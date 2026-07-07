Clarkson, surprins de succesul SUV-ului chinezesc Jaecoo 7

Jeremy Clarkson, unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști auto din Marea Britanie, spune că înțelege de ce SUV-ul chinezesc Jaecoo 7 SHS-P a devenit atât de popular. Deși recunoaște că nu este genul de mașină pe care și-ar dori să o conducă, fostul prezentator al emisiunii Top Gear consideră că modelul răspunde perfect cerințelor cumpărătorilor din prezent.

Într-un test publicat în The Sunday Times, Clarkson povestește că reprezentanții mărcii i-au spus încă de la început că, cel mai probabil, nu îi va plăcea mașina. „Și au avut perfectă dreptate. Nu mi-a plăcut, pentru că un SUV plug-in hibrid nu este deloc genul meu de mașină. Sigur, poate parcurge aproximativ 90 de kilometri în modul electric și are un consum de 0,7 litri la 100 de kilometri, ceea ce probabil îi interesează pe mulți”, mărturisește britanicul în vârstă de 66 de ani.

„Echivalentul auto al unei găleți cu nisip”

Clarkson descrie Jaecoo 7 SHS-P drept „echivalentul auto al unei găleți cu nisip”, sugerând că mașina nu oferă emoții la volan. Totuși, jurnalistul auto admite că acest aspect este, în realitate, lipsit de importanță pentru publicul căruia îi este destinat modelul.

„Nu este o mașină interesantă de condus și tocmai asta este irelevant aici”, afirmă Clarkson.

El consideră că majoritatea cumpărătorilor nu sunt preocupați de modul în care virează mașina sau de calitatea materialelor din habitaclu. „Da, materialele și tapițeria par ieftine. Dar la ce vă așteptați? La pene de păun?”, ironizează fostul prezentator Top Gear.

Clarkson spune că industria auto chineză a evoluat spectaculos

Jeremy Clarkson amintește că, în perioada în care prezenta Top Gear, comentariile sale despre industria auto din China erau, în general, critice. Acum însă recunoaște că lucrurile s-au schimbat radical.

El evocă anii ’80 și ’90, când mașinile chinezești erau asociate cu vehicule rudimentare sau cu modele construite din automobile britanice reciclate.

În opinia sa, ritmul în care industria auto chineză a evoluat este impresionant.

Clarkson subliniază că marca Jaecoo nici măcar nu exista în urmă cu patru ani, iar astăzi modelul Jaecoo 7 este al treilea cel mai bine vândut automobil din Regatul Unit.

„Până la Crăciun probabil va zbura”

Potrivit jurnalistului britanic, succesul modelului se explică prin raportul dintre preț și dotări. Jaecoo 7 are un design care amintește de un Range Rover, însă costă puțin sub 30.000 de lire sterline, echivalentul a aproximativ 34.000 de euro. În plus, producătorul nu oferă o listă lungă de opționale, deoarece, spune Clarkson, mașina vine deja echipată cu tot ceea ce are nevoie un client obișnuit.

„Constructorii tradiționali ne-au convins că trebuie să avem cea mai fină piele, cele mai groase mochete și o putere absurdă. Jaecoo vine acum și spune: Stați puțin, nu este prețul mult mai important?”, afirmă el.

În încheierea testului, Clarkson spune că pentru clienții care își doresc pur și simplu un vehicul spațios, sigur, economic și fiabil, Jaecoo 7 este o alegere foarte bună.

Singurul său avertisment este făcut în stilul caracteristic, cu mult umor. „Dacă vor continua în ritmul acesta, la primăvară ne vor vinde lucruri pe care acum nici nu ni le putem imagina. Poate o dronă încorporată în plafon care să zboare înainte și să vadă cauza unui ambuteiaj. De fapt, acesta este singurul motiv pentru care să nu cumperi acum un Jaecoo: până la Crăciun probabil va apărea o versiune nouă care zboară și devine invizibilă prin apăsarea unui buton”, a glumit Jeremy Clarkson.

De la Top Gear la Clarksons Farm

Jeremy Clarkson este unul dintre cele mai cunoscute nume din televiziunea britanică. Timp de aproape două decenii, el a prezentat emisiunea „Top Gear” alături de Richard Hammond și James May. Formatul, difuzat de BBC între 2002 și 2022, a devenit un fenomen internațional, fiind urmărit de milioane de telespectatori din întreaga lume.

Din 2021, Clarkson este protagonistul emisiunii „Clarksons Farm”, care urmărește provocările întâmpinate de acesta în încercarea de a administra o fermă, fără experiență anterioară în agricultură.

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