosește cel mai blând jet posibil. Nu le freca și nu le amesteca energic. După clătire, lasă-le să se scurgă, apoi așază-le într-un singur strat pentru uscare.

Dacă zmeura este foarte coaptă, poți coborî strecurătoarea de câteva ori într-un vas cu apă rece și curată, apoi să faci o clătire finală sub apă curentă.

Murele

Murele se spală în același fel ca zmeura, în porții mici, în strecurătoare, cu apă rece și mișcări atente. Pentru că pot ascunde impurități între drupeole, rotește încet strecurătoarea pentru ca apa să ajungă pe toate părțile.

Ajută să speli afinele, zmeura și murele cu bicarbonat sau oțet?

Un studiu publicat în 2017 a constatat că o soluție de bicarbonat de sodiu a îndepărtat pesticidele de pe mere mai eficient decât apa simplă. Este important de menționat că acea cercetare a fost făcută pe mere, care au o coajă fermă și care au putut fi lăsate mai multe minute în apa cu bicarbonat. Acestea au fost ținute în soluție până la 12-15 minute. Fructele de pădure sunt mult mai sensibile și se pot strica atunci când sunt lăsate mai mult în apă.

Prin urmare, bicarbonatul nu este neapărat metoda de bază recomandată pentru aceste fructe.

Oțetul este și el adesea promovat online ca soluție care ar elimina simultan pesticidele, bacteriile și mucegaiul. Aciditatea oțetului poate inhiba unele microorganisme în anumite condiții, dar el nu sterilizează fructele, nu îndepărtează toate pesticidele și nicidecum nu salvează fructele deja mucegăite. În plus, oțetul poate modifica gustul și textura.

Ce faci cu fructele mucegăite?

Un fruct moale pe care a apărut mucegai nu se recuperează prin spălare. Afinele, zmeura și murele au multă apă, iar mucegaiul poate pătrunde sub suprafață, acolo unde nu este vizibil. În plus, alături de mucegai pot exista și bacterii.

Așadar, USDA recomandă aruncarea fructelor și legumelor mucegăite, nu doar tăierea zonei afectate.

Se elimină toate pesticidele prin spălare?

Spălarea este foarte importantă, pentru că poate reduce semnificativ cantitatea de reziduuri ale pesticidelor rămasă la suprafața fructelor, odată cu praful, pământul și alte impurități. Totuși, nici apa, nici oțetul și nici bicarbonatul nu elimină 100% pesticidele, arată National Pesticide Information Center.

Rezultatul depinde de substanța folosită, de timpul scurs de la aplicare, de suprafața fructului. Unele substanțe rămân mai ales la suprafață și pot fi reduse prin spălare. Altele pătrund în coajă sau în țesutul plantei și nu pot fi scoase printr-o soluție pregătită în bucătărie.

Totuși, fructele din comerț sunt sigure pentru consum, în Uniunea Europeană există limite legale pentru reziduurile de pesticide, iar produsele sunt verificate periodic. Potrivit Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară, riscul estimat pentru consumatori rămâne unul scăzut.

Cum să păstrezi afinele, zmeura și murele ca să reziste mai mult

Fructele de pădure se păstrează în frigider, ideal nespălate, până aproape de momentul consumului. Apa rămasă între ele creează exact mediul umed de care mucegaiul are nevoie ca să se dezvolte. De aceea, dacă le speli înainte, uscarea este un detaliu important.

Așază fructele spălate într-un singur strat pe hârtie absorbantă și lasă-le până când nu mai vezi picături de apă. Mută-le apoi într-un recipient curat, suficient de larg încât să nu fie presate. Poți pune pe fund o bucată de hârtie absorbantă, care va prelua umezeala rămasă. Dacă hârtia se udă, schimb-o.

Nu înghesui fructele într-o cutie foarte mică și nu închide ermetic recipientul cât timp sunt umede. Verifică-le zilnic și scoate imediat orice fruct care începe să se înmoaie. Zmeura și murele foarte coapte ar trebui consumate primele, afinele ferme rezistă de obicei mult mai bine.

Congelarea

Dacă îți dai seama că nu le vei mânca la timp, congelarea este o variantă mai bună decât păstrarea lor în frigider până se strică. Sortează fructele, spală-le atent și usucă-le foarte bine.

Întinde-le pe o tavă într-un singur strat și pune tava în congelator. După ce s-au întărit, le poți transfera într-o pungă sau într-o cutie.

Congelarea separată împiedică formarea unui bloc compact și îți permite să scoți ulterior numai cantitatea de care ai nevoie. Fructele decongelate vor fi mai moi decât cele proaspete, dar pot fi folosite fără probleme în terciuri, sosuri, prăjituri sau smoothie-uri.

Descoperă și cum se congelează corect căpșunile și zmeura pentru a-și păstra gustul și textura la iarnă.

De ce să incluzi afinele, zmeura și murele în alimentație - beneficii și proprietăți

Afinele, zmeura și murele sunt gustoase, ușor de combinat cu alte alimente și, într-o porție mica, conțin o varietate surprinzătoare de nutrienți. Conțin fibre, vitamina C, mangan și compuși vegetali valoroși, iar cantitatea mare de apă le face răcoritoare și potrivite inclusiv pentru o gustare ușoară.

Bogate în fibre

Unul dintre principalele lor avantaje este conținutul de fibre. Zmeura și murele sunt deosebit de bogate în fibre datorită pulpei și numeroaselor semințe mici. Fibrele ajută digestia, susțin tranzitul intestinal și contribuie la senzația de sațietate. În plus, ele încetinesc absorbția zaharurilor din fruct, astfel încât energia este eliberată mai treptat.

Tocmai de aceea, fructele de pădure pot fi o alegere foarte bună la micul dejun sau între mese. Adăugate într-un iaurt simplu, într-un terci de ovăz sau lângă câteva nuci, dau gust dulce și prospețime fără să fie nevoie de zahăr adăugat.

Sunt bogate în antocianine

Culorile puternice ale afinelor, murelor și zmeurei provin în mare parte din antocianine, pigmenți naturali care fac parte din familia polifenolilor. Afinele și murele, în special, sunt surse importante de astfel de compuși.

Antocianinele sunt studiate pentru rolul lor în protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ și pentru efectele favorabile asupra vaselor de sânge și a circulației. Consumul regulat de alimente bogate în polifenoli este asociat cu o alimentație benefică pentru sănătatea inimii.

Susțin sănătatea inimii

Fibrele și polifenolii din fructele de pădure pot contribui la menținerea sănătății cardiovasculare. Fibrele solubile participă la reglarea colesterolului, iar antocianinele sunt cercetate pentru influența lor asupra elasticității vaselor de sânge și a tensiunii arteriale.

Beneficiul devine și mai evident atunci când fructele înlocuiesc alimente mai bogate în zahăr. De exemplu, un iaurt cu afine și nuci poate ține locul unui desert foarte dulce, iar zmeura adăugată peste ovăz poate oferi suficient gust încât să nu mai fie nevoie de zahăr sau sirop.

Conțin vitamina C

Zmeura și murele contribuie la aportul de vitamina C, un nutrient necesar pentru funcționarea normală a sistemului imunitar. Vitamina C este implicată și în producerea colagenului, proteina care susține pielea, vasele de sânge, gingiile, cartilajele și oasele.

De asemenea, vitamina C ajută organismul să absoarbă mai bine fierul din alimentele vegetale. Din acest motiv, fructele de pădure pot completa bine un mic dejun cu fulgi de ovăz, semințe sau nuci.

Pot fi benefice pentru creier

Antocianinele din fructele de pădure au atras atenția cercetătorilor și în legătură cu memoria și funcțiile cognitive. Unele studii au asociat consumul constant de fructe de pădure cu o menținere mai bună a capacităților cognitive la vârste înaintate.

Acești compuși par să susțină sănătatea vaselor de sânge, inclusiv a celor care alimentează creierul, și să participe la procesele prin care celulele se protejează de stresul oxidativ. Este încă un motiv bun pentru ca fructele intens colorate să fie incluse cât mai des într-o alimentație variată.

Sunt sățioase și ușor de inclus în meniu

Fructele de pădure au un gust dulce-acrișor, multă apă și puține calorii raportat la volumul lor. Fibrele le fac sățioase și pot ajuta la controlarea poftei de dulce dintre mese.