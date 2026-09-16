O pensionară a supraviețuit cu afine timp de 5 zile, ascunsă în crăpăturile stâncilor din Alpi, fără ajutor

O pensionară de 70 de ani din Italia a supraviețuit cinci zile și cinci nopți în Alpi, la temperaturi negative, adăpostindu-se în crăpăturile stâncilor. În tot acest timp, femeia a mâncat doar afine sălbatice, relatează portalul de știri Blick, parte e grupului Ringier.

Pensionara de 70 de ani plecase în drumeție cu o prietenă

Anna, o pensionară pasionată de drumețiimontane, a plecat pe traseu alături de o prietenă în Alpii Piemontezi, o zonă pe care o cunoștea încă din copilărie. Din cauza unor probleme la umăr, amica sa a fost nevoită să abandoneze traseul și să se întoarcă din drum. Anna a decis însă să își continue aventura de una singură.

Vremea s-a schimbat brusc și o furtună puternică a prins-o nepregătită pe femeie. Din cauza vizibilității reduse, femeia a fost nevoită să se abată de la traseul marcat. Ea s-a cățărat pe pereți stâncoși și s-a adăpostit inițial sub brazii înalți. În scurt timp, femeia și-a dat seama că s-a rătăcit complet și nu mai putea găsi drumul de întoarcere.

Femeia s-a adăpostit în crăpăturile stâncilor și a mâncat doar afine, ca să trăiască

Pentru a face față frigului crunt din timpul nopților, când termometrele au indicat temperaturi sub zero grade Celsius, pensionara s-a refugiat în crăpăturile stâncilor și sub ramurile desișurilor de brazi. Aceste ascunzători improvizate au ferit-o de vântul tăios și de ploi.

Femeia a descoperit o sursă de apă curată pentru a se hidrata și s-a hrănit exclusiv cu afine sălbatice pe care le-a cules din zonă. Când echipele de salvare au ajuns în cele din urmă la ea, detaliul care i-a impresionat pe toți au fost mâinile femeii, înnegrite complet de la cantitatea mare de afine consumată în acele zile criticale.

Pensionara de 70 de ani a fost găsită după cinci zile

Alarma a fost dată de familie în momentul în care femeia nu s-a mai întors acasă. Autoritățile au declanșat o operațiune amplă de salvare cu echipaje de pompieri, salvamontiști și carabinieri.

Au fost mobilizate elicoptere, drone, echipaje canine de căutare și chiar scafandri, care au cercetat lacurile alpine din apropiere.

Echipele de salvare au recunoscut că șansele de a o găsi în viață scădeau cu fiecare oră din cauza condițiilor meteo severe. Salvatorii au rămas uimiți când au văzut-o pe pensionară la trecătoarea Cima Tesina, la o altitudine de peste 2.000 de metri. Femeia suferise un șoc hipotermic, dar conștientă și fără leziuni grave.

După ce i s-a acordat primul ajutor la fața locului, a fost preluată de un elicopter al salvamontului și transportată de urgență la spital. În prezent, femeia se află în siguranță acasă, alături de familie, recuperându-se după experiența extremă.