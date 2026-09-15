O țară din Asia a lansat o campanie națională prin care își încurajează locuitorii să citească cel puțin 15 minute pe zi. Participanții își pot înregistra sesiunile de lectură și pot primi bani, într-un program menit să combată declinul cititului și timpul tot mai mare petrecut pe telefoane, relatează CNN.

Câți bani primesc cei care citesc

Singapore a găsit o metodă neobișnuită pentru a-i convinge pe oameni să lase telefonul deoparte și să citească. Țara a lansat o campanie națională de cinci ani prin care locuitorii sunt recompensați pentru timpul petrecut citind.

Programul folosește un sistem de puncte. O sesiune de lectură de cel puțin 15 minute aduce 20 de monede virtuale, iar acestea pot fi transformate ulterior în bani.

Recompensa este însă una modestă. Participanții trebuie să strângă 1.000 de monede, ceea ce înseamnă 50 de zile de lectură, pentru a primi 1 dolar singaporez (3,58 lei).

Poate fi înregistrată o singură sesiune de lectură pe zi.

Autoritățile speră că sistemul va transforma cititul într-un obicei și îi va determina pe oameni să acorde mai mult timp lecturii profunde, într-o perioadă în care rețelele sociale ocupă tot mai mult din timpul liber.

„În timp ce conținutul scurt ne ajută să rămânem informați, lectura lungă întărește atenția, gândirea critică și imaginația”, a declarat Melissa Tam, directoarea Consiliului Bibliotecii Naționale.

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Inițiativa apare pe fondul îngrijorărilor legate de scăderea capacității de concentrare și de timpul petrecut consumând conținut superficial online.

Programul încearcă să transforme lectura într-o activitate atractivă prin gamificare, adică prin folosirea unor puncte și recompense pentru încurajarea unui comportament.

Loh Chin Ee, cercetătoare în domeniul educației, consideră că 15 minute reprezintă un punct de pornire accesibil.

„Pentru cineva care citește mult, 15 minute ar putea părea foarte puține, dar cred că este un moment plăcut și ideal”, a declarat Loh.

Ea atrage atenția că cititul de pe ecrane nu a dispărut, însă lectura profundă este mai greu de menținut.

„Mulți oameni încă citesc atunci când vorbim despre citirea cuvintelor pe un ecran. Dar genul acesta de lectură profundă, petrecerea timpului și dedicarea cititului pot apărea mai rar.”, arată cercetătoarea.

Elevii riscă să piardă plăcerea lecturii

Deși Singapore se află printre țările cu rezultate foarte bune la citire, există preocupări legate de modul în care elevii își schimbă obiceiurile pe măsură ce cresc.

Examenele și presiunea școlară pot transforma cititul într-o activitate asociată mai ales cu învățarea, nu cu relaxarea.

Isaac Neo, un analist de risc în vârstă de 32 de ani, spune că a trecut el însuși prin această experiență.

„Cred că adolescența poate fi destul de stresantă. Sunt o mulțime de examene importante și începi să citești doar pentru ceea ce ești testat. Și apoi, încetul cu încetul, pierzi obiceiul de a citi pentru relaxare.”, a spus Neo.

Neo a ajuns să co-fondeze, în 2025, Modern Men's Book Club, după ce și-a dat seama că nu mai citise o carte de ani de zile.

Programul se află în fază pilot până la sfârșitul anului, iar autoritățile spun că vor introduce îmbunătățiri pe baza reacțiilor participanților.

Există și o componentă caritabilă a campaniei. Organizatorii speră ca aceasta să adune milioane de minute de lectură și să genereze donații de până la 150.000 de dolari singaporezi în acest an.

Totuși, ideea de a plăti oamenii pentru a citi a provocat dezbateri. Criticii se întreabă dacă banii pot crea o pasiune reală pentru lectură sau dacă oamenii vor renunța la obicei atunci când recompensa dispare.

„Îmi place ideea de a face cititul un obicei și de a le oferi oamenilor un mic imbold să înceapă”, a spus Ashley Chia, care conduce un club de lectură.

Pe de altă parte, psihologul clinician Charissa Ng avertizează că recompensele financiare nu sunt neapărat suficiente pentru persoanele care nu au deja un interes pentru cărți.

„Recompensele bănești funcționează bine pentru persoanele care sunt deja oarecum interesate de lectură, dar pentru cei care nu au niciun interes existent, stimulentele bănești pot fi greu de convins pentru cultivarea unei motivații intrinseci și durabile de a citi”, a declarat aceasta.

Rămâne de văzut dacă 15 minute de lectură și o recompensă simbolică vor fi suficiente pentru a-i face pe singaporezi să lase telefonul deoparte.