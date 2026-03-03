48 de elevi din Vrancea și Suceava, aflați într-o excursie în Dubai, au rămas blocați în oraș, în urma închiderii spațiului aerian pe fondul conflictului dintre Iran și Israel. Copiii, care fac parte din grupuri separate, sunt însoțiți de șase profesori. Potrivit autorităților, aceștia se află în siguranță și păstrează în permanență legătura cu Consulatul Român. Cât despre decizia absolut iresponsabilă de a duce niște copii într-o zonă de conflict armat, deocamdată nu se știe cine a luat-o și de ce. În jur de 1.000 de români sunt blocați în zonă și așteaptă o soluție să revină în țară.

Exerciții de tragere cu arma la liceu! Ai fi de acord? Nu de alta, dar foarte mulți români sunt. Potrivit unui sondaj, 48% dintre cei care au răspuns la această întrebare consideră că elevii de liceu ar trebui să învețe, pe lângă română, matematică, istorie și cum să mânuiască un Kalashnikov. Asta, ca parte din pregătirea cetățenilor în caz de război. Ideea este susținută cel mai mult de bărbații de peste 60 de ani de la sate, cu studii medii și votanți AUR.

După ce și-au pierdut bursele, acum li se măresc și taxele de școlarizare. Este vorba despre studenții de la stat care, din toamnă, fie vor trebui să învețe suficient de bine cât să prindă un loc la buget, fie vor plăti bani în plus pentru locurile cu taxă. La Medicină, de exemplu, în București, costurile vor ajunge până la 8.400 de lei pe an, iar la ASE vor fi de până la 12.000 de lei. Universitatea din Suceava a majorat taxele cu 500 lei, iar pentru Facultatea de Drept din Iași studenții vor plăti anual 6.000 de lei.

La anul se schimbă sistemul de notare al elevilor. Calificativele și notele vor rămâne aceleași, însă vor fi acordate după alte criterii. Concret, profesorii vor respecta anumite standarde naționale de evaluare, în așa fel încât notele să reflecte același volum de cunoștințe în cazul tuturor copiilor. Vor fi eliminate subiectivismul cadrelor didactice, toleranța unora, dar și dorința altora de a ridica nivelul clasei pentru „a da bine” la director. Iar cine nu respectă noile criterii va fi sancționat de inspectoratul școlar.

Și o știre de ultimă oră, acum: După două luni și jumătate, în sfârșit, avem un ministru al Educației! Este vorba despre rectorul Universității din Suceava, Mihai Dimian, propus de premierul Ilie Bolojan. Numirea a avut loc în cadrul unei ședințe a Biroului Politic Național a PNL. Până la momentul filmării clipului, pe lista cu propuneri au existat mai multe nume: Marilen Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara, Luciana Antoci, consilierul pe Educație al premierului, Marian Preda, rectorul Universității București și Andreea Paul Vass.