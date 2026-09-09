Examenul separat de admitere la liceu, prevăzut în Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 și programat pentru vara anului 2027, a fost eliminat de Parlament. Votul final însă a avut loc după săptămâni întregi de discuții și negocieri aprinse, controverse, acuzații și presiuni venite din partea societății civile, dar și a clasei politice. Toată lumea era de acord că legea nu avantajează pe nimeni. Blocajul a apărut în momentul în care nu s-au decis ce vor face mai departe. Traseul legislativ a fost, prin urmare, unul sinuos, iar uneori chiar aberant.

Senatul, în calitate de cameră decizională, a votat marți, 8 septembrie, proiectul de lege care abrogă prevederea potrivit căreia liceele pot organiza examen separat de admitere. Decizia a venit după săptămâni în care în Parlament au fost depuse mai multe proiecte legislative, unele pentru amânarea măsurilor, altele pentru eliminarea acestora.

Admiterea separată la liceu, o prevedere controversată a Legii Educației

Prevederea privind admiterea suplimentară la liceu a fost introdusă prin Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023. Potrivit acesteia, liceele puteau organiza, după Evaluarea Națională, un concurs propriu de admitere în clasa a IX-a, însă doar pentru cel mult 50% dintre locuri. Motivul? Inițiatorii legii au susținut că în acest fel se aocrdă o șansă în plus elevilor care, din diferite motive, ar fi luat o notă mică la Evaluare și, din acest motiv, nu ar mai fi avut șanse să intre la liceul dorit. Examenul suplimentar le oferea această posibilitate. „Va fi pentru ei o șansă în plus. De ce să depindă viitorul lor doar de două examene?” se întreba, retoric, Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației.

În acest scenariu, elevii care ar fi optat pentru locurile scoase la concurs de liceu ar fi trebuit să susțină două examene: Evaluarea Națională și examenul organizat de unitatea de învățământ la care doreau să fie admiși și care presupunea, la fel, tot două probe. Pentru restul locurilor, admiterea urma să se facă pe baza rezultatelor de la Evaluarea Națională și repartizare computerizată.

Prevederea, care intrat în vigoare la 1 septembrie 2026, urma să fie aplicată pentru prima dată la admiterea din vara anului 2027. Prin urmare, elevii care au intrat în acest an în clasa a VIII-a ar fi fost prima generație care ar fi susținut atât Evaluarea Națională, cât și un examen suplimentar de admitere la liceu. De menționat este faptul că acest examen ar fi fost unul facultativ, l-ar fi susținut doar copiii care și-ar fi dorit în mod special acest lucru. Cât despre școli, testarea ar fi fost organizată doar de către unitățile doritoare.

Reprezentanții opoziției însă, ai părinților, elevilor și ai organizațiilor din educație au criticat vehement prevederile dar și metodologia pusă în dezbatere publică. S-a insistat în special pe lipsa unor studii care să demonstreze necesitatea măsurii și posibilitatea ca liceele să selecteze elevi pentru până la jumătate dintre locurile disponibile. Printre principalele argumente invocate împotriva examenului s-au numărat presiunea suplimentară pusă asupra copiilor, riscul creșterii numărului de meditații și accentuarea diferențelor dintre elevi.

Mihai Ghigiu, președintele Comisiei pentru Învățământ din Camera Deputaților. Foto: arhivă personală Libertatea

Examenul separat la liceu, de la amânare la eliminare

Presiunea publică a fost atât de mare încât, în cele din urmă, prevederea a fost eliminată. Traseul legislativ a început în Camera Deputaților, acolo unde au fost depuse mai multe inițiative legislative prin care se cerea pe de-o parte amânarea aplicării prevederii, iar pe de altă parte abrogarea acesteia.

Pe 19 august, deputata liberală Raluca Turcan a depus un proiect de lege care prevedea amânarea cu patru ani a aplicării examenului separat. Un proiect similar a fost depus de deputatul PSD Mihai Ghigiu, președintele Comisiei pentru învățământ din Camera Deputaților. Acesta propunea amânarea cu doi ani, astfel încât în perioada respectivă să existe timp pentru o dezbatere asupra oportunității examenului și asupra modului în care acesta ar trebui organizat. „Am venit cu un proiect foarte simplu, de prorogare a termenului cu doi ani, astfel încât să ne permită să facem o dezbatere în următoarele luni”, declara Mihai Ghigiu.

În paralel, deputata USR Corina Atanasiu a depus o inițiativă legislativă prin care propunea eliminarea examenului suplimentar.

Ajuns la Senat, proiectul a trecut printr-o nouă schimbare. Comisia pentru Învățământ a decis inițial păstrarea concursului separat, dar cu amânarea aplicării până în 2030. Această variantă însă a fost schimbată ulterior în plen, amendamentele care prevedeau eliminarea completă a examenului separat fiind readoptate.

Proiectul a fost retrimis apoi Comisiei pentru Învățământ pentru clarificarea textului. În final, raportul suplimentar adoptat în unanimitate a venit cu o singură soluție: eliminarea concursului separat de admitere la liceu.