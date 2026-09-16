Administrația Străzilor București a atribuit direct, prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), un contract cu o valoare de peste 50.000 de euro pentru achiziționarea a 20 de bariere antiteroriste mobile, relatează Buletin de București.

Echipamentele sunt destinate securizării perimetrelor temporare din Capitală în timpul evenimentelor publice, festivalurilor sau pe străzile pietonale.

Echipamente de securitate adaptate pentru centrul Capitalei

Potrivit documentelor tehnice ale achiziției, consultate de Buletin de București, instituția din subordinea Primăriei Capitalei a ales modelul Pitagone F11, fabricat în Belgia.

Dispozitivele sunt concepute pentru a crea rapid zone de siguranță, dar pot fi utilizate și pentru controlul accesului vehiculelor la aeroporturi, noduri de transport sau în preajma unor elemente de infrastructură critică.

Barierele au o înălțime de aproximativ un metru și o greutate individuală de 43 de kilograme.

Designul lor modular permite instalarea pe suprafețe variate, cum ar fi străzi pavate cu piatră cubică, trotuare sau drumuri în pantă. Sistemul nu necesită unelte speciale sau echipe numeroase, fiind instalat la o distanță de circa 60 de centimetri între module de către o singură persoană.

Din punct de vedere tehnic, sistemul este proiectat să oprească vehicule cu o masă de până la 7,2 tone care se deplasează cu o viteză de 48 km/h.

Pe lângă blocarea fizică a avansului, dispozitivele imobilizează vehiculul și opresc motorul acestuia pentru a preveni repornirea.

Pentru siguranța trecătorilor din zonele urbane, Administrația Străzilor a solicitat reducerea muchiilor ascuțite ale barierelor și posibilitatea personalizării în culori specifice.

Cine este furnizorul barierelor și ce alte contracte cu statul mai are

Contractul a fost încredințat societății Transcarpat Sportours International SRL, o firmă prezentă în Sistemul Electronic de Achiziții Publice încă din anul 2008.

Compania are un istoric amplu în relațiile comerciale cu instituțiile publice din România, înregistrând de-a lungul timpului peste 240 de cumpărări directe, 27 de licitații deschise, 75 de cereri de ofertă și 14 proceduri simplificate.

Specializată în comerț cu ridicata nespecializat, firma a raportat pentru anul fiscal 2025 venituri de peste 33 de milioane de lei (aproximativ 6,2 milioane de euro) și un profit brut de circa 7,4 milioane de lei, având un număr mediu de 8 angajați, conform datelor oficiale de la Ministerul Finanțelor.

Achiziția derulată de Administrația Străzilor nu este singura colaborare a societății cu structurile din domeniul apărării și siguranței naționale.

În trecut, firma a livrat tehnică de supraveghere cu termoviziune pentru Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și muniție letală sau neletală către Poliția Penitenciară.