Sindicatele, apel ferm către profesori: „Nu putem accepta”

Reprezentanții sindicatelor din învățământ susțin că perioada simulărilor pentru Evaluarea Națională a demonstrat „forța unității” în rândul profesorilor. Într-un comunicat de presă, aceștia subliniază că protestul – constând în refuzul participării la organizarea simulărilor – a fost determinat de lipsa de reacție a Guvernului la revendicările din sistem.

Sindicaliștii acuză autoritățile că ignoră problemele majore din Educație și că sistemul funcționează în continuare pe baza sacrificiului și a muncii subevaluate a cadrelor didactice. „Nu putem accepta la nesfârșit ca educația să funcționeze doar pe baza sacrificiului și a muncii neplătite sau subevaluate a cadrelor didactice!”, au transmis sindicaliștii.

Aceștia acuză existența unor presiuni asupra profesorilor în timpul simulărilor și vorbesc despre „manevrele disperate” la care ar fi recurs persoane aflate în funcții de conducere.

Potrivit sindicatelor, astfel de decizii nu au fost luate în interesul elevilor, ci pentru a acoperi lipsa de personal și pentru a diminua impactul protestului în percepția publică. „Am asistat la manevre disperate din partea unor persoane aflate vremelnic în funcții de conducere, care au schimbat peste noapte centrele de examen sau au improvizat comisii. Aceste măsuri nu au fost luate în interesul elevilor, ci exclusiv din dorința de a „petici” lipsa profesorilor și de a masca în fața opiniei publice amploarea reală a protestului nostru”, se mai arată în comunicat.

Aproape 73.000 de profesori din București și țară, membri de sindicat, au decis boicotarea examenelor naționale. Foto: Vlad Chirea

Sindicatele, mesaj pentru profesori: „Sincere mulțumiri!”

Sindicatele transmit mulțumiri profesorilor care au susținut protestul, în special celor din școlile unde simulările nu au fost organizate deloc. Aceștia sunt dați drept exemplu de solidaritate, liderii sindicali subliniind că unitatea unei cancelarii poate contracara orice formă de presiune.

Semnăturile strânse pentru declanșarea protestului sunt considerate un semnal puternic transmis autorităților, prin care profesorii arată că nu mai acceptă actualele condiții din sistem.

„Vrem să transmitem cele mai sincere mulțumiri zecilor de mii de membri de sindicat care au semnat pentru declanșarea acestui protest. Semnătura fiecăruia dintre voi a fost un act de responsabilitate față de profesia noastră și un semnal de alarmă pe care Ministerul Educației și Cercetării nu îl mai poate ignora. Ați demonstrat că nu suntem doar o masă de manevră, ci o voce care cere respect. O mențiune specială și o profundă apreciere se îndreaptă către profesorii din școlile în care simularea nu s-a ținut deloc. Unitatea de care ați dat dovadă este un exemplu pentru noi toți. Atunci când o cancelarie este unită, nicio presiune nu poate sparge solidaritatea. Vă mulțumim pentru verticalitate!”

„Lupta noastră nu trebuie să se oprească aici!”

Sindicaliștii anunță că protestele nu se opresc aici. În contextul simulărilor pentru examenul de Bacalaureat, profesorii sunt îndemnați să rămână „uniți și fermi”, să nu cedeze presiunilor și să semnaleze eventualele abuzuri.

Mesajul transmis este unul clar: drepturile din Educație nu pot fi obținute decât prin solidaritate și acțiune constantă. „Facem un apel la toți colegii profesori, membri de sindicat, care ar trebui să fie implicați în aceste simulări: rămâneți uniți și fermi pe poziții! Nu cedați în fața intimidărilor! Nu vă lăsați dezbinați! Drepturile noastre nu se negociază în genunchi, ci se câștigă prin luptă și solidaritate. Fiți alături unii de ceilalți, comunicați orice formă de abuz către liderii de sindicat și amintiți-vă că forța stă în unitate”, trasmit sindicatele în document.

Sindicatele din Educație amenință cu grevă în timpul examenelor naționale din vară. Foto: Vlad Chirea

Mesaj pentru elevi și părinți: „Nu protestăm împotriva voastră”

În comunicat, sindicatele se adresează direct elevilor, încercând să explică faptul că protestele nu sunt îndreptate împotriva lor, ci „împotriva măsurilor care distrug școala românească. Clasele supraaglomerate, lipsa investițiilor și tăierile de fonduri vă afectează direct șansele la o educație de calitate. Facem acest pas extrem astăzi, pentru a vă putea oferi mâine școala pe care o meritați”.

Părinții, pe de altă parte, sunt invitați să susțină boicotarea Bacalaureatului.

Sindicatele le transmit acestora un mesaj, recunoscând disconfortul creat de anularea sau perturbarea simulărilor. „Înțelegem pe deplin îngrijorarea dumneavoastră și regretăm disconfortul resimțit de elevii care nu au putut susține simularea Evaluării Naționale. Vă asigurăm că acest demers sindical nu este îndreptat împotriva copiilor. Luptăm pentru finanțarea corectă a școlii românești și ne dorim să fiți alături de noi. Nemulțumirile domniilor voastre trebuie să se îndrepte către Guvernul României, care a luat măsurile anti-educație, nicidecum către profesori, care luptă și pentru ca sistemul de educație să fie performant pentru toți elevii. Atât timp cât profesorii sunt umiliți de guvernanți, alături de noi vor avea de suferit și elevii!”, au mai transmis sindicaliștii în comunicat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE