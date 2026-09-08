Cum au apărut Sarah Dumitrescu și iubitul ei în Bali. Fiica Anamariei Prodan a făcut senzație în costum de baie

Sarah Dumitrescu, în vârstă de 26 de ani și iubitul ei au ales să petreacă o vacanță de vis în Bali, într-un decor spectaculos. Fiica Anamariei Prodan a făcut senzație într-un costum de baie din două piese, după ce a slăbit foarte mult.

Sarah Dumirescu, fiica Anamariei Prodan, se află zilele acestea într-o escapadă romantică alături de iubitul ei, în Bali. Cei doi trăiesc de mai mult timp o frumoasă poveste de dragoste și profită de fiecare clipă petrecută împreună.

Sarah Dumitrescu pare să se bucure din plin de experiențele din vacanță. Printre activitățile încercate de cei doi s-a numărat și surfingul. De asemenea, ei și-au oferit ceea ce sunt cunoscute drept „promise rings”, adică inele simbolice prin care doi parteneri își exprimă angajamentul față de relație.

Sarah Dumitrescu, mărturii sincere despre mama ei

În urmă cu ceva timp, Sarah a fost invitată în podcastul moderat de mama ei, Anamaria Prodan, unde a scos la iveală detalii mai puțin știute despre copilăria ei

„A fost mult mai greu când eram copil. Când ești copil, sunt multe răutăți, mulți copii răi. De fapt, îmi aduc aminte când eram mai mică și începusem cu sportul și era un pic mai greu, dar nu neapărat în sport, ci și la școală.