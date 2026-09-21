5 știri by Libertatea – Educație, rubrica de știri găzduită de Laura Macavei, ne aduce, și în această săptămână, cele mai virale cinci știri din lumea educației.

Aproape 50% dintre elevii români de 15 ani nu înțeleg informațiile dintr-un text, nu identifică ideea principală și nici subtilitățile acesteia. Copiilor le lipsește gândirea critică, nu știu să argumenteze, nu au idei proprii și nu pot emite judecăți de valoare. Practic, nu pot pune în aplicare aproape nimic din ceea ce învață la școală. Sunt, mai exact, analfabeți funcțional. Acestea sunt concluziile testării PISA 2025, care plasează România la lectură, matematică și științe pe ultimele locuri în clasamentul european și în jumătatea inferioară a celui mondial.

În urma rezultatelor înregistrate de România la testarea PISA, ministrul Educației, Mihai Dimian, a venit cu o serie de propuneri care ar putea redresa performanțele copiilor. Printre acestea se numără ore remediale la gimnaziu, reformarea Evaluării Naționale, creșterea plății cu ora pentru profesori și cadre didactice cu dublă specializare. Să vedem când și dacă vor fi puse în aplicare aceste măsuri, căci la nivel declarativ se pot spune foarte multe.

Elevii pot răsufla ușurați: bursele sociale, în valoare de 300 de lei, vor fi plătite în continuare pe tot parcursul anului, inclusiv în vacanțe. Guvernul a respins propunerea Ministerului Educației, care a încercat să reducă perioada de acordare a plăților doar în timpul cursurilor. Cât despre bursa de merit și cea tehnologică, cuantumul acestora și perioada de acordare au rămas și ele neschimbate. Este vorba despre 450 de lei, respectiv 300 de lei oferiți doar în timpul anului școlar.

După săptămâni întregi de discuții, negocieri aprinse și critici din partea elevilor și a părinților admiterea separată la liceu a fost eliminată de Parlament. Practic, ceea ce s-a votat cu două mâini în 2023 s-a anulat în 2026. Este vorba despre un proiect care prevedea posibilitatea elevilor de a se înscrie, după Evaluarea Națională, la încă un examen organizat de licee. Cine ar fi optat pentru o astfel de variantă ar fi trebuit să susțină încă două probe la discipline alese în funcție de specialitate sau profil.