Un jurnalist de televiziune a fost ales să conducă unul dintre cele mai cunoscute regate tradiționale din Uganda, după moartea regelui Oyo, fostul „rege-copil” care urcase pe tron la numai 3 ani. Numirea lui Edward Rukidi Kijanangoma a venit însă cu scandal: sora fostului suveran spune că fratele său lăsase prin testament un alt moștenitor și că decizia riscă să aducă „diviziune și tulburare” în Regatul Tooro, potrivit Associated Press.

De la pupitrul de știri la tronul regal

Edward Rukidi Kijanangoma este prezentator de știri și redactor la Uganda Broadcasting Corporation, televiziunea publică din Uganda, văr al regelui Oyo și membru al familiei regale. Un comitet însărcinat cu alegerea succesorului l-a desemnat miercuri, 9 septembrie, prinț moștenitor și viitor rege al Tooro, iar Kijanangoma ar urma să fie încoronat în perioada următoare și să îi succeadă lui Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi al IV-lea, mort la numai 34 de ani.

Alegerea unui adult cu experiență publică ar putea fi văzută drept o încercare de a evita o repetare a situației din 1995, când pe tron a ajuns un copil de numai 3 ani. Numai că familia fostului rege s-a revoltat și spune că succesiunea era deja stabilită.

Sora fostului rege spune că există un moștenitor

Regele Oyo nu era căsătorit în momentul morții sale iar Președintele Ugandei, Yoweri Museveni, afirmase că suveranul lăsase în urmă un copil născut în afara căsătoriei. Mai mult, reprezentanții regatului anunțaseră după moartea lui Oyo că „continuitatea Coroanei este asigurată” și că există un prinț moștenitor, a cărui identitate urma să fie dezvăluită.

Chiar și așa, Comitetul de succesiune a ales o altă persoană, pe jurnalistul Edward Rukidi Kijanangoma, iar decizia a provocat imediat reacția surorii fostului rege. Ruth Komuntale spune că testamentul scris al lui Oyo arată clar că acesta lăsase un moștenitor al tronului.

„Suntem pur și simplu foarte dezamăgiți”, a spus ea pentru postul de televiziune NBS.

Prințesa consideră că alegerea lui Kijanangoma riscă să creeze conflicte în interiorul regatului. Disputa ar putea ajunge inclusiv în instanță dacă susținătorii moștenitorului invocat de familia lui Oyo decid să conteste alegerea.

Regina-mamă acuză că testamentul lui Oyo a fost ignorat

Best Kemigisa, mama regelui Oyo, susține că testamentul fiului său a fost citit pe 10 septembrie, în prezența familiei regale și a unor reprezentanți ai guvernului, iar documentul ar fi stabilit clar ordinea succesiunii la tron. Potrivit acesteia, în aceeași seară, un grup de membri ai clanului a organizat însă o conferință de presă și a proclamat un alt rege, deși trupul lui Oyo se afla încă în sicriu, alături de familie.

Regina-mamă afirmă că palatul a fost înconjurat de forțe de securitate, că familia nu mai poate pleca sau primi oameni liber și spune direct: „Suntem în arest la domiciliu”. Ea a cerut autorităților să le permită să își îngroape fiul „în pace, cu demnitate și respect”.

Jurnalistul desemnat rege spune că nu va urca pe tron

Edward Rukidi Kijanangoma a anunțat însă public că refuză coroana.

„Cu profundă umilință, refuz cu respect să urc pe tronul Tooro”, a transmis acesta. Kijanangoma spune că ia această decizie din respect pentru regele Oyo și pentru dorințele exprimate de acesta înainte de moarte.

„Tronul este sacru, voința regelui nostru trebuie să rămână respectată”, a mai scris jurnalistul.

Mesajul său vine în plin conflict între familia fostului monarh și membrii clanului care îl desemnaseră succesor, după ce mama și sora regelui Oyo au susținut că testamentul acestuia stabilea o altă ordine de succesiune. Jurnalistul a reacționat la mesajul reginei-mamă și a transmis că este alături de aceasta

„Sunt solidar cu dumneavoastră, iubita noastră regină-mamă. Nu mă voi implica în nicio luptă pentru tron cât timp dragul meu rege nu a fost încă înmormântat”, a scris el pe X după ce familia lui Oyo a acuzat că desemnarea unui nou monarh s-a făcut cu ignorarea testamentului fostului rege și înainte ca acesta să fie înmormântat.

Regele pe care îl înlocuiește urcase pe tron la doar 3 ani

Povestea lui Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi al IV-lea a atras atenția lumii încă de la început. A devenit rege în 1995, după moartea tatălui său, când avea numai 3 ani. La ceremonia de încoronare, copilul îmbrăcat în robe tradiționale a trecut prin ritualurile regale și a fost dus la mormântul tatălui său, unde a aruncat nouă boabe de cafea, potrivit tradiției. Oyo a primit atunci neoficial titlul de cel mai tânăr rege din lume.

Regele Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV din Uganda a murit la vârsta de 34 de ani Libertatea

Fiind prea mic pentru a conduce, atribuțiile sale au fost exercitate cu ajutorul unor regenți până când a devenit adult, la 18 ani. De-a lungul vieții, Oyo a întâlnit inclusiv lideri internaționali, printre care Nelson Mandela. Familia regală a avut și o relație apropiată cu fostul lider libian Muammar Gaddafi, care i-a sprijinit ani de zile pe Oyo și pe regina-mamă.