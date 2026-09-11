Cum au schimbat atentatele din 11 septembrie turismul aerian. La 25 de ani de la tragedie, un pilot mărturisește: „Este imposibil ca un avion să mai fie deturnat”

Atentatele teroriste din 11 septembrie 2001, în care teroriștii Al-Qaeda au ucis aproape 3.000 de oameni prin deturnarea unor avioane comerciale de pasageri, au reconfigurat definitiv lumea aviației.

Modul în care aparatele de zbor au fost transformate în arme îndreptate împotriva clădirilor de birouri a impus reforme radicale în protocoalele globale de securitate, relatează publicația americană NBC Miami.

La 25 de ani de la tragedia care a zguduit Statele Unite, regulile dure introduse după atacuri fac ca un scenariu similar să fie aproape imposibil de repetat în prezent.

În dimineața zilei de 11 septembrie 2001, la ora locală 9:45, Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA) a luat o decizie fără precedent în istorie: închiderea completă a spațiului aerian american. În doar câteva ore, aproximativ 4.500 de avioane aflate în zbor au primit ordinul să aterizeze de urgență pe cele mai apropiate aeroporturi.

La o lună după atacuri, Congresul Statelor Unite a creat Administrația pentru Securitatea Transporturilor (TSA), o instituție menită să unifice și să drasticeze standardele de control pe toate aeroporturile.

Până în acel moment, fiecare aeroport își aplica propriile proceduri de securitate, iar controalele pasagerilor erau mult mai relaxate.

Printre cele mai importante măsuri tehnice adoptate a fost blindarea și ranforsarea ușilor de la cabina de pilotaj pentru a împiedica pătrunderea forced a persoanelor neautorizate.

În paralel, companiile aeriene au modificat radical programele de instruire a echipajelor pentru gestionarea situațiilor de criză.

George Farinas, fost pilot Delta Airlines și inspector FAA, care se afla în aer în momentul atacurilor și a fost redirecționat spre Memphis, subliniază că măsurile stricte adoptate la nivel global garantează un nivel de siguranță incomparabil mai ridicat.

„La 25 de ani de la acele evenimente, știi, este practic imposibil ca ca un avion de linie să mai fie deturnat de teroriști așa cum s-a întâmplat atunci. De ce? Pentru că există o mulțime de măsuri de securitate noi”, a declarat Farinas, care se afla în zbor în momentul în care au avut loc atacurile și a primit ordinul de a ateriza la Memphis.

La rândul său, pilotul Tony Montalto de la United Airlines confirmă că măsurile aplicate în ultimii 25 de ani au restabilit încrederea în zborurile comerciale.

În ziua atentatelor, Tony Montalto tocmai aterizase în Irlanda, fiind blocat timp de cinci zile pe aeroportul din Shannon înainte de a primi permisiunea de a reveni în SUA. La zborul de întoarcere spre aeroportul din Newark, echipajul a fost martorul direct al amplorii tragediei.

„Cu siguranță, mă simt mai în siguranță acum. Imediat am știut că țara noastră este sub atac”, a afirmat Montalto, subliniind impactul măsurilor adoptate ulterior.

„De la Albany, New York, am văzut fumul ridicându-se de la Ground Zero. A fost extrem de dificil să ne controlăm emoțiile în cabină și să ne concentrăm pe pilotarea avionului”, a rememorat pilotul. Montalto, originar din New York, își amintește în fiecare an de prietenii din liceu care și-au pierdut viața în Turnurile Gemene.

„Îmi doresc ca națiunea noastră să revină la unitatea pe care am simțit-o atunci, când ne-am dat seama că toți suntem americani și trebuie să ne unim pentru a ne proteja țara”, a adăugat el.