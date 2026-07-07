Cum afli rezultatele inițiale la examenul de Bacalaureat 2026

Comunicarea rezultatelor obținute la examenul național de Bacalaureat 2026 se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților și care au fost distribuite candidaților, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută de aceștia.

”Pentru comunicarea notelor obținute la examenul național de bacalaureat, înainte de etapa de depunere și soluționare a contestațiilor, comisiile din unitățile de învățământ/centrele de examen tipăresc lista rezultatelor examenului de bacalaureat care cuprinde: codul candidatului, unitatea de învățământ de proveniență, județul, promoția, forma de învățământ absolvită, specializarea, notele obținute la fiecare probă scrisă, media sau mențiunile „reușit”/„respins”/„neprezentat”/„eliminat din examen”, după caz” se arată în ordinul dat de minister.

Vizualizarea propriei lucrări după afișarea rezultatelor inițiale

Ca și anul trecut, elevii care susțin examenul de bacalaureat pot solicita vizualizarea lucrării imediat după afișarea rezultatelor inițiale, înainte de a depune contestațiile.

”Candidatul poate solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor proprii după afișarea rezultatelor inițiale, în conformitate cu prevederile procedurii stabilite de către Comisia Națională de Bacalaureat. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal”, arată ordinul de ministru.

Model cerere vizualizare lucrare înainte de depunerea contestațiilor

Cerere vizualizare lucrare Bacalaureat 2026Descarcă

Când se pot vizualiza lucrările și când se depun contestațiile

Procedura are termene bine stabilite pentru vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor la BAC 2026:

  • 7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), depunerea cererilor pentru vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00-18:00)
  • 8-9 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor
  • 9-10 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor
  • 13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale

Cum se depun contestațiile la Bac 2026

Elevii care consideră că notele obținute inițial la BAC 2026 nu reflectă în mod corect lucrările lor, pot depune contestații la una sau mai multe probe. Elevii trebuie să fie conștienți că depunerea unei contestații nu garantează neapărat o creștere a notei, dar reprezintă un drept legitim de a solicita o evaluare justă.

Candidații care depun contestații completează și semnează o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica nota inițială prin creștere sau descreștere, după caz.

Contestațiile pot fi depuse fie fizic, la secretariatul unității de învățământ unde a fost susținut examenul, fie online, prin e-mail, la adresa secretariatului.

Cum arată un model de contestații pentru Bac 2026

Model cerere contestatie Bacalaureat 2026Descarcă

Cum se face recorectarea lucrărilor în urma contestațiilor

Lucrările elevilor are depun contestații ajung la o comisie formată din profesori evaluatori. Aceștia recorectează lucrările și acordă note, conform baremelor de evaluare pentru probele scrise.

După corectarea lucrărilor, acestea sunt sigilate și vor fi deschise ulterior de către preşedintele comisiei de contestaţii. Acesta compară notele acordate după reevaluare cu notele primite la prima corectură.

În situația în care se constată o diferență de notare mai mare de 1,5 puncte, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații, lucrarea este reevaluată de către alți doi profesori evaluatori.

Nota obţinută în etapa de soluţionare a contestaţiilor este nota definitivă, indiferent de punctajul
obţinut, în plus sau în minus, faţă de nota acordată în etapa de evaluare iniţială a lucrării. Această notă nu mai poate fi modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă.

Condițiile pe care un elev trebuie să le îndeplinească pentru a promova examenul de Bacalaureat sunt:

  • să-și fi echivalat sau recunoscut toate probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;
  • să susţină toate probele scrise şi să obțină nota 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
  • să obţină media generală 6 (cel puţin) la probele scrise.

Când se afișează rezultatele finale, după contestații, la Bac 2026

Soluționarea contestațiilor la examenul de Bacalaureat 2026, are loc în perioada 9-10 iulie 2026. În data de 13 iulie sunt apoi afișate rezultatele finale la examenul de Bacalaureat 2026.

Comunicarea rezultatelor obținute la examenul național de Bacalaureat 2026 se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților și care au fost distribuite candidaților, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută de aceștia.

Calendar Bacalaureat 2026

  • 2-4 iunie 2026 – Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
  • 4 iunie 2026 – Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/a XIII-a
  • 8-10 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
  • 10-11 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
  • 11-12 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C
  • 15-17 iunie 2026 – Evaluarea competențelor digitale – proba D
  • 29 iunie 2026 – Limba și literatura română – proba E.a) – probă scrisă
  • 30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – probă scrisă
  • 2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – probă scrisă
  • 3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă – proba E.b) – probă scrisă
  • 7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00-18:00)
  • 8-9 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor
  • 9-10 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor
  • 13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale

Calendar Bacalaureat 2026 – sesiunea de toamnă

  • 14-21 iulie 2026 Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au
  • promovat examenele de corigențe
  • 3-4 august 2026 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
  • 4 – 5 august 2026 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
  • 6 – 7 august 2026 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
  • 5 – 6 august 2026 Evaluarea competențelor digitale – proba D
  • 10 august 2026 Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
  • 11 august 2026 Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
  • 12 august 2026 Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
  • 13 august 2026 Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
  • 18 august 2026 Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00), vizualizarea lucrărilor scrise
  • și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00 – 18.00)
  • 19-20 august 2026 Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor
  • 20-21 august 2026 Soluționarea contestațiilor
  • 24 august 2026 Afișarea rezultatelor finale

Sursă foto – Shutterstock.com

Rezultate BAC 2026 – toate lucrările au fost corectate!

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