Circulația rutieră pe Autostrada A3 se închide complet pe ambele sensuri de mers începând de joi, 17 septembrie 2026, pe sectorul din județul Sălaj cuprins între kilometrul 66+500 (nodul rutier Nușfalău) și kilometrul 79+854 (Suplacu de Barcău), relatează Satu Mare News.

Măsura este necesară pentru executarea lucrărilor de conectare și finalizare a noilor secțiuni din Autostrada Brașov – Târgu Mureș – Cluj – Oradea.

Lucrările de racordare care opresc traficul pe A3

Sistarea traficului este cauzată de două operațiuni majore de infrastructură: construirea bretelei de supratraversare a autostrăzii A3 la intersecția cu DN 19B și conectarea subsecțiunii 3C1 (Suplacu de Barcău – Chiribiș) cu subsecțiunea 3B5 (Suplacu de Barcău – Nădășelu).

Pentru realizarea bretelei din zona kilometrului 42+550, autoritățile vor impune restricții pe partea dreaptă a drumului național DN 19B, pe sectorul cuprins între kilometrii 42+250 și 42+750.

În această perioadă, traficul pe DN 19B va fi deviat pe câte o bandă cu lățimea de 3 metri pentru fiecare sens de mers.

Cum se modifică circulația în zona șantierului

Pe durata lucrărilor, mașinile care circulă pe direcția Suplacu de Barcău – Nădășelu vor fi redirecționate pe banda aferentă sensului opus. Vehiculele care vin dinspre Nădășelu către Suplacu de Barcău vor folosi o structură nou construită pe partea stângă a drumului.

Pentru locuitorii din zonă și cei care tranzitează DC 93, accesul către și dinspre localitatea Marca este asigurat prin intermediul unei bretele noi de circulație, proiectată special în cadrul acestui șantier.

Ruta ocolitoare pentru șoferi

Pe toată perioada în care sectorul de autostradă rămâne închis, șoferii care se deplasează pe ruta Marghita – Nușfalău și retur vor trebui să folosească drumul național DN 19B, parcurgând următorul traseu:

DN 19B: Marghita – Satu Barbă – Suplacu de Barcău – Ip – Nușfalău (și retur).