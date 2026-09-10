Cine sunt cele trei secretare care au primit 45.000 de dolari bani în mână de la Donald Trump

Donald Trump le-a oferit cadouri în bani de câte 45.000 de dolari secretarelor sale de la Casa Albă, echivalentul a o treime din salariul lor.

Președintele american Donald Trump le-a oferit cadouri în bani de câte 45.000 de dolari secretarelor sale de la Casa Albă, Natalie Harp, Margo Martin și Chamberlain Harris, conform declarațiilor financiare publice lansate recent de administrația americană și analizate de publicația The Washington Post.

Suma reprezintă aproximativ o treime din salariul anual de 150.000 de dolari pe care fiecare îl primește din fonduri publice.

În formularele oficiale depuse conform cerințelor de transparență, plățile au fost descrise drept „cadou în bani de sărbători”. Un al patrulea angajat, Walt Nauta, directorul operațiunilor din Biroul Oval, a raportat un cadou de 20.000 de dolari din partea președintelui.

Plățile au stârnit imediat reacții din partea experților în drept și etică guvernamentală. Richard Painter, fost avocat principal pe probleme de etică la Casa Albă în timpul administrației George W. Bush, susține că gestul pare să încalce legislația federală ce interzice suplimentarea salariilor funcționarilor publici din surse externe.

Painter subliniază că aceste plăți ar putea fi interpretate drept o modalitate de a le facilita financiar activitatea în serviciul guvernamental, lucru nepermis de statutul angajaților federali.

În replică, un purtător de cuvânt al Casei Albe a respins acuzațiile, precizând că președintele are o practică de lungă durată de a oferii cadouri de Crăciun persoanelor din anturajul său, atât în domeniul privat, cât și în administrație.

Oficialii susțin că aceste cadouri nu au nicio legătură cu îndatoririle oficiale ale angajaților și sunt pe deplin permise de standardele etice.

Beneficiarele plății fac parte din cercul intim de colaboratori ai președintelui. Natalie Harp, secretara lui Trump în vârstă de 35 de ani, este cunoscută informal drept „imprimanta umană” pentru că îl însoțește permanent pe Trump purtând un dispozitiv portabil pentru a-i furniza articole de presă în format fizic.

Margo Martin, secretara sa în vârsta de 31 de ani activează ca consilier de comunicare și înregistrează activitățile zilnice ale președintelui pentru rețelele sociale, în timp ce Chamberlain Harris, cea mai tânără dintre secretarele sale, în vârstă de doar 26 de ani, îndeplinește funcția de secretară șefă și a fost numită recent în Comisia de Arte Frumoase din SUA.