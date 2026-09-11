Imagini cu Maia Morgenstern târându-se prin platoul „Furnicuțele”. Ce s-a întâmplat în emisiunea prezentată de Cătălin Măruță la Antena 1

Maia Morgenstern a fost invitata emisiunii „Furnicuțele”, unde a participat la un joc alături de fiica sa, Cabiria. Momentul în care actrița s-a târât în genunchi prin platoul show-ului prezentat de Cătălin Măruță la Antena 1.

Maia Morgenstern a avut parte de un moment neașteptat în ediția din 10 septembrie a emisiunii „Furnicuțele”, prezentată de Cătălin Măruță. Actrița a intrat în joc alături de fiica sa, Cabiria, și s-a târât în genunchi prin platou pentru a-și ajuta echipa.

Maia Morgenstern, provocare neașteptată în platoul „Furnicuțele”

Maia Morgenstern a fost invitata ediției de joi, 10 septembrie, a emisiunii „Furnicuțele”, prezentată de Cătălin Măruță. Actrița a acceptat provocările pregătite în platou și a intrat în joc alături de fiica sa, Cabiria. Cele două au format o echipă și au participat împreună la unul dintre jocurile emisiunii. În timpul provocării, Maia Morgenstern a ajuns să se lase jos și să se târască în genunchi prin platou.

Gestul actriței i-a surprins pe cei aflați în platou, mai ales că aceasta a intrat complet în spiritul jocului și a făcut tot ce era necesar pentru a-și ajuta echipa să ducă provocarea la bun sfârșit.

Actrița a intrat în spiritul jocului

Momentul a oferit și o imagine diferită de cea în care publicul este obișnuit să o vadă pe Maia Morgenstern. Cunoscută pentru activitatea sa în teatru și film, actrița a arătat, de această dată, o latură relaxată și jucăușă. Alături de fiica sa, Cabiria, Maia Morgenstern nu a evitat provocarea, chiar dacă aceasta a presupus să se târască în genunchi prin platou.

Imaginile au atras atenția celor prezenți, iar momentul a devenit unul dintre cele mai neașteptate din ediția emisiunii.

Cum a ajuns Maia Morgenstern să joace în „Patimile lui Hristos”

Maia Morgenstern are în palmares numeroase roluri în teatru și film, însă unul dintre cele mai cunoscute la nivel internațional este cel al Fecioarei Maria din „Patimile lui Hristos”, regizat de Mel Gibson.

Actrița a povestit în trecut cum a ajuns să primească rolul din producția lansată în urmă cu mai bine de două decenii. Potrivit relatării sale, Mel Gibson a văzut pelicula „A șaptea cameră”, în care juca Maia Morgenstern, și i-a transmis ulterior scenariul pentru „Patimile lui Hristos”.

Actrița a vorbit despre modul în care regizorul american și-a tratat colaboratorii și despre implicarea sa în proiect.