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Super Technologies introduce tehnologia inovativă Mindway AI pentru prevenirea comportamentelor de risc asociate jocurilor de noroc

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Super and Mindway AI
Foto credit: superbet.ro
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Super Technologies, companie cu capital românesc și operațiuni globale în industria de tehnologie și divertisment, adoptă o tehnologie bazată pe inteligență artificială și neuroștiință care permite identificarea din timp a comportamentelor de risc asociate jocurilor de noroc.

GameScanner, soluția dezvoltată de compania daneză Mindway AI și premiată cu Start-up Innovation Award în cadrul Davos Innovation Week, devine astfel una dintre cele mai importante investiții ale Super în protecția și siguranța jucătorilor. Parteneriatul se înscrie în strategia Super de a aplica standarde ridicate de joc responsabil pe care compania și le-a impus voluntar, de-a lungul timpului, și care depășesc cerințele de reglementare din piețele în care operează.

București, 9 septembrie 2026 - Super Technologies anunță un parteneriat strategic cu Mindway AI, furnizor danez de soluții bazate pe inteligență artificială pentru asigurarea jocului responsabil. În 2024, Mindway AI a obținut premiul Start-up Innovation Award odată cu participarea la Davos Innovation Week.

În cadrul parteneriatului, Super integrează GameScanner, tehnologia inovatoare dezvoltată de Mindway AI pentru detectarea și monitorizarea comportamentelor de risc, pe toate platformele sale. Integrarea GameScanner devine cea mai importantă investiție a grupului în asigurarea unui mediu de divertisment sigur pentru zecile de milioane de clienți ai săi din întreaga lume.

Implementarea va acoperi toate piețele în care Super operează la acest moment: Brazilia, Belgia, România, Polonia, Grecia și Serbia. Acest acord reflectă convingerea companiei că jocul responsabil nu trebuie să reprezinte doar o obligație de conformitate, ci fundația unui business sustenabil. Prin acest demers, Super face tranziția de la o abordare reactivă în ceea ce privește sprijinul acordat jucătorilor la una bazată pe prevenție proactivă, combinând expertiza umană și inteligența artificială predictivă, care poate identifica, în timp real, indicatorii riscurilor asociate jocurilor de noroc.

Implementarea este adaptată particularităților legislative, culturale și demografice ale fiecărei piețe și este integrată în infrastructura de care Super dispune deja pentru a-și proteja jucătorii. Aceasta include o echipă dedicată consilierii jucătorilor, instrumente complete de autogestionare disponibile fiecărui client, încă de la prima autentificare, și programe de instruire obligatorie privind jocul responsabil pentru toți angajații companiei.

„La Super, grija față de clienți înseamnă să fim proactivi și să căutăm permanent soluții inovatoare. Orientarea către client este parte integrantă din produsul digital, tehnologia și modul în care interacționăm cu comunitatea care este activă pe platformele noastre. GameScanner, oferit de Mindway AI, este o tehnologie inovatoare în domeniul jocului responsabil, care combină neuroștiința, inteligența artificială și evaluările realizate de experți pentru a analiza tiparele comportamentale ale jucătorilor și a identifica indicatorii timpurii de risc. Prin detectarea potențialelor riscuri asociate jocurilor de noroc înainte ca acestea să se agraveze, putem să sprijinim și să protejăm jucătorii, asigurându-le un mediu de divertisment sigur”, a declarat Chris Binham, VP Compliance, Super Technologies.

La rândul său, Rasmus Kjærgaard, CEO, Mindway AI s-a declarat extrem de încântat să colaboreze cu Super Technologies, “o companie de anvergură globală, care împărtășește cu adevărat viziunea asupra unei industrii a divertismentului care să opereze în mod sustenabil. Tehnologia GameScanner este concepută pentru a produce o schimbare reală în prevenirea riscurilor asociate jocurilor de noroc și așteptăm cu nerăbdare să vedem impactul său pozitiv în piețele din portofoliul Super.”

Pe lângă investiția în detectarea timpurie bazată pe inteligență artificială, Super finanțează și promovează BetBlocker, o aplicație gratuită și independentă de autoexcludere, sprijină cercetarea independentă privind prevenirea riscurilor asociate jocurilor de noroc și participă anual la Săptămâna Europeană a Jocului Responsabil, organizată de Asociația Europeană pentru Betting și Gaming (EGBA).

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Despre Super Technologies

Super Technologies (Super) este o companie globală de tehnologie dedicată construirii viitorului divertismentului și al experiențelor dedicate fanilor sportului. Având operațiuni comerciale în România, Polonia, Serbia, Grecia, Belgia și Brazilia, precum și centre de tehnologie în Spania, Olanda, Croația, Marea Britanie, România și Brazilia, Super modelează viitorul divertismentului la scară globală și interacționează cu milioane de clienți din întreaga lume.

Strategia pe termen lung a companiei este susținută de investitori de top la nivel mondial. În 2019, Blackstone, cel mai mare administrator de active alternative din lume, a realizat o investiție strategică minoritară de 175 de milioane de euro. În 2025, compania și-a consolidat poziția financiară printr-un acord de refinanțare de 1,3 miliarde de euro, întărind parteneriatul cu Blackstone și accelerând expansiunea globală.

Super respectă cele mai înalte standarde de conformitate, siguranță și responsabilitate. Compania este membră a Agenției Internaționale pentru Integritate în Betting (IBIA) și face parte din Consiliul Director al Asociației Europene pentru Betting și Gaming (EGBA).

Pentru mai multe informații, accesați www.super.xyz.

Despre Mindway AI

Mindway AI este o companie daneză de software, premiată pentru dezvoltarea unor soluții tehnologice inovatoare pentru detectarea și monitorizarea complet automatizată a comportamentelor de risc asociate jocurilor de noroc.

Bazându-se pe neuroștiință și inteligență artificială, Mindway AI colaborează cu operatori de jocuri de noroc, furnizori de platforme, autorități de reglementare și guverne pentru a furniza soluții de ultimă generație pentru detectarea timpurie și intervenție, cu scopul de a consolida protecția jucătorilor.

Mindway AI și-a construit o prezență globală solidă și se extinde rapid pe noi piețe, soluțiile sale fiind active în peste 73 de jurisdicții, inclusiv în SUA, Marea Britanie, Brazilia și Australia. În prezent, soluțiile Mindway AI evaluează lunar peste 15,9 milioane de jucători activi. Compania Better Collective A/S este acționar majoritar al Mindway AI.

Soluțiile Mindway AI

GameScanner: software de ultimă generație pentru detectare, bazat pe combinarea inteligenței artificiale cu evaluarea realizată de experți umani. Un „Psiholog Virtual” care permite detectarea timpurie și individualizată a comportamentelor de risc asociate jocurilor de noroc.

Gamalyze: instrument de autoevaluare bazat pe neuroștiință, pentru clienții de cazinouri și pariuri sportive, care analizează procesul de luare a deciziilor în timpul sesiunilor de jocuri de noroc. Este mai interactiv, mai proactiv și mai ușor de transformat în acțiuni concrete decât chestionarele obișnuite de autoevaluare.

Pentru mai multe informații, accesați www.mindway.ai

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