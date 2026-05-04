Alocația pentru copii, redusă la 100 de lei în cazul elevilor chiulangii, propune UDMR într-un proiect de lege

Alocația pentru copii, condiționată de frecventarea școlii. Principalele prevederi ale proiectului

Potrivit proiectului, alocația de stat în valoare de 100 de lei va fi acordată tuturor copiilor și elevilor cu vârste între 3 și 18 ani, indiferent dacă merg sau nu la școală. Pe de altă parte, acești copiii vor primi, în completare, o bursă de prezență, însă doar dacă îndeplinesc două condiții: frecventează cursurile și au media 10 la purtare sau calificativul „Foarte Bine” la purtare la finalul anului școlar anterior.

„Se propune diminuarea cuantumului alocației de stat pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și 18 ani de la 292 de lei la 100 de lei, concomintent cu introducerea unei burse de prezență destinată preșcolarilor și elevilor care frecventează cursurile din preuniversitar de stat sau privat”, se menționează în document.

Bursa ar urma să fie acordată inclusiv pe perioada vacanțelor, banii nu vor fi impozabili și nu vor fi luați în calcul la stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie.

Propunere legislativă: majorarea anumitor tipuri de alocații pentru copii.

Proiectul prevede creșterea alocațiilor pentru copiii sub 3 ani și pentru cei cu handicap

Proiectul prevede și creșterea alocației de stat pentru copiii sub trei ani și pentru cei cu handicap. Astfel, începând cu drepturile aferente lunii spetembrie 2027, alocația de stat pentru copii se stabilește în cuantum de:

719 lei pentru copiii cu vârsta de până la 3 ani;

100 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și 18 ani;

719 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și 18 ani, în cazul copilului cu handicap.

Cuantumul alocației de stat pentru copii se indexează anual, din oficiu, cu rata medie anuală a inflației.

Cum s-ar acorda bursa de prezență la grădiniță

Bursa de prezență pentru copiii de grădiniță, mai propun parlamentarii UDMR, ar trebui să aibă un cuantum minim de 250 de lei și este condiționată de media 10 la purtare sau calificativul Foarte bine la purtare, la finalul anului școlar anterior. Copiii de grădiniță pot primi această bursă și în situațiile în care înregistrează absențe nemotivate însă în limita a maximum 5 zile pe lună.

„Am introdus o zonă specială pentru grădiniță, în sensul în care acești copii pot să lipsească, fără alte tipuri de absențe motivate, cum ar fi o boală și așa mai departe, cinci zile într-o lună. Se întâmplă să nu mergi cu copilul la medic, pentru că a prins o viroză mică. Acum este formală prezența la grădiniță”, a declarat pentru Edupedu Szabor Odon, unul dintre inițiatorii proiectului.

Proiectul prevede introducerea unei burse sociale pentru preșcolari

Copiii de grădiniță ar beneficia și de o bursă socială, în vederea asigurării unui sprijin financiar mai ales celor care provin din medii defavorizate. Inițiatorii proiectului au motivat această decizie prin faptul că începând cu anul școlar 2030-2031, grupa mică de la grădiniță va deveni obligatorie, potrivit Legii 198/2023. Prin urmare, este necesară adaptarea instrumentelor de sprijin la noile realități ale sistemului de educație.

„Dreptul la bursa socială al preșcolarilor și elevilor proveniți din familiile care beneficiază de venit minim de incluziune (…) se acordă în baza deciziei de stabilire a dreptului la ajutor de incluziune a familiei preșcolarului, elevului. Acordarea dreptului se face în urma comunicării de către agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, a listei preșcolarilor și elevilor care frecventează învățământul cu frecvență, proveniți din familii beneficiare de ajutor de incluziune, în luna anterioară celei de raportare a listei”, se mai arată în document.

Szabor Odon, inițiatorul proiectului de lege: „Așa vor merge toți copiii la grădiniță”

„Cu această inițiativă se întâmplă două lucruri”, a mai spus Szabor Odon. Oficialul a adus în discuție faptul că veniturile familiilor care își vor trimite copiii la grădiniță și la școală vor crește, pentru că această bursă de prezență se cumulează cu bursa socială de care mulți copii deja beneficiază.

„Bursa socială îți va reveni și la nivelul de zonă de preșcolar, ceea ce e important. Și dacă vine și bursa de prezență, această sumă de bursă în zona vulnerabilă ar putea ajunge pentru zona de grădiniță undeva la 500 de lei. Aceasta este suma pentru care, fiți siguri, pe zonele vulnerabile vor merge toți copiii la grădiniță”, a mai precizat parlamentarul UDMR.

Efectele pe termen mediu și lung ale acestui proiect – dacă va fi adoptat – vor preveni abandonul școlar, au mai precizat inițiatorii.

„Măsurile propuse sunt de natură să conducă la creșterea participării școlare, la menținerea unui număr mai mare de copii în sistemul de învățământ și la îmbunătățirea parcursului educațional al acestora. Prin corelarea sprijinului financiar cu frecventarea efectivă a cursurilor, se urmărește stimularea prezenței școlare, reducerea absenteismului și prevenirea abandonului școlar, precum și responsabilizarea elevilor și a familiilor acestora”, se mai arată în document.

România înregistrează cea mai mare rată de abandon școlar din Europa.

Prin acest proiect se încearcă reducerea inegalităților educaționale, în special în rândul copiilor care provin din medii defavorizate și vulnerabile financiar. De asemenea, inițiatorii speră că școala își va consolida rolul în ceea ce privește incluziunea socială și de formare a competențelor necesare integrării pe piața muncii.

România se confruntă, în momentul de față, cu cea mai gravă criză a abandonului școlar din Uniunea Europeană. De exemplu, rata de părăsire timpurie a școlii în anul 2023 a fost de 16,6%. Diferențele cele mai mari se observă între mediul rural și cel urban: la sate rata de abandon școlar este de 26,3%, în timp ce în orașele mari este de 5%. Decalajul este, de asemenea, cel mai mare din UE.





