Alocația pentru copii, condiționată de frecventarea școlii. Principalele prevederi ale proiectului

Potrivit proiectului, alocația de stat în valoare de 100 de lei va fi acordată tuturor copiilor și elevilor cu vârste între 3 și 18 ani, indiferent dacă merg sau nu la școală. Pe de altă parte, acești copiii vor primi, în completare, o bursă de prezență, însă doar dacă îndeplinesc două condiții: frecventează cursurile și au media 10 la purtare sau calificativul „Foarte Bine” la purtare la finalul anului școlar anterior.

„Se propune diminuarea cuantumului alocației de stat pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și 18 ani de la 292 de lei la 100 de lei, concomintent cu introducerea unei burse de prezență destinată preșcolarilor și elevilor care frecventează cursurile din preuniversitar de stat sau privat”, se menționează în document.

Bursa ar urma să fie acordată inclusiv pe perioada vacanțelor, banii nu vor fi impozabili și nu vor fi luați în calcul la stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie.

Alocația pentru copii, redusă la 100 de lei în cazul elevilor chiulangii, propune UDMR într-un proiect de lege
Propunere legislativă: majorarea anumitor tipuri de alocații pentru copii. Foto: Shutterstock

Proiectul prevede creșterea alocațiilor pentru copiii sub 3 ani și pentru cei cu handicap

Proiectul prevede și creșterea alocației de stat pentru copiii sub trei ani și pentru cei cu handicap. Astfel, începând cu drepturile aferente lunii spetembrie 2027, alocația de stat pentru copii se stabilește în cuantum de:

  • 719 lei pentru copiii cu vârsta de până la 3 ani;
  • 100 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și 18 ani;
  • 719 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și 18 ani, în cazul copilului cu handicap.

Cuantumul alocației de stat pentru copii se indexează anual, din oficiu, cu rata medie anuală a inflației.

Cum s-ar acorda bursa de prezență la grădiniță

Bursa de prezență pentru copiii de grădiniță, mai propun parlamentarii UDMR, ar trebui să aibă un cuantum minim de 250 de lei și este condiționată de media 10 la purtare sau calificativul Foarte bine la purtare, la finalul anului școlar anterior. Copiii de grădiniță pot primi această bursă și în situațiile în care înregistrează absențe nemotivate însă în limita a maximum 5 zile pe lună.

„Am introdus o zonă specială pentru grădiniță, în sensul în care acești copii pot să lipsească, fără alte tipuri de absențe motivate, cum ar fi o boală și așa mai departe, cinci zile într-o lună. Se întâmplă să nu mergi cu copilul la medic, pentru că a prins o viroză mică. Acum este formală prezența la grădiniță”, a declarat pentru Edupedu Szabor Odon, unul dintre inițiatorii proiectului.

Proiectul prevede introducerea unei burse sociale pentru preșcolari

Copiii de grădiniță ar beneficia și de o bursă socială, în vederea asigurării unui sprijin financiar mai ales celor care provin din medii defavorizate. Inițiatorii proiectului au motivat această decizie prin faptul că începând cu anul școlar 2030-2031, grupa mică de la grădiniță va deveni obligatorie, potrivit Legii 198/2023. Prin urmare, este necesară adaptarea instrumentelor de sprijin la noile realități ale sistemului de educație.

„Dreptul la bursa socială al preșcolarilor și elevilor proveniți din familiile care beneficiază de venit minim de incluziune (…) se acordă în baza deciziei de stabilire a dreptului la ajutor de incluziune a familiei preșcolarului, elevului. Acordarea dreptului se face în urma comunicării de către agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, a listei preșcolarilor și elevilor care frecventează învățământul cu frecvență, proveniți din familii beneficiare de ajutor de incluziune, în luna anterioară celei de raportare a listei”, se mai arată în document.

Alocația pentru copii, redusă la 100 de lei în cazul elevilor chiulangii, propune UDMR într-un proiect de lege
Szabor Odon, parlamentar UDMR și unul dintre inițiatorii proiectului legislativ. Foto: Facebook

Szabor Odon, inițiatorul proiectului de lege: „Așa vor merge toți copiii la grădiniță”

„Cu această inițiativă se întâmplă două lucruri”, a mai spus Szabor Odon. Oficialul a adus în discuție faptul că veniturile familiilor care își vor trimite copiii la grădiniță și la școală vor crește, pentru că această bursă de prezență se cumulează cu bursa socială de care mulți copii deja beneficiază.

„Bursa socială îți va reveni și la nivelul de zonă de preșcolar, ceea ce e important. Și dacă vine și bursa de prezență, această sumă de bursă în zona vulnerabilă ar putea ajunge pentru zona de grădiniță undeva la 500 de lei. Aceasta este suma pentru care, fiți siguri, pe zonele vulnerabile vor merge toți copiii la grădiniță”, a mai precizat parlamentarul UDMR.

Efectele pe termen mediu și lung ale acestui proiect – dacă va fi adoptat – vor preveni abandonul școlar, au mai precizat inițiatorii.

„Măsurile propuse sunt de natură să conducă la creșterea participării școlare, la menținerea unui număr mai mare de copii în sistemul de învățământ și la îmbunătățirea parcursului educațional al acestora. Prin corelarea sprijinului financiar cu frecventarea efectivă a cursurilor, se urmărește stimularea prezenței școlare, reducerea absenteismului și prevenirea abandonului școlar, precum și responsabilizarea elevilor și a familiilor acestora”, se mai arată în document.

Alocația pentru copii, redusă la 100 de lei în cazul elevilor chiulangii, propune UDMR într-un proiect de lege
România înregistrează cea mai mare rată de abandon școlar din Europa. Foto: Shutterstock

Prin acest proiect se încearcă reducerea inegalităților educaționale, în special în rândul copiilor care provin din medii defavorizate și vulnerabile financiar. De asemenea, inițiatorii speră că școala își va consolida rolul în ceea ce privește incluziunea socială și de formare a competențelor necesare integrării pe piața muncii.

România se confruntă, în momentul de față, cu cea mai gravă criză a abandonului școlar din Uniunea Europeană. De exemplu, rata de părăsire timpurie a școlii în anul 2023 a fost de 16,6%. Diferențele cele mai mari se observă între mediul rural și cel urban: la sate rata de abandon școlar este de 26,3%, în timp ce în orașele mari este de 5%. Decalajul este, de asemenea, cel mai mare din UE.


Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Reacția lui Ionuț Cercel după ce melodia „Made in Romania” s-a auzit din nou în vestiarul lui Inter Milano. Cristi Chivu a câștigat titlul în Italia
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce fete superbe are Cristi Chivu! Toți și-au dat coate când le-au văzut și mai ales când au aflat aceste detalii despre Anastasia și Natalia
Viva.ro
Ce fete superbe are Cristi Chivu! Toți și-au dat coate când le-au văzut și mai ales când au aflat aceste detalii despre Anastasia și Natalia
„Am doi martori”. Ce i-au făcut părinții lui Felix Baumgartner Mihaelei Rădulescu, după moartea fiului lor. Înainte de tragedie pozau într-o familie fericită, îmbrățișați, zâmbitori, dar acum totul s-a schimbat: „Părinții lui, proaspăt multimilionari”
Unica.ro
„Am doi martori”. Ce i-au făcut părinții lui Felix Baumgartner Mihaelei Rădulescu, după moartea fiului lor. Înainte de tragedie pozau într-o familie fericită, îmbrățișați, zâmbitori, dar acum totul s-a schimbat: „Părinții lui, proaspăt multimilionari”
„În viața privată voia să controleze tot” Diana Dumitrescu, confesiuni dureroase despre fostul soț, Ducu Ion, și relația cu fosta soacră, producătoarea Ruxandra Ion
Elle.ro
„În viața privată voia să controleze tot” Diana Dumitrescu, confesiuni dureroase despre fostul soț, Ducu Ion, și relația cu fosta soacră, producătoarea Ruxandra Ion
gsp
Coincidență superbă cu Il Luce! Cine a fost primul om pe care Cristi Chivu l-a luat în brațe după fluierul final
GSP.RO
Coincidență superbă cu Il Luce! Cine a fost primul om pe care Cristi Chivu l-a luat în brațe după fluierul final
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
GSP.RO
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
Parteneri
Știrea momentului! Au anunțat acum! Legendara actriță, mamă la 53 de ani! Numele copilului e ceva nemaiauzit în lumea asta! Dar asta nu e tot
Libertateapentrufemei.ro
Știrea momentului! Au anunțat acum! Legendara actriță, mamă la 53 de ani! Numele copilului e ceva nemaiauzit în lumea asta! Dar asta nu e tot
Carmen Brumă îți spune cum să slăbești 4 kilograme în 6 zile. Vezi cum arată dieta. Luni dimineață începi cu... Vezi tot
Avantaje.ro
Carmen Brumă îți spune cum să slăbești 4 kilograme în 6 zile. Vezi cum arată dieta. Luni dimineață începi cu... Vezi tot
S-a însurat cu profesoara lui și au acum o fiică superbă! Secretul lui Richard Abou Zaki: Soția lui este cu 14 ani mai mare. Cum arată Alessandra
Tvmania.ro
S-a însurat cu profesoara lui și au acum o fiică superbă! Secretul lui Richard Abou Zaki: Soția lui este cu 14 ani mai mare. Cum arată Alessandra

Alte știri

România TV și mai mulți ziariști, obligați să plătească daune de 3,1 milioane de lei Asociației Dăruiește Viață și cofondatoarelor Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu. Decizia instanței nu este definitivă
Știri România 15:43
România TV și mai mulți ziariști, obligați să plătească daune de 3,1 milioane de lei Asociației Dăruiește Viață și cofondatoarelor Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu. Decizia instanței nu este definitivă
A ridicat un gard pe sute de metri și a blocat accesul pe o plajă de la Gura Portiței. Ministra mediului spune că este șocată: „Ziua și situațiile halucinante”
Știri România 14:13
A ridicat un gard pe sute de metri și a blocat accesul pe o plajă de la Gura Portiței. Ministra mediului spune că este șocată: „Ziua și situațiile halucinante”
Parteneri
Paradoxul pensionării la 50 de ani în MAI: 61% din foștii angajați au pensii de peste 5.000 de lei, dar cer dreptul la cumulul pensie-salariu
Adevarul.ro
Paradoxul pensionării la 50 de ani în MAI: 61% din foștii angajați au pensii de peste 5.000 de lei, dar cer dreptul la cumulul pensie-salariu
Dinamo îşi schimbă sigla! Anunţul lui Andrei Nicolescu: „Este creată de la zero și înregistrată corespunzător!” Cum arată noua emblemă. Foto
Fanatik.ro
Dinamo îşi schimbă sigla! Anunţul lui Andrei Nicolescu: „Este creată de la zero și înregistrată corespunzător!” Cum arată noua emblemă. Foto
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Superliga.ro (P)
”Înapoi la primii pași”, episodul 6. Tudor Băluță: „Datorită accidentării, nu din cauza ei, mi-am întâlnit soția”
”Înapoi la primii pași”, episodul 6. Tudor Băluță: „Datorită accidentării, nu din cauza ei, mi-am întâlnit soția”
Super-Sub de play-off. Alexandru Musi este jucătorul etapei în Superliga
Super-Sub de play-off. Alexandru Musi este jucătorul etapei în Superliga
Parteneri
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 5 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Elle.ro
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 5 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră

Monden

Survivor România 2026. Eliminare neașteptată la Antena 1, după un duel în trei
Stiri Mondene 16:45
Survivor România 2026. Eliminare neașteptată la Antena 1, după un duel în trei
Reacția lui Ionuț Cercel după ce melodia „Made in Romania” s-a auzit din nou în vestiarul lui Inter Milano. Cristi Chivu a câștigat titlul în Italia
Stiri Mondene 16:37
Reacția lui Ionuț Cercel după ce melodia „Made in Romania” s-a auzit din nou în vestiarul lui Inter Milano. Cristi Chivu a câștigat titlul în Italia
Parteneri
ULTIMA ORĂ la Hollywood! Celebra actriță, din nou MAMĂ la 53 de ani! DA, familia se mărește! Soțul ei, anunț viral chiar acum despre bebeluș! Ce semnificație are numele ales
TVMania.ro
ULTIMA ORĂ la Hollywood! Celebra actriță, din nou MAMĂ la 53 de ani! DA, familia se mărește! Soțul ei, anunț viral chiar acum despre bebeluș! Ce semnificație are numele ales
Dispare o fabrică istorică din România din cauza mărfurilor ieftine aduse din China
ObservatorNews.ro
Dispare o fabrică istorică din România din cauza mărfurilor ieftine aduse din China
Ultima oră la nivel mondial! Prințesa, din nou însărcinată! DA, vine bebe! Familia regală se mărește din nou! Regele Charles, reacție virală!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră la nivel mondial! Prințesa, din nou însărcinată! DA, vine bebe! Familia regală se mărește din nou! Regele Charles, reacție virală!
Parteneri
CSM București desființează două secții sportive, dar își trimite gratuit angajații la turneul de handbal Final Four de la Budapesta
GSP.ro
CSM București desființează două secții sportive, dar își trimite gratuit angajații la turneul de handbal Final Four de la Budapesta
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
GSP.ro
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
Parteneri
Sindicatele Polițiștilor cer demisia lui Pîslaru: „Nu cunoaște legislația sau amestecă lucrurile în mod insidios”
Mediafax.ro
Sindicatele Polițiștilor cer demisia lui Pîslaru: „Nu cunoaște legislația sau amestecă lucrurile în mod insidios”
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Oana Lis este în doliu! Vedeta trece prin momente extrem de dificile: „S-a dus mamaie…Of”
Wowbiz.ro
Oana Lis este în doliu! Vedeta trece prin momente extrem de dificile: „S-a dus mamaie…Of”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Wowbiz.ro
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Friz, înainte de moțiunea de cenzură: Parlamentarii pot alege ordinul șefului de partid sau responsabilitatea
Mediafax.ro
Friz, înainte de moțiunea de cenzură: Parlamentarii pot alege ordinul șefului de partid sau responsabilitatea
Mișcare seismică în această după amiază, în România. Cât de puternică a fost și unde s-a produs
KanalD.ro
Mișcare seismică în această după amiază, în România. Cât de puternică a fost și unde s-a produs

Politic

Strategia anunțată de PNL pentru votul moțiunii de cenzură împotriva premierului Ilie Bolojan
Politică 16:52
Strategia anunțată de PNL pentru votul moțiunii de cenzură împotriva premierului Ilie Bolojan
Nicușor Dan, despre criza politică din România: „Va urma o perioadă de incertitudine, dar o vom depăși repede”
LiveText
Politică 16:45
Nicușor Dan, despre criza politică din România: „Va urma o perioadă de incertitudine, dar o vom depăși repede”
Parteneri
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
ZiaruldeIasi.ro
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
Ultimele clipe ale micuțului Nikolas, băiețelul înecat în Suraia, Vrancea. Detalii cutremurătoare din anchetă: „Se pare că avea și un frate”
Fanatik.ro
Ultimele clipe ale micuțului Nikolas, băiețelul înecat în Suraia, Vrancea. Detalii cutremurătoare din anchetă: „Se pare că avea și un frate”
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea