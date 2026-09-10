Gwyneth Paltrow, mărturisiri inedite despre despărțirea de Brad Pitt. Ce spune actrița despre fostul logodnic

Gwyneth Paltrow a făcut dezvăluiri despre povestea de dragoste cu Brad Pitt și despre despărțirea din 1997. Ce spune actrița despre fostul logodnic și relația lor din prezent.

Gwyneth Paltrow a vorbit despre relația pe care a avut-o cu Brad Pitt și despre despărțirea care a avut loc în urmă cu aproape trei decenii. Actrița a mărturisit că separarea a fost dificilă și a explicat cum privește astăzi relația cu fostul logodnic.

Gwyneth Paltrow și Brad Pitt s-au despărțit în 1997

Gwyneth Paltrow a făcut declarații rare despre relația pe care a avut-o cu Brad Pitt în anii '90. Cei doi s-au cunoscut și au început să se întâlnească în 1994, iar doi ani mai târziu s-au logodit.

Povestea lor de dragoste s-a încheiat însă în 1997. În cadrul podcastului „Friends Keep Secrets”, actrița a rememorat perioada și a spus că despărțirea a fost dificilă, mai ales pentru că era foarte tânără. „Eram pur și simplu tânără și lucram în diferite părți ale lumii”, și-a amintit Paltrow despre despărțirea „dificilă”, potrivit pagesix.com.

Actrița, în vârstă de 53 de ani, a explicat că atenția presei a făcut ca despărțirea să pară și mai importantă decât era în realitate. „Partea legată de presă și toate celelalte fac ca totul să pară mai mare decât viața, într-un fel. Trebuie să porți această falsă importanță culturală, această povară suplimentară și această rușine suplimentară că lucrurile nu au funcționat.”

Gwyneth Paltrow spune că îl iubește și astăzi pe Brad Pitt

Chiar dacă au trecut aproape 30 de ani de la despărțire, Gwyneth Paltrow spune că păstrează o relație bună cu fostul logodnic. Actrița l-a descris pe Brad Pitt drept un om important pentru ea și a spus că îi este în continuare drag. „Este un om minunat și îl iubesc și astăzi. Este un prieten.”

Paltrow a descris relația lor drept „dragoste la prima vedere” și a vorbit despre perioada respectivă ca despre o experiență intensă și plăcută. „A fost foarte frumos. Cred că avea 31 de ani, iar eu aveam 22.”

Actrița a recunoscut și că relația cu Brad Pitt a reprezentat prima sa poveste de dragoste trăită în atenția publicului.

Relația cu Brad Pitt a venit odată cu celebritatea

Gwyneth Paltrow a povestit că perioada respectivă a fost copleșitoare, deoarece devenea cunoscută în propriul ei drept, în timp ce era asociată tot mai mult cu Brad Pitt.

Pentru actriță, atenția publică a însemnat să fie percepută nu doar ca o vedetă aflată la început de drum, ci și drept iubita unuia dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood.

Actrița spune că nu se gândește la „ce-ar fi fost dacă”

În 2025, Gwyneth Paltrow a vorbit din nou despre relația cu Brad Pitt și a explicat că nu obișnuiește să se întrebe cum ar fi arătat viața ei dacă ar fi făcut alte alegeri. „Îmbrățișez cu adevărat drumurile pe care le aleg. Aproape niciodată nu mă întorc să mă gândesc la alegeri.”

Actrița a continuat apoi să își construiască viața personală. Paltrow a fost căsătorită cu Chris Martin, solistul trupei Coldplay, iar cei doi au doi copii împreună, Apple și Moses.

Gwyneth Paltrow și Chris Martin au rămas o familie

Paltrow a vorbit în cadrul aceleiași discuții și despre despărțirea de Chris Martin. Cei doi s-au separat în 2014, după aproximativ 10 ani de căsnicie, însă au continuat să fie o familie pentru copiii lor.

Actrița și-a amintit un moment tensionat de la începutul perioadei de după despărțire, când se temea că o întâlnire la masă cu Martin și cei doi copii ai lor va degenera.

În cele din urmă, cei doi au reușit să treacă peste acel moment. „Ne-am îmbrățișat, ne-am bătut pumnul și am rezolvat lucrurile.”

Gwyneth Paltrow este în prezent căsătorită cu Brad Falchuk. Numele soțului său a devenit și motiv de glumă în timpul podcastului, prezentatorii remarcând faptul că atât fostul, cât și actualul partener al actriței poartă prenumele Brad.