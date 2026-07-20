Ministerul Educației și Cercetării a publicat duminică, pe pagina de Facebook, numele elevilor care au obținut medalii la olimpiadă. Aceștia sunt de la licee din Arad, Buzău și București.

Medalia de aur a fost obținută de Matei Gabriel Ursachescu, de la Colegiul Național „B.P. Hasdeu“ din Buzău, medaliile de argint de Mihnea Gabriel Alexe, de la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București, și de Mihai Stanciu, de la Colegiul Național „Moise Nicoară” din Arad, în timp ce medalia de bronz i-a revenit lui Tudor Ștefan Anghel, de la Colegiul Național „B.P. Hasdeu“ din Buzău.

„Elevii au beneficiat de o pregătire riguroasă, teoretică și practică, susținută de cadrele didactice de la Facultatea de Chimie a Universității din București”, au transmis reprezentanții Ministerului Educației.

Lotul a fost coordonat de prof. dr. Daniela Bogdan, de la Colegiul Național „Sf. Sava” din București, și de conf. univ. dr. Mihaela Matache, de la Facultatea de Chimie din cadrul Universității din București.

„Ministerul Educației și Cercetării sprijină participarea loturilor naționale ale țării noastre la olimpiadele internaționale prin acoperirea taxelor de participare și a costurilor deplasărilor, diurnă aferentă zilelor de ședere, precum și în organizarea și desfășurarea etapelor ce preced olimpiadele internaționale – etapele locale/ județene/ municipale și naționale ale acestor competiții”, potrivit sursei citate.