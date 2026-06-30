Prin colaborarea cu EA – The Entrepreneurship Academy, NN susține un astfel de parcurs, oferind burse de câte 20.000 EUR pentru tinerii care își doresc să exploreze antreprenoriatul într-un cadru educațional aplicat.

Un început care prinde contur prin experiență reală

Pentru un tânăr aflat la început de drum, contează accesul la resurse, dar și la un mediu în care ideile pot fi testate și dezvoltate.

În prezent, EA – The Entrepreneurship Academy oferă un program de studii aplicat de business, în care studenții lucrează la propriile afaceri încă din primul an. Inspirat din modelul finlandez Tiimiakatemia și acreditat în Olanda de către NVAO prin Stichting Schoolvision, acest sistem educațional pune accent pe învățarea prin acțiune, prin experiență directă în piață, colaborări cu antreprenori și dezvoltarea competențelor de echipă și leadership.

Studenții ajung să experimenteze concret ce înseamnă un business:

să valideze idei

să gestioneze responsabilități

să înțeleagă dinamica deciziilor

Învață să vândă, să lucreze în echipă și să-și asume decizii încă de la 18-19 ani.

Un sprijin concret pentru tinerii care vor să înceapă

În 2026, NN continuă, împreună cu EA – The Entrepreneurship Academy, programul de burse destinat tinerilor cu inițiativă antreprenorială. Fiecare bursă, în valoare de 20.000 de EUR, include atât componenta financiară, cât și acces la mentorat, ateliere practice, proiecte desfășurate împreună cu echipa NN și interacțiune cu profesioniști din mediul de business. Pentru tinerii absolvenți de liceu care își doresc să înceapă studiile în toamna lui 2026, mai sunt disponibile 7 burse.



„Credeam că antreprenoriatul este doar pentru oameni cu idei revoluționare. Acum produc două podcasturi de business, gestionez strategia de conținut a unei organizații și înțeleg că munca reală e în detaliile pe care nu le vede nimeni. Bursa NN nu mi-a dat doar oportunitate financiara, mi-a dat permisiunea să lucrez la visul meu de acum.” – Mara Garcea, studentă EA – The Entrepreneurship Academy anul 2.



Pentru elevii care se gândesc la viitorul lor încă din clasa a XI-a, un astfel de parcurs poate fi un avantaj important. Posibilitatea de a te înscrie din timp îți oferă ocazia să explorezi antreprenoriatul fără presiunea unei decizii luate pe ultima sută de metri, după Bacalaureat.

„Într-o lume atât de imprevizibilă, formarea antreprenorială le dă tinerilor un avantaj real: învață să construiască, nu doar să caute un job. La EA, 55% dintre absolvenți sunt deja fondatori sau co-fondatori în propriul business.” – Ioana Ceaușu, EA – The Entrepreneurship Academy COO & Director of Growth.

Pentru a accesa una dintre cele 7 burse NN disponibile pentru cei care își încep studiile în toamna anului 2026, candidații trebuie să fie admiși la EA – The Entrepreneurship Academy. Procesul de aplicare începe prin participarea la un Open Day sau la o întâlnire online cu echipa EA. Până pe 7 iulie , aplicația se depune online, incluzând formularul în limba engleză, CV-ul și videoclipul de prezentare. Etapa următoare include Bootday-ul și interviul final, organizate fizic pe 9 iulie. Aceasta este ultima rundă de admitere pentru anul universitar 2026-2027.

Mai multe detalii: https://entrepreneurship-academy.ro/admitere-pe-loc/

Foto: entrepreneurship-academy.ro